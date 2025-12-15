Konec čekání na účet. Aplikace šetří čas obsluze i zákazníkům

Aplikaci v Česku využívá celkem 1488 restaurací a kaváren. Z toho téměř tisíc podniků tvoří právě provozovny, do kterých dodává svá piva Prazdroj. „Gastronomie je jeden z oborů s největším technologickým dluhem a digitalizace představuje cestu, jak zvýšit efektivitu provozu. Proto k našim programům hledáme i partnery na technologická řešení, aby restaurace dokázaly zrychlit a vylepšit provoz a personál měl více času na samotné hosty. Proto chceme v příštím roce nabídnout benefity Qerka dalším podnikům napříč Českem, kam dodáváme pivo,“ říká Roman Trzaskalik, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje.
Zákazníci s aplikací nepotřebují hotovost, nemusí čekat na číšníka s účtem a sami platí mobilem přímo od stolu. Obsluha v podniku s Qerkem zase podle propočtu ušetří čtyři minuty na každý stůl. V aplikaci je navíc možné účet rozpočítat, pokud chce každý ve skupině platit zvlášť. Některé provozovny navíc umožňují přes Qerko nejen platit, ale objednat jídlo nebo nápoj z menu přímo v aplikaci.
„Qerko v posledních pěti letech výrazně roste. Ukazuje to, že přinášíme významné výhody jak provozovatelům restaurací, tak jejich hostům. Chceme, aby benefity plynoucí z používání Qerka mohly čerpat i další podniky v Česku. Proto posilujeme spolupráci s Prazdrojem, který má přehled o trhu a jeho potřebách. My máme zase zkušenost s vývojem technologických řešení,“ uvádí zakladatel Qerka Lukáš Kovač.
Tvoří až čtvrtinu plateb
Ve frekventovaném podniku dokáže Qerko za měsíc otočit až o čtyři sta stolů více a generovat tak dodatečné tržby. Spokojenější hosté přitom dávají až o 40 procent vyšší spropitné než při platbě přes běžný terminál. Digitalizaci v gastronomii si pochvalují i kavárny a bistra.
„Používáme Qerko čtvrtým rokem. Představte si situaci, kdy je u stolu šest hostů, každý chce platit zvlášť. Bez Qerka je to patnáct minut u kasy. S ním si každý rozdělí účet na mobilu, zaplatí a jde. My místo stání u pokladny můžeme přinést dezert nebo se zeptat, jak chutnalo. To je čas, který chceme věnovat hostům, ne vyťukávání částek,“ vysvětluje pro iDnes majitel pražského bistra Etapa Petr Ogurčák. V Etapě tvoří platby přes Qerko patnáct procent tržeb.
Podobnou zkušenost má také brněnská kavárna a bistro Anoda Café. „Nám aplikace šetří nejvíce času hlavně v létě na zahrádce, kterou máme dál od podniku, takže když si zákazník rovnou objedná, tak mi už při prvním kontaktu se ním neseme objednané produkty,“ říká Martin Herman, jednatel podniku.
A třeba zákazníci kavárny Dok v Liberci tuto možnost využívají každý den a postupně si na ni zvykli natolik, že přibližně čtvrtina všech plateb aktuálně probíhá právě přes Qerko. Podle provozního manažera Marka Holby šetří aplikace nejen čas, ale i peníze.
„Do aplikace postupně přidáváme další funkcionality. Podniky tak můžou svým hostům dát vědět o otevírací době, ukázat aktuální menu, nebo si vytvořit věrnostní program. Využívané je také propojení s recenzemi na Google Maps nebo sociálních sítích. Podniky zároveň zůstávají v kontaktu se svými hosty i po jejich odchodu pomocí přímých zpráv nebo mají možnost nalákat nové zákazníky slevovými vouchery,“ dodává Kovač.