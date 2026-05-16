Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rodině půjčila necelá polovina Čechů. Šestina o peníze přišla

Autor:
  13:00
Sedmnáct procent půjček příbuzní nevrátí, problémy jsou s každou třetí. Přesto je drtivá většina Čechů ochotná v rodině půjčovat i velké peníze, vyplynulo z průzkumu, který pro finanční dům Uniqa provedla výzkumná agentura NMS. Nejvíc a nejčastěji v českých rodinách půjčují rodiče svým dospělým dětem na bydlení. Na nečekané výdaje si ale Češi raději než od rodičů půjčí od sourozenců.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle průzkumu by skoro osmdesát procent Čechů neváhalo půjčit peníze někomu z rodiny. Když by si ale sami měli příbuzným říci o peníze, ostýchají se. V případě nutnosti půjčit si větší částku, by se na příbuzné obrátili zejména rodiče s malými dětmi. Z průzkumu také vyplývá, že Češi nejdou nadoraz a raději si říkají o výrazně nižší částky, než kolik by jim jejich rodina byla ochotná zapůjčit.

Polovina lidí může půjčit více než 50 tisíc korun

Na dotaz, kolik by nejvíce svým příbuzným půjčili, odpovídali Češi nejčastěji, že maximálně 125 tisíc korun. „Průměr sice přesáhl 200 tisíc korun, je ale velmi výrazně tažen nahoru nejbohatšími rodinami,“ upozorňuje výzkumník Prokop Vejda z agentury NMS, která průzkum provedla. V bohatých rodinách si podle něj lidé půjčují na bydlení ale třeba i na podnikání. Naopak nízkopříjmové domácnosti si častěji půjčují na chod domácnosti nebo neočekávané výdaje.

Částku přesahující 50 tisíc korun jsou ochotní půjčit zejména padesátníci a starší lidé, kterým už děti vylétly z hnízda. Ti také projevovali vůbec největší ochotu peníze půjčovat. „Je pro ně typické, že se jim daří v práci, jsou na ekonomickém vrcholu, mají našetřené rezervy a jsou proto ochotni pomoci svým dětem při pořizování bydlení,“ upřesnil Vejda.

Nejenom, že jsou ochotni svým dětem půjčovat nejvyšší částky, ale jsou také nejvíce nakloněni tomu, že v případě potřeby jim půjčku odpustí. Naopak rodiče malých dětí chtějí své peníze zpátky. Celkově je ale ochotno dluhy v rodině smazat až 60 procent Čechů. To je ve výrazném kontrastu s tím, jak půjčování v rodině v realitě doopravdy končí – odpuštěno je jen asi 8 procent dluhů.

Finance rodiny stresují

Podle výsledků zatěžují finanční starosti dokonce 61 procent českých rodin. Pro 12 procent jsou finanční poměry největší překážkou pro dosažení rodinné pohody. Lidé v průzkumu uvedli, že se o finanční nouzi neradi baví s partnerem, natož pak s širší rodinou. Přesto někdy ekonomickou situaci řeší u rodinného stolu až dvě třetiny lidí. V případě potřeby půjčit si větší obnos peněz, 68 procent respondentů uvedlo, že by si půjčilo od někoho z rodiny. Raději jsou ale Češi v pozici někoho, kdo může ostatním pomoci a peníze jim půjčit, než v pozici toho, kdo si o peníze musí říci.

„V Česku je silně nastavený blok řešit svoji situaci s rodiči. Zatímco půjčit někomu je projevem vlastního finančního zabezpečení a velkorysosti, půjčit si od někoho může být stále ještě chápáno jako slabost nebo nesamostatnost,“ říká Vejda. Toto vnímání je podle něj běžnější v nízkopříjmových rodinách.

