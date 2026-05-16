Podle průzkumu by skoro osmdesát procent Čechů neváhalo půjčit peníze někomu z rodiny. Když by si ale sami měli příbuzným říci o peníze, ostýchají se. V případě nutnosti půjčit si větší částku, by se na příbuzné obrátili zejména rodiče s malými dětmi. Z průzkumu také vyplývá, že Češi nejdou nadoraz a raději si říkají o výrazně nižší částky, než kolik by jim jejich rodina byla ochotná zapůjčit.
Polovina lidí může půjčit více než 50 tisíc korun
Na dotaz, kