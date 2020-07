Půl miliardy cigaret skončí ve stoupě, výrobci chtějí likvidaci zamezit

Koncem června skončila lhůta pro doprodej cigaret se starým „kolkem“, který obsahuje také nižší spotřební daň. Společnosti dostanou již zaplacenou spotřební daň z nespotřebovaných a vrácených cigaret od celní správy zpět.

Letos se očekává, že to bude až třikrát víc než obvykle, tedy asi 1,3 miliardy korun. A to i navzdory delším doprodejům – vláda kvůli pandemii umožnila doprodeje cigaret se starými kolky o měsíc prodloužit, směly být na regálech do 30. června.

Dnes systém výběru a kontroly spotřební daně funguje na základě tabákových nálepek (nesprávně „kolků“), na kterých je vytištěná cena zahrnující také spotřební daň a písmeno dané platným zákonem.

Když vláda změnou zákona rozhodne o zvýšení spotřební daně k určitému datu, mají prodejci tři měsíce na doprodej cigaret se starými nálepkami. Potom už se smějí prodávat jen cigarety s novou nálepkou – a s vyšší spotřební daní. Stát tak může od určitého data počítat s tím, že do rozpočtu bude proudit zvýšená spotřební daň.



„Starý“ tabák musí z oběhu

To, co se obchodníkům nepodařilo prodat, musejí stáhnout z oběhu – jen tak mají nárok na vrácení již zaplacené spotřební daně. Je to poměrně náročné na logistiku – z jednotlivých trafik a prodejen musí krabičky odvézt distributor, který pak krabičky předá tabákové firmě. Ne vždy se to k danému datu podaří, takže trafikantům zůstanou cigarety na skladě. Neměli by je prodávat, protože jim hrozí pokuta.

V Česku se likvidují miliony kusů cigaret. (26. července 2020)

Takto vysbírané cigarety se následně pod dohledem celníků zlikvidují. „K likvidaci cigaret dochází zpravidla v drtírnách firmy FCC Česká republika v Brně a v Úholičkách,“ vysvětluje Hana Prudičová, mluvčí Celní správy ČR. Rozdrcený odpad nakonec skončí ve spalovně.

Největší tabáková firma na trhu, Philip Morris ČR (PM), má kapacitu ve spalovně ve Velkých Přílepech (Praha-západ) rezervovanou na celý srpen. „V letošním roce je množství cigaret se starou nálepkou zhruba třikrát větší ve srovnání s množstvím likvidovaným v minulých letech. Letos bude třeba zlikvidovat zhruba 2,5 % celkové roční spotřeby cigaret,“ říká Petr Šebek z PM. Přesné likvidované množství bude celní správa vědět na konci srpna.

Náhradu za zničení samotných cigaret tabákové firmy nedostávají. Jejich cena tvoří jen asi desetinu ceny krabičky, zbytek ceny krabičky je součet spotřební daně a DPH.

Nastanou cenové války?

Ministerstvo financí je se současným systémem, fungujícím od roku 2001, spokojené. „Je to velmi spolehlivý způsob výběru spotřební daně a nálepka osvědčuje řádné zdanění a také pravost výrobku,“ říká Jakub Vintrlík z ministerstva financí.



Tabákové firmy by nicméně chtěly mít možnost flexibilněji měnit cenu zboží, a tím rychleji reagovat na kroky konkurence a s ministerstvem o tom diskutují. Dnes je změna možná jen jednou měsíčně – tak často vychází Cenový věstník ministerstva financí, který ceny vybraných regulovaných výrobků vyhlašuje.

Cena je dnes v tabákovém průmyslu největší politikum – je to při přísné regulaci prakticky to jediné, čím mohou jednotlivé značky a výrobci mezi sebou soutěžit. Reklama je omezená prakticky jen na trafiky, kouření je zakázané v hospodách a na krabičkách musejí být odrazující obrázky a nápisy. „Abychom zvýšili příjmy a pokryli tak rostoucí náklady na přísnější regulaci cigaretového trhu, potřebujeme zvyšovat tržní podíl. A regulace nám neumožňuje soutěžit o něj jinak než cenou,“ vysvětluje Kamil Provazník z Imperial Tobacco.

Na tom, jak změnu nastavit, se hlavní tabáková čtyřka /PM (42 %), British American Tobacco (23 %), JTI (18 %) a Imperial Tobacco (12 %)/ zatím tak docela neshodne. „Volnější systém podpořený účinnými opatřeními proti vysokému předzásobení by mohl vést k vyššímu výběru spotřební daně do státního rozpočtu. Maloobchodníkům by usnadnil správu zásob (odpadla by jim starost o vratky) a odstranil by zbytečnou ekologickou zátěž spojenou s likvidací jinak bezvadných výrobků,“ říká Jiří Sochor, mluvčí JTI.

Podle něj 16 z 27 členských zemí EU nepožaduje, aby cena byla vytištěna přímo na kolku nebo na krabičce – například Francie, Itálie, Španělsko, Rakousko, Rumunsko nebo Velká Británie.

Nová cena k určitému dni se jen oznámí například na webu ministerstva a každá trafika se jí musí řídit.