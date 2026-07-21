Servisní poplatek tři koruny za transakci zavedlo Qerko pro hosty platící přes aplikaci od pondělí 20. července. Uživatelé si změny všimli proto, že jim aplikace před potvrzením platby zaúčtování poplatku sama zobrazí. Na sociálních sítích vyvolalo zavedení poplatku nevoli. Kvůli nedostatku informací totiž ze začátku hosté měli za to, že jim provozovatel restaurace přeúčtovává poplatky, které by sám měl Qerku platit za používání služby.
„Podle všeho se restaurace rozhodla, že ten transakční poplatek za platbu Qerkem, kterým jim šetříme minimálně půl člověka na plný úvazek, když nechodíme platit k pokladně, přenese na nás zákazníky,“ rozvířil debatu na síti X svým příspěvkem Jiří Hlaváč. „Jen pro kontext, když jim na stole nefunguje QR kód, zablokujeme jim člověka u pokladny klidně na 10 minut. Kdy by mohli prodávat.“
První znepokojené reakce uživatelů vycházely především z dojmu, že se jedná o rozhodnutí konkrétního hospodského převést svoje náklady na ně. Jak ale uživatelům vzápětí vysvětlilo samo Qerko, aplikace poplatek zavedla plošně pro všechny hosty, kteří pomocí služby platí.
Provozovatelé restaurací, které služby Qerka využívají, dostali už přede dvěma týdny upozornění na nový poplatek pro hosty e-mailem, ve kterém Qerko vysvětluje, že narozdíl od hostů, restaurace žádné nové poplatky platit nemusí. Podle Qerka tak měl personál možnost se připravit na případné dotazy hostů. Celé znění e-mailu zveřejnil restauratér Matouš Petráň, vystupující pod přezdívkou Matesola.
Z e-mailu vyplývá, že Qerko zavádí servisní poplatek pro uživatele. „Tato částka nám pomůže rychleji inovovat a přinášet vám nové funkce a vylepšení naší aplikace pro vaše hosty. Celý poplatek hradí uživatel Qerka, tedy váš host, který platí svůj účet přes aplikaci Qerko,“ uvádí provozovatel aplikace a dodává, že zavedení poplatku přes rok testoval v několika regionech. Podle Qerka v testovaných oblastech nedošlo k poklesu plateb ani spropitného a uživatelé přijali změnu s pochopením.
Jenže z reakcí hostů na sociálních sítí je patrné, že z hlášky v aplikaci nepochopili, za co a komu je poplatek účtován. A někteří se rozhodli potrestat za uvalení poplatku právě podniky, kam chodí na obědy. „Jde o prd. Ale zároveň o princip. Od zítřka snižuji dýško restauraci z deseti na pět procent. Ušetřili tři koruny, ztratili 12-17 korun.“
„Reakce na sítích nás nepřekvapuje, podobnou diskuzi jsme zaznamenali i během ročního testování poplatku v Jihomoravském kraji. Tam se ale ukázalo, že po počátečních reakcích zůstává naprostá většina uživatelů Qerku věrná, protože si cení hlavně toho, že jim aplikace ušetří čas u placení a pohodlí,“ uvedl za Qerko šéf mateřské Piano Group Tomáš Mráz s tím, že očekává podobný vývoj i teď při celostátním spuštění.
„Získané prostředky nám umožní aplikaci udržet špičkově zabezpečenou a rozšířit ji do více podniků. Odrazí se například také v lepší prezentaci menu, věrnostních programech nebo pohodlném doobjednávání,“ vysvětlil Mráz. Dosud hradily veškerý provoz Qerka čistě restaurace. „Náklady rostly, ale my jsme jim poplatky nechtěli dál zvedat. Rozhodnutí zapojit do financování i uživatele tak padlo už dávno,“ uvedl Mráz. „U digitálních služeb pro rozvoz jídla nebo prodej vstupenek jde dnes o naprostý standard a Qerko ho v Česku zavádí jako jedno z posledních. Věříme, že přidaná hodnota aplikace, úspora času a pohodlí při placení, je pro zákazníky reálná a tuto částku vyváží.“
Diskutující se pozastavují i nad riskantní strategií, kdy Qerko nerozpustilo náklady skrytě skrze navýšení poplatků pro restauratéry, ale vydalo se cestou otevřeného vyúčtování. Qerko to vysvětluje tím, že chce servisní poplatek ukazovat transparentně. „Upravili jsme souhrn objednávky tak, aby uživatel viděl servisní poplatek ještě před potvrzením každé platby, a mohl se tak sám rozhodnout, jestli platbu dokončí,“ uvedl Mráz.
Podle něj se občasná nedorozumění Qerko snaží vysvětlovat individuálně v komentářích na sítích. „Všechny důležité informace dostane uživatel ještě před platbou. Poplatek vidí přímo v souhrnu objednávky, a když si na ten řádek ťukne, rovnou se mu ukáže jasné vysvětlení, k čemu částka slouží. Kdo hledá další informace, najde je u nás na webu v sekci s nejčastějšími dotazy,“ upřesnil.
V diskusích na sociálních sítích se objevují i narážky na fakt, že změna přichází krátce poté, co Qerko převzala investiční skupina Miton. Ta se podílela i na investicích do projektů jako jsou například Heuréka, Glami, Rohlík.cz, DámeJídlo nebo Bonami.