Nové emisní povolenky domácnosti příliš nepocítí, říká analýza. Ne všichni souhlasí

Dáša Hyklová
  9:55
Systém obchodování s emisními povolenkami pro vytápění a silniční dopravu známý jako EU ETS2 má začít platit v roce 2027. Podle nejnovější analýzy společnosti PwC, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo životního prostředí, nezpůsobí zavedení nového systému povolenek dramatické zdražení v Česku. Odborníci jiných společností to však rozporují.

Tepelná elektrárna Mělník (30. září 2020) | foto: ČTK

Negativní důsledky připravovaných emisních povolenek EU ETS2 lze snížit efektivním zastropováním ceny povolenky. Podle nejnovější analýzy společnosti PwC to zatíží měsíčně domácnosti v průměru částkou ve výši 200 až 400 korun.

Naopak nové investice především do modernizace bydlení a do dopravy mohou přispět k růstu hrubého domácího produktu až o 130 miliard korun a vytvořit více než 100 tisíc nových pracovních míst, uvádí výpočet, který vypracovala PwC pro ministerstvo životního prostředí.

„Opatření pro zajištění průměrné ceny povolenky 45 eur požaduje česká iniciativa, kterou podpořilo 19 členských států reprezentujících 91 procent obyvatel Evropské unie,“ připomněl Petr Holub, vrchní ředitel sekce ochrany klimatu MŽP ČR. Jak dodal, Evropská komise připravuje na jeho základě návrh, jehož přijetí je reálné ještě v letošním roce. Podle Holuba to v září potvrdil i eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra na jednání mimořádné Rady ministrů životního prostředí.

Systém emisních povolenek chce změnit šestnáct zemí, ve hře je i odklad

Podle PwC nižší příjmové skupiny domácností pocítí navýšení absolutních výdajů na pohonné hmoty a vytápění uhlím po zavedení nových povolenek výrazně méně než domácnosti s vyššími příjmy. „Navýšení výdajů průměrné domácnosti za vytápění uhlím, lokální plyn a pohonné hmoty by bylo po zavedení EU ETS2 pouze 1,3 procenta z jejích celkových spotřebních výdajů,“ uvedl Jan Brázda, partner a energetický expert poradenské společnosti PwC.

Jak zdůrazňuje, ČR si navíc sáhne na 52 miliard korun, které plánuje využít do roku 2032 v rámci Sociálního klimatického fondu, z něhož se budou hradit příspěvky pro zranitelné domácnosti. Ostatní výnosy z dražeb povolenek ETS2 přinesou podle PwC v tomto období dalších zhruba 100 miliard Kč, které musí být využity na stejné účely.

„Podle modelových propočtů PwC se každá investovaná miliarda korun z výnosů ETS2 projeví na růstu přidané hodnoty o 300 milionů Kč až po více než 1 miliardu Kč podle typu opatření,“ řekl Miroslav Zámečník, makroekonom a jeden z autorů analýzy PwC. Zdůraznil, že výsledný efekt na ekonomický růst i po započtení dopadu povolenek na spotřebu by měl být poměrně výrazně kladný.

Připlatí si téměř všichni, oponují jiní

Investiční společnosti XTB také před nedávnem spočítala konkrétní důsledky zavedení emisních povolenek na různé typy domácností v Česku. V této souvislosti upozornila, že cena povolenek je nyní stanovená na 45 eur v cenách roku 2020, což ovšem nerespektuje inflaci. Po zahrnutí inflace tak může dosahovat odhadovaná cena povolenky za dva roky 57 eur.

Cena plynu by tak měla vzrůst o 340 korun za megawatthodinu (MWh), benzin zdraží o 3,23 koruny za litr a nafta o 3,70 koruny za litr. V případě, že povolenka vyjde na 57 eur, zdraží uhlí o 2 328 korun za tunu, upozorňuje XTB.

Nové povolenky na plyn jsou nesmyslné, EU selhala, říká šéf Pražské plynárenské

Domácnost žijící v bytě, s jedním autem a využívající plyn si při ceně povolenky 57 eur podle investiční společnosti XTB ročně připlatí necelých šest tisíc Kč. Analýza pracuje ještě s možnou cenou 78 eur za povolenku nebo 150 eur. Nižší varianta by modelové domácnosti náklady zvedla o 8186 korun ročně, při nejvyšší variantě dokonce o 15 750 korun.

Společnost XTB upozornila, že i když nyní nikdo přesně neví, co se stane, povolenky se dotknou nějakým způsobem každého, přičemž nejvyšší dopady pocítí nejchudší domácnosti, které žijí na vesnici a vytápějí ještě starými způsoby. „Vesnický dům rodiny s dvěma auty topící uhlím bude mít roční náklady vyšší o 23 373 korun při nejlevnější povolence. Při vyšší variantě by to bylo už skoro 32 tisíc a při nejvyšší dokonce 61 509 korun,“ upozorňuje šéf analytiků XTB Jiří Tyleček.

Kolik budou stát energie? Dodavatelé zlevňují, zároveň řeší nejistotu kolem povolenek

Také Jiří Matoušek, marketingový ředitel a člen představenstva společnosti Centropol je názoru, že zavedení EU ETS2 v aktuálně diskutované variantě bude mít negativní vliv na všechny. Dopadne to nejen na rozpočty domácností, tvrdě to postihne také firmy, což se projeví zdražením všech výrobků a služeb a nakonec i růstem inflace, upozorňuje.

Při ceně povolenky 45 EUR/t CO2 se náklady u plynu zvyšují o 243 Kč včetně DPH/MWh, při ceně 100 eur za povolenku se již zvyšují o 539 Kč včetně daně za megawatthodinu, což může znamenat třetinový nárůst koncové ceny plynu. V Česku topí plynem přibližně třetina domácností, což bude znamenat milionové dopady.

Jak Petru Fialovi „utekly“ povolenky. Češi zaplatí za Green Deal třikrát víc než Němci

„Při ceně povolenky 45 eur může dojít ke zvýšení nákladů na vytápění o 2 400–5 000 Kč ročně. Tato cena za povolenku ale nebude reálná,“ predikuje Matoušek. Společnost Deloitte odhaduje zdražení pohonných hmot o 4–4,6 Kč/litr, což bude mít multiplikační efekt na ceny zboží a služeb.

Tabulka vizualizuje zvýšení ročních nákladů pro domácnost, která spotřebovává zemní plyn. Při ceně emisní povolenky 87 EUR (ceny v říjnu 2025) a roční spotřebě 20 MWh plynu zaplatí česká domácnost o 9 380 Kč ročně více.

Cena emisní povolenky v EUR
Roční spotřeba plynu v MWh456587105
Zvýšení nákladů pro domácnost v ročním vyjádření včetně DPH 21% (v Kč) ve vztahu k ceně povolenky EU ETS 2
51 2131 7522 3452 830
102 4263 5044 6905 660
153 6395 2567 0358 490
204 8517 0089 38011 320
307 27710 51214 06916 980

Vyčíslení nákladů na emisní povolenku pro cesty do zaměstnání vlastním vozem při aktuální ceně povolenky 87 EUR/t CO2 a modelovém směnném kurzu 24,75 Kč/EUR

Benzín (7,5l/100km)Nafta (6l/100km)
km denně4010040100
počet prac.dní/rok230230230230
celkem ujeto km920023000920023000
spotřeba litrů69017255521380
celkem dodatečné náklady za rok3 566 Kč8 914 Kč3 138 Kč7 845 Kč

Zdroj: Centropol

Čtyřčlenná domácnost, která bydlí ve svém rodinném domě vytápěném zemním plynem, s roční spotřebou 20 MWh a která denně ujede do práce a z práce 100 km autem s benzínovým motorem se spotřebou 7,5 litru / 100 km zaplatí ročně navíc 18 294 Kč (8 914 Kč pohonné hmoty + 9 380 Kč zemní plyn).

Na tyto domácnosti nové zdanění vydávané za EU ETS 2 útočí nejvíce, upozorňuje Centropol. „Z neveřejných vystoupení konkrétních a vysoce postavených úředníků EU lze pak číst averzi vůči střední třídě, která je v současné době nezávislá na státních dotacích, je produktivní a samostatná. Podle těchto představitelů je potřeba nastavit takové ceny paliv a plynu, které tyto domácnosti přesvědčí dále snižovat „emise“,“ říká Matoušek. S tímto postojem nelze podle něj souhlasit, a naopak je potřeba se vymezit. „Ztracená spotřeba právě těchto domácností bude v ekonomice chybět především,“ dodává.

Strašák jménem povolenka. Kolik mohou domácnosti připlácet za topení i benzin

Odborníci upozorňují, EU ETS2 v nyní schválené podobě přinese další nesmyslné přerozdělování finančních prostředků, kdy se všichni budou skládat na finance do Sociálně-klimatického fondu. Ten má vybraným domácnostem kompenzovat neúnosné náklady na vytápění plynem, které Evropská komise označila za neekologické. Plyn byl přitom doporučovanou a donedávna dotovanou (Kotlíkové dotace) alternativou k vytápění tuhými palivy.

Domácnosti i firmy budou i po zavedení EU ETS2 využívat k vytápění zemní plyn, který bude pouze dražší, shodují se energetici. „Pokud budou emisní povolenky EU ETS2 zavedeny, povede to k dalšímu růstu inflace v ČR i EU a k dalšímu snižování konkurenceschopnosti českých firem na globálních trzích,“ upozorňuje Matoušek. Již dnes je totiž zdanění uhlíku v Evropě jednoznačně nejvyšší na světě, zhruba 3,5krát vyšší než v USA a 7krát vyšší než v Číně.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