Podle výzkumu jsou k půjčkám nejvstřícnější lidé z rodin se středním příjmem. „Jsou ochotní půjčovat, ale nebojí se ani požádat o pomoc. Naopak nízkopříjmoví nemají co půjčit a ani nemají na koho se obrátit v případě, že si sami peníze potřebují. Vysokopříjmoví jsou opatrnější a říct si o půjčku se ostýchají,“ míní Vejda.

Rodina půjčuje na bydlení, podnikání i na léčbu

S půjčením peněz někomu z rodiny už má zkušenost 44 procent Čechů. Nejvyšší půjčka, kterou už příbuzným poskytli se průměrně vyšplhala na 150 tisíc korun. Ochotní by ale byli půjčit dokonce 210 tisíc korun.

Podle výzkumu nejčastěji půjčují rodiče dětem na bydlení. „To je deviza středostavovských a vysokopříjmových rodin. Podporují děti, typicky aby dosáhly na hypotéku,“ vysvětluje Vejda. Na menší nenadálé výdaje si lidé raději než od rodičů půjčují od sourozenců.

„Druhým nejčastějším účelem půjček v rodině jsou nečekané výdaje. A to obvykle bývá nějaká nepříjemnost, v průměru nejvíce za 60 tisíc korun,“ uvedla finanční ředitelka Uniqa Lucie Urválková a upozornila, že vhodnější by bylo takové situace řešit pojištěním než půjčkami.

Skoro dvacet procent půjček bylo na provoz domácnosti. Na podnikání příbuzným půjčilo jen šest procent Čechů, dvě procenta pak uvedla, že půjčila někomu na vzdělání nebo na úhradu zdravotních nákladů. Na dovolenou půjčila příbuzným jen dvě procenta Čechů.

Platí, že zatímco na bydlení a podnikání často půjčují rodiče, s běžnými výdaji vypomáhají spíše sourozenci. „Rodičům nechceme signalizovat svoji nesoběstačnost, proto si v nouzi raději řekneme sourozencům.“

S každou třetí půjčkou jsou problémy

Průzkum zjišťoval, kolik půjček mezi příbuznými už bylo splaceno, kolik se splatit nepodařilo, ale i jak probíhá aktuální splácení půjček. Většina půjček v rodině se splatí, ale pravděpodobnost, že nastanou problémy je poměrně vysoká: každá třetí půjčka není splácená tak, jak bylo domluveno.

Průzkumníci zjistili, že dvě třetiny všech půjček se daří bezproblémově splácet nebo se je už podařilo vrátit. Problematické bylo splácení pětiny půjček, ale nakonec se příbuzným podařilo peníze vrátit. Osm procent půjček rodina dlužníkům raději odpustila. Jen necelá desetina případů dopadla nezdarem a peníze už se nepodařilo od příbuzných vymoci zpět.

Vstoupit do diskuse
Témata: peníze, rodina, Půjčka

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Unikátní vlakotramvaj LENKA dorazila na trať Kopidlnka. Má za sebou první úsek bez pomoci

Zbrusu nová vlakotramvaj od společnosti AŽD Praha urazila cestu z Brna až na...

Projekt, který mnozí považovali za aprílový žert, nabírá reálné obrysy. Technologická společnost AŽD dokončila přesun svého unikátního vozidla LENKA (Lehké Elektrické Nabíjecí Kolejové vozidlo AŽD)...

Rodině půjčila necelá polovina Čechů. Šestina o peníze přišla

ilustrační snímek

Sedmnáct procent půjček příbuzní nevrátí, problémy jsou s každou třetí. Přesto je drtivá většina Čechů ochotná v rodině půjčovat i velké peníze, vyplynulo z průzkumu, který pro finanční dům Uniqa...

16. května 2026

Evropa neumí jednat, říká šéf kanadské firmy. Chce těžit antimon na Slovensku

Polokov antimon hraje velmi důležitou roli v obranném průmyslu, používá se k...

Evropská unie je už mnoho let závislá na dodávkách strategických surovin z Číny. Přestože Brusel opakovaně mluví o nutnosti tuto závislost omezit, konkrétní výsledky zatím přicházejí jen velmi...

