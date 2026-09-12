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Přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry schváleny. Co se změní?

Barbora Sedláková
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ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Skončí spotřebitelské úvěry s velmi vysokými úroky, kvůli kterým dlužník půjčenou částku i několikanásobně přeplatí. Poslanci schválili novelu, která má zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Pokud projde Senátem, zásadně změní úvěrový trh v Česku. Novelu vítá většina trhu, odborníků i neziskovek, které pomáhají lidem s předlužením, kritici se ale obávají, že zákon přiživí nelegální lichvu.
Zlepšení se bohužel nevztahuje na segment malých krátkodobých půjček se splatností do jednoho roku a 20 tisíc korun.

Jiří HauptmannAsociace poskytovatelů nebankovních úvěrů

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