Zlepšení se bohužel nevztahuje na segment malých krátkodobých půjček se splatností do jednoho roku a 20 tisíc korun.
Přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry schváleny. Co se změní?
Velký mezník. Čína má v solárech už větší kapacitu než v uhelných elektrárnách
Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren, informovala čínská vláda. Ve fotovoltaice má asijská velmoc kolem 1 288 gigawattů, v uhlí 1 285.
Bolehlav výrobců alkoholu. Ve skladech se jim hromadí sudy za miliardy
Ještě před několika lety výrobci koňaku, whisky či bourbonu počítali s tím, že zájem o dražší alkohol dál poroste. Podle toho také vyráběli a dnes mají ve skladech zásoby za miliardy. Jejich...
Luxusní interiér má sprchu i konferenční místnost. Prodává se letoun Merkelové
Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj nesl jméno po...
Padesát korun za litr nafty neustojíme, varují dopravci. Vláda změny nechystá
Stát by mohl podle Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia snížit spotřební daň jako na jaře, případně zavést tzv. profesionální naftu, tedy vracení části spotřební daně dopravcům. Tím by...
Mzdy mohou být o 20 procent vyšší. Daně nejsou spravedlivé, říká Daniel Prokop
„V reformách bych se osobně zaměřil na to, kde se stát setkává s lidmi,“ vysvětluje sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research Daniel Prokop. Jeho nová kniha Spravedlivý růst popisuje...
Přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry schváleny. Co se změní?
Skončí spotřebitelské úvěry s velmi vysokými úroky, kvůli kterým dlužník půjčenou částku i několikanásobně přeplatí. Poslanci schválili novelu, která má zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Pokud...
Kim učí Severokorejce utrácet. Staví luxusní centra, aquaparky i lyžařská střediska
Kavárny, luxusní obchody, aquaparky, lyžařská střediska nebo zábavní parky. Severní Korea, země jen málokdy spojovaná s volným časem a spotřebou, zažívá nečekaný rozmach zábavy. Vůdce Kim Čong-un se...
Sbohem, Londýne. Bohatí se stále častěji přemisťují do Řecka či Turecka
Británie byla dlouhá léta jedním z míst v Evropě, kam mířili bohatí lidé z celého světa. Teď se ale situace mění. Část milionářů a miliardářů zvažuje odchod ze země a vedle Monaka nebo Švýcarska je...
Zvrat v kauze Mamut: miliardář Kovář angažoval známého advokáta a útočí na J&T
V obří mobilní kauze zkrachovalého e-shopu Mamut, ve které zmizely elektronické přístroje za miliardy korun, přituhuje. Zakladatel technologické skupiny Unicorn Vladimír Kovář zapojil do sporu...
Arnault vypadl z desítky nejbohatších. Žebříčku vládnou už jen Američané
Technologický boom dále mění pořadí nejbohatších lidí planety. Z elitní desítky vypadl Bernard Arnault, šéf koncernu LVMH zaměřeného na luxusní zboží. Poprvé od vzniku žebříčku Bloombergu všech deset...
Vilgain otevřel další prodejnu. Jeho marketing vyvolává u expertů kritiku
Česká značka zdravé výživy a funkčních potravin Vilgain otevřela již třináctou prodejnu, a to v pražských Nových Butovicích. Firma rozšiřuje síť obchodů i nabídku čerstvých potravin. Její...
Ceny nafty ve Spojených státech poprvé přesáhly šest dolarů za galon
Ceny nafty ve Spojených státech stouply na nový rekord nad šest dolarů za galon (přes 33 korun za litr). Může za to válka USA s Íránem, která narušuje světové dodávky energií. V celostátním průměru...
Odhalili jsme pokusy o zneužití AI při vývoji biologických zbraní, tvrdí Anthropic
Americká technologická společnost Anthropic odhalila a zmařila několik pokusů o využití svých modelů umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. Uvedla to ve 154stránkové zprávě, v níž...
Konec uspěchanosti a odměřenosti. Americké fastfoodové řetězce vsadí na lidskost
Řetězce rychlého občerstvení v USA po rozsáhlé digitalizaci znovu kladou větší důraz na lidský kontakt. McDonald’s, Burger King, Wendy’s i Starbucks sice nadále zachovávají kiosky a mobilní...
Sedm let marné snahy, v prostředí EU svůj patent neprosadil. Číně stačily tři měsíce
Pro německého inženýra Sönkeho Siegfriedsena to byl hořkosladký okamžik. Letos v dubnu se jeho revoluční návrh plovoucí pobřežní větrné turbíny dostal až ke španělskému premiérovi Pedru Sánchezovi....
Turci mohou převzít ČSA a Smartwings, rozhodl antimonopolní úřad. Má ale podmínku
Turecká skupina Pegasus může koupit České aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části...
Smrskflace toaletního papíru. Z ruliček tiše ubývají útržky, prozrazuje výrobce
Dříve se prodávaly roličky toaletního papíru se 160 útržky, nyní má role třeba 120 útržků. Prodává se víc rolí najednou a trendem nyní jsou vlhčené toaletní papíry, říká v rozhovoru s MF DNES...