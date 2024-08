Zadluženost Čechů mírně roste, ukázal průzkum. Často si půjčují od rodiny

Podíl Čechů, kteří se v posledních dvanácti měsících zadlužili, meziročně mírně vzrostl z 45,8 procenta v loňském roce na 46,3 procenta letos. Pokud se Češi dostanou do finančních potíží, většinou o...

IT expertky mají o tisíce nižší mzdu než muži. Mohou za to stereotypy

IT specialistky vydělají průměrně o 16 tisíc měsíčně méně než jejich kolegové. Propast mezi výdělky IT specialistek a specialistů odhalil statistický úřad, když zveřejnil údaje o mzdách v IT sektoru...