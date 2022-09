Monopol zdravotního pojištění cizinců trvá. Novela zákona leží ve Sněmovně

Poslanci ANO Věra Adámková a Miroslav Janulík před rokem a půl navrhli novelu zákona, podle které smí cizince ze zemí mimo EU v Česku pojišťovat pouze Pojišťovna VZP (PVZP). Ta si díky tomuto monopolnímu postavení nově přijde na 800 milionů ročně.

Změna je přitom označována jako v rozporu s českým ústavním i evropských právem. Cizincům totiž odebrala právo zvolit si zdravotní pojištění podle jejich preferencí. Na to loni upozornila Česká asociace pojišťoven (ČAP), která již loni na konci roku podala stížnost k Evropské komisi. Brusel chce od Česka záměr zákona podrobně vysvětlit a doložit, že nejde o porušení hospodářské soutěže.

Stávající vládní koalice deklarovala, že chce monopolní postavení PVZP zrušit. Senát poslal novelu zákona poslancům už v zimě. Sněmovna chtěla změnu projednat letos v květnu, ale novela se nedostala ani na program schůze. Totéž se opakovalo v červnu.

Stále trvající monopolní postavení PVZP za necelý rok navíc řešení ve většině případů nepřineslo. Například v pražském Motole zůstává neuhrazená péče za cizince ve výši okolo 65 milionů korun. Jde totiž o dluhy za cizince, kteří žádné pojištění neměli. Kritika stávajícího stavu přitom trvá od momentu, kdy k ustavení monopolu došlo.

Stěžují si agentury i individuální klienti

„Pokud zde cizinec chce bydlet dlouhodobě (déle než tři měsíce), často musí žádat o povolení k dlouhodobému pobytu (déle než rok). K tomu, aby mu ale ministerstvo vnitra vydalo povolení k pobytu, si musí koupit pojištění na celou dobu žádaného pobytu,“ vysvětlil iDNES.cz Jan Kalina z relokační a imigrační agentury Move To Prague.

„A zde je ten hlavní problém. Pro příklad: třeba rodina, která chce zůstat dva roky, kde je manžel zaměstnaný, manželka v domácnosti, mají děti 5 let a 10 let, musí v jednom okamžiku zaplatit skoro 160 korun za pojištění. A to bez ohledu na to, zda budou žádosti o povolení k pobytu schváleny, nebo ne, pojištění se předkládá již při podání žádosti,“ uvedl Kalina.

Pojišťovna VZP sice teoreticky nabízí možnost platby na splátky, podle Kaliny o ní cizinci neví. „Klient může požádat o možnost na splátky. Žádost poté v Pojišťovně VZP prochází procesem posouzení,“ uvedl Luboš Frühbauer, ředitel odboru produktového managementu zdravotního pojištění.

„Máme též nastavený proces s ministerstvem vnitra, kdy si cizinecká policie i pracovníci ministerstva mohou prověřit v našem pojistně technickém systému nejen, zda má cizinec u Pojišťovny VZP sjednanou pojistnou smlouvu, ale zda má i uhrazené pojistné. Pro případy splátek byl tento proces s Ministerstvem vnitra upraven,“ doplnil Frühbauer.

Na opakovaný dotaz kolika klientům PVZP bylo od počátku letošního roku umožněno pojištění splácet splátkami neodpověděl. Neposkytl ani celkové číslo kolik jich o tuto možnost požádalo.

Skutečný stav věci ale mohou napovědět příběhy cizinců, kteří si na internetu stěžují na tristní situaci kolem pojištění u PVZP. Například stránka pvzpnenivzp.cz shromáždila patnáct příběhů, které demonstrují neefektivitu monopolního chování PVZP. Většina z nich ilustruje, jak se výdaje na pojištění u jednotlivců zvýšily od ustavení monopolu PVZP i o více než 100 procent.

