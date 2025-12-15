Konec čekání na účet. Aplikace šetří čas obsluze i zákazníkům

Lenka D. Jančarová
  14:40
Zaplatit účet v restauraci či kavárně bez obsluhy pouze prostřednictvím telefonu. To už je standart v celé řadě podniků v Česku. Stačí, aby měla provozovna na stole QR kód a zákazník si stáhl aplikaci Qerko. Tu už má v chytrém telefonu přes 1,7 milionu uživatelů a více než 300 tisíc ji využívá každý měsíc. Rozšířit dostupnost Qerka do dalších podniků by teď měla užší spolupráce s Plzeňským Prazdrojem.

Už žádné mávání na číšníka. Qerko posílá placení do rychlého režimu | foto: Plzeňský Prazdroj

Aplikaci v Česku využívá celkem 1488 restaurací a kaváren. Z toho téměř tisíc podniků tvoří právě provozovny, do kterých dodává svá piva Prazdroj. „Gastronomie je jeden z oborů s největším technologickým dluhem a digitalizace představuje cestu, jak zvýšit efektivitu provozu. Proto k našim programům hledáme i partnery na technologická řešení, aby restaurace dokázaly zrychlit a vylepšit provoz a personál měl více času na samotné hosty. Proto chceme v příštím roce nabídnout benefity Qerka dalším podnikům napříč Českem, kam dodáváme pivo,“ říká Roman Trzaskalik, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje.

Zákazníci s aplikací nepotřebují hotovost, nemusí čekat na číšníka s účtem a sami platí mobilem přímo od stolu. Obsluha v podniku s Qerkem zase podle propočtu ušetří čtyři minuty na každý stůl. V aplikaci je navíc možné účet rozpočítat, pokud chce každý ve skupině platit zvlášť. Některé provozovny navíc umožňují přes Qerko nejen platit, ale objednat jídlo nebo nápoj z menu přímo v aplikaci.

„Qerko v posledních pěti letech výrazně roste. Ukazuje to, že přinášíme významné výhody jak provozovatelům restaurací, tak jejich hostům. Chceme, aby benefity plynoucí z používání Qerka mohly čerpat i další podniky v Česku. Proto posilujeme spolupráci s Prazdrojem, který má přehled o trhu a jeho potřebách. My máme zase zkušenost s vývojem technologických řešení,“ uvádí zakladatel Qerka Lukáš Kovač.

Tvoří až čtvrtinu plateb

Ve frekventovaném podniku dokáže Qerko za měsíc otočit až o čtyři sta stolů více a generovat tak dodatečné tržby. Spokojenější hosté přitom dávají až o 40 procent vyšší spropitné než při platbě přes běžný terminál. Digitalizaci v gastronomii si pochvalují i kavárny a bistra.

„Používáme Qerko čtvrtým rokem. Představte si situaci, kdy je u stolu šest hostů, každý chce platit zvlášť. Bez Qerka je to patnáct minut u kasy. S ním si každý rozdělí účet na mobilu, zaplatí a jde. My místo stání u pokladny můžeme přinést dezert nebo se zeptat, jak chutnalo. To je čas, který chceme věnovat hostům, ne vyťukávání částek,“ vysvětluje pro iDnes majitel pražského bistra Etapa Petr Ogurčák. V Etapě tvoří platby přes Qerko patnáct procent tržeb.

Už žádné mávání na číšníka. Qerko posílá placení do rychlého režimu

Podobnou zkušenost má také brněnská kavárna a bistro Anoda Café. „Nám aplikace šetří nejvíce času hlavně v létě na zahrádce, kterou máme dál od podniku, takže když si zákazník rovnou objedná, tak mi už při prvním kontaktu se ním neseme objednané produkty,“ říká Martin Herman, jednatel podniku.

A třeba zákazníci kavárny Dok v Liberci tuto možnost využívají každý den a postupně si na ni zvykli natolik, že přibližně čtvrtina všech plateb aktuálně probíhá právě přes Qerko. Podle provozního manažera Marka Holby šetří aplikace nejen čas, ale i peníze.

„Do aplikace postupně přidáváme další funkcionality. Podniky tak můžou svým hostům dát vědět o otevírací době, ukázat aktuální menu, nebo si vytvořit věrnostní program. Využívané je také propojení s recenzemi na Google Maps nebo sociálních sítích. Podniky zároveň zůstávají v kontaktu se svými hosty i po jejich odchodu pomocí přímých zpráv nebo mají možnost nalákat nové zákazníky slevovými vouchery,“ dodává Kovač.

Konec čekání na účet. Aplikace šetří čas obsluze i zákazníkům

Temelín letos vyrobil nejvíce elektřiny od vzniku. Pokryje pětinu domácí spotřeby

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)

Jaderná elektrárna Temelín v tomto roce vyrobí zatím nejvíce elektřiny za dobu svého provozu. Již v neděli elektrárna překonala dosavadní roční maximum 16,48 terawatthodiny z roku 2017.

15. prosince 2025  9:12

Podpora v nezaměstnanosti 2026: více peněz delší dobu, ale jen někomu

Policie a záchranáři zasahovali u budovy Úřadu práce v Novodvorské ulici v...

Podpora v nezaměstnanosti se od začátku roku 2026 mění. Lidé, kteří čerstvě přijdou o práci, by měli zpočátku dostat více peněz, naopak těm, kteří zůstanou bez zaměstnání delší dobu, se podpora...

15. prosince 2025