16. května 2026

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

16. května 2026  9:45

Ručníková mafie na ústupu? Některé resorty přidělují lehátka už při příjezdu

Jak se obsazují židle v Chorvatsku

V době, kdy soud přiznal německému turistovi odškodnění ve výši 987 eur (24 tisíc korun) kvůli lehátkům zablokovaným ručníky a nemožnosti najít místo u bazénu, se znovu rozproudila debata o...

16. května 2026

Muskova SpaceX rozštěpí své akcie, zlevní o tisíce korun

Elon Musk na konzervativní konferenci CPAC v Marylandu (20. února 2025)

Vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska rozštěpí své akcie v poměru 5:1. Firma o tom akcionáře informovala v e-mailu. Společnost krokem dosáhne snížení ceny, kterou investoři zaplatí za...

16. května 2026  7:17

Test nealko ochucených piv: Spíš než hořké pivo vás osvěží letní chuť citrusů a ovoce

Premium
ilustrační snímek

Spotřeba piva na historickém minimu. Konec pivní velmoci. Čeká nás skutečně taková katastrofa, jakou hlásají titulky? Pravda je, že Češi pijí méně piva, ale především ho pijí jinak. Hledají více...

16. května 2026

Potíže s bramborami i vepřovým. Českým zemědělcům škodí čínská soběstačnost

Gigantické vertikální farmy si nechávají stavět velké čínské agrospolečnosti

O Číně se často hovoří v souvislostech s výrobou aut, spotřebou energie, ale zapomíná se na problematiku dovozu potravin. Tento jihoasijský stát má totiž pětinu světové spotřeby potravin. K dispozici...

16. května 2026

Ruský soud nařídil společnosti Euroclear uhradit stamiliardy dolarů za zmrazená aktiva

Budova společnosti Euroclear v Bruselu, jejíž vedení a belgičtí politici se...

Ruský soud nařídil belgické finanční skupině Euroclear zaplatit 250 miliard dolarů (cca 5,2 bilionu Kč) jako náhradu škody za zmrazení ruských aktiv v Evropské unii od začátku vojenské agrese Ruska...

15. května 2026  22:05

Rusko tlačí na nový plynovod do Číny. Je to bezpečnější alternativa, tvrdí

Část potrubí Síla Sibiře (13. května 2022)

Válka na Blízkém východě může rozhodnout i o osudu dlouho diskutovaného projektu Síla Sibiře 2, tedy plánovaného plynovodu mezi Ruskem a Čínou. Moskva se nyní snaží Peking přesvědčit, že pozemní...

15. května 2026

Krize napříč kontinentem. V Evropě se hromadí mléko, které mělo skončit v Číně

ilustrační snímek

Agrární organizace Visegrádské skupiny (V4) vyzvaly Evropskou komisi, aby kvůli krizi v mlékárenství neprodleně spustila krizovou rezervu. Podle nich se v Evropě hromadí mléko, které mělo původně...

15. května 2026  19:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bubblify International a Trdlokafe Development 1 oznámily soudu svůj úpadek

Pobočky s bubble tea se nachází většinou v obchodních domech nebo u metra. (5....

Společnosti Bubblify International a Trdlokafe Development 1, které jsou součástí skupiny Twist, oznámily Městskému soudu v Praze svůj úpadek a navrhly jeho řešení formou reorganizace. Již dříve se...

13. května 2026  9:37,  aktualizováno  15. 5. 18:43

Ambiente vydalo k výročí vlastní sběratelské karty. Vzácné nabízejí slevu na útratu

Gastro skupina Ambiente vydala své sběratelské karty. (14. května 2026)

Sběratelské kartičky nejsou jen doménou sportovců nebo filmových hrdinů, muzikantů, wrestlerů, influencerů nebo dokonce psů. Vlastní edici právě vydala i gastronomická skupina Ambiente, která si tak...

15. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.