Jedním z nich je příběh cizinky, která v Česku pracuje na plný úvazek a je kryta systémem veřejného zdravotního pojištění. Pro její dceru to však neplatí. Místo původních 46 tisíc korun za pojistné období pojišťovna skokově navýšila platbu na 87 300 korun. Tedy zdražení o 122 procent.

V případě například čtyřčlenné rodiny jde tak náhle o stovky tisíc korun. K tomu došlo v době, kdy novela zákona už prošla Sněmovnou, a bylo jasné, že bude brzy účinná a cizinci nebudou mít jinou možnost než se upsat PVZP.

Při srovnání sazebníků z loňského dubna a letošního května je nárůst patrný, zvláště u lidí nad 60 let. Předplacené pojištění na pět let vyšlo ještě vloni seniory nad 70 let na necelých 300 tisíc korun. Letos v květnu už to bylo téměř 614 tisíc korun. Nejde ale jen o seniory, dvouleté pojištění se cizincům v produktivním věku zvedlo o šest tisíc korun, čtyřleté o 16 tisíc korun. Zdražení postihlo také studenty a děti ve věku mezi šesti a 14 lety.

Ceny se vyšvihly nahoru i kvůli tomu, že PVZP začala rychle po ustavení monopolu rušit slevy, které cizincům dříve nabízela. Doložené jsou i případy, kdy si cizinci byli nuceni vzít kvůli jednorázovému pořízení drahého pojištění úvěr.

V důsledku výrazného plošného zdražení se tak organizace zabývající se pomocí cizincům v Česku obávají, že bude docházet k dělení rodin lidí ze třetích zemí. Počet nepojištěných cizinců by se navíc oproti původnímu záměru poslanců mohl naopak zvýšit.

Slabší kapitálová přiměřenost

To ovšem není jediný problém, sama PVZP na tom finančně není nejlépe. Podle zdrojů z bankéřské komunity v České národní bance momentálně probíhá řízení s touto pojišťovnou. Zájem regulátora vyvolal údajně poměr mezi disponibilním kapitálem a tím, za co PVZP ručí. Ten na konci loňského roku činil 111 procent.

ČNB přitom u pojišťoven vyžaduje poměr alespoň 150 procent. PVZP tak vykazuje nejhorší kapitálovou vybavenost na celém českém trhu pojišťoven. Pro srovnání: pojišťovny v nejlepší kondici vykazují výše zmíněný poměr v hodnotách stovek procent. Naopak hodnota blížící se 100 procent je v pojišťovnictví považována za kritickou, protože pojišťovně neumožňuje absorbovat šoky. V momentě, kdy poměr klesne pod 100 procent, pojišťovna končí.

Předseda mateřské VZP Zdeněk Kabátek a člen její dozorčí rady Miroslav Kalousek podle zdrojů redakce nedávno tento nepříznivý stav vysvětlovali v centrální bance. Kdyby totiž PVZP rázem skončila, cizinci si podle platných zákonů nemohou ani požádat o dlouhodobý pobyt v Česku.

„Mohu potvrdit, že jsem se s dalším kolegou z Dozorčí rady PVZP zúčastnil standardního jednání se zástupci orgánů dohledu ČNB, jehož tématem byla mj. i kapitálová přiměřenost naší dceřiné společnosti (která má v současné době rostoucí tendenci). Tato setkání zástupců dozorčí rady a ČNB jsou naprosto běžným způsobem vzájemné komunikace, který je bankou využíván vůči všem obdobným subjektům jako je PVZP,“ řekl Kabátek iDNES.cz.

Schůzky zástupců dozorčích orgánů či zástupců vrcholného managementu však nejsou běžně na programu centrální banky. Ke svolání takové schůzky musí být zpravidla závažný důvod. O tom může svědčit i fakt, že na „kobereček“ nešel ekonomický náměstek či náměstek pro zdravotní péči VZP, ale rovnou její ředitel.