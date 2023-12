Peníze si někdy půjčila většina Čechů. Úvěr na vánoční dárky je ale tabu

Nadílku na dluh letos zvažují podle zjištění České bankovní asociace pouze tři procenta Čechů. Ještě v roce 2021 to přitom byl každý desátý. Většina Čechů si ale podle nejnovějšího průzkumu myslí, že zadlužit se kvůli vánočním svátkům není správné. Obecně mají menší problém s půjčkou na dárky mladší lidé do 26 let, necelá desetina z nich to považuje za dobrý nápad.

Znatelný propad v ochotě si na Vánoce půjčovat vysvětluje mluvčí bankovní asociace Radek Šalša tím, že lidé jsou aktuálně ve svých finančních rozhodnutích opatrnější a šetří. „Klesá i průměrná částka, kterou jsou ochotní za Vánoce utratit. Lidé zkrátka začínají šetřit. To, že si nepůjčují na zbytné věci je pravděpodobně důsledek,“ uvedl pro MF DNES.

Když už se někdo přeci jen rozhodne si na výdaje spojené se svátky půjčit, tak se drží nižších částek, nejčastěji se vejdou do pěti až deseti tisíc korun. To platí pro třicet procent dotázaných, kteří uvedli, že si na letošní Vánoce vezmou úvěr. Půjčené peníze pak většina z nich utratí za hračky pro děti, vybavení bytu či elektroniku.

Jako hlavní důvod, proč si chtějí peníze půjčit, uvádí respondenti průzkumu neochotu čekat a šetřit, případně příležitost koupit zboží ve slevě. „Častěji půjčku zvažují muži a lidé s nižším vzděláním, jako důvody uvádějí snížení příjmů, nárůst výdajů, ale i chuť pořídit více dražších dárků,“ doplňuje za Air Bank a Zonky Veronika Benešová, vedoucí tamního oddělení půjček a pojištění.

„Počet lidí, kteří už nemají žádnou volnou hotovost, roste. Zároveň jsou ale Vánoce tak silný symbol, že jen relativně malé množství domácností dokáže ustát, že si nebudou dávat finančně náročné dárky, a to i proto, že jejich okolí si drahé dárky dávat bude,“ vysvětluje Daniel Hůle, expert na dluhovou problematiku z neziskové organizace Člověk v tísni, proč si i přes všeobecný odpor k půjčkám na zbytné věci, někteří Češi i tak letos na dárky půjčí.

Připomíná také, že půjčky na vánoční dárky jsou i přes ustupující trend stále fenoménem. „Sledujeme, že v listopadu a prosinci si lidé úvěrů berou víc, což určitě souvisí s Vánoci. Srovnat to s tím, jestli to bude víc než loni je těžké, ale možné to je, protože lidé mají méně hotovosti a Vánoce jsou finančně náročné. Dá se čekat, že větší počet lidí se během příštího půl roku dostane do problému se splácením úvěrů, které si teď naberou. Energie totiž opět zdraží, takže zlevnění a vrácení se do stavu před rokem je v nedohlednu,“ upozorňuje na rizika Hůle.

Oblíbené jsou v předvánočním období nákupy na splátky, jak potvrzuje nebankovní poskytovatel úvěrů Home Credit. „Zákazníci takto nakupují hlavně elektroniku, mobilní telefony a vybavení domácnosti, nepozorujeme, že by docházelo k masivnímu nárůstu zájmu o půjčky spojené s nákupem vánočních dárků. Lidé si spíše před Vánocemi rádi vybaví svou domácnost novým spotřebičem, sedací soupravou nebo je zaujme novinka mezi mobilními telefony od předních značek,“ vysvětluje vedoucí tamní sekce obchodu Marek Tomčík, že podzimní a předvánoční měsíce bývají tradičně nejsilnější, co se týká nákupů na splátky.

Raději se uskromnit

Podle průzkumu, který si nechala udělat úvěrová společnost Provident, budou lidé ve většině případů na Vánocích raději šetřit. Cíle chtějí Češi dosáhnout například tím, že počet obdarovaných zredukují jen na nejužší rodinu a zaměří se na slevové akce. Do pěti tisíc se s veškerými náklady na Vánoce chce vejít 23 procent domácností.

„I s ohledem na neustále se zvyšující náklady na život jsou lidé i o letošních svátcích připraveni zůstat více při zemi. Třetina domácností je tak rozhodnuta utratit za dárky méně než loni. Polovina pak chce zůstat na stejné částce,“ uvádí Petr Javůrek, hlavní finanční analytik společnosti Provident Financial.

Také data České bankovní asociace potvrzují, že se Češi letos na Vánoce uskromní. Podle jejího zjištění vyjdou letošní Vánoce průměrnou domácnost přibližně na 12 tisíc korun. Ve srovnání s loňskem je to o 1 500 korun méně. Nejvíce peněz lidé plánují utratit za vánoční dárky, nejčastěji do pěti tisíc korun.

Odložená platba roste

Co už předvánoční sezona potvrdila, je rostoucí obliba takzvané odložené platby. Ta ve stručnosti funguje tak, že si zákazník vybere zboží, ale zaplatí jej až obvykle do 30 dní. Obchodník, zpravidla e-shop, dostane peníze od poskytovatele těchto plateb neprodleně, zákazník pak částku zaplatí poskytovateli odložené platby až poté, co mu zboží dorazí.

„Očekáváme, že vánoční sezona bude z našeho pohledu nejsilnější období roku 2023. Již během Black Friday jsme zaznamenali obrovský zájem o naše služby. Již v listopadu jsme na transakčních objemech naší Skip Pay kartou zaznamenali meziroční nárůst o třicet procent,“ uvedl pro MF DNES David Filippov, obchodní ředitel Skip Pay.

Slibnou sezonu cítí ve vzduchu také Twisto, které rovněž nabízí odložené platby. Jen za říjen zaznamenalo o 24 procent vyšší objem odložených plateb než v září. Aktuální trendy nám naznačují, že spotřebitelé se na nadcházející vánoční období připravují čím dál dříve a naše platební produkty jim pomáhají pohodlně Vánoce zvládnout,“ uvedl manažer ze společnosti Twisto Jan Hanzlík.

Podobně jako půjčka, také odložená platba může být dobrý sluha, ale špatný plán. Dobře slouží jako způsob platby, který obchodníky zbaví nepopulární dobírky a zákazníkům umožní si zboží před platbou prohlédnout, neměla by ale suplovat půjčku. „Odložená platba usnadňuje vzít si něco na dluh. Když člověk musí někam fyzicky jít, aby si půjčku vyřídil, tak je to strašně velká bariéra. V zásadě to lidi motivuje k tomu víc utrácet,“ myslí si expert na dluhy Hůle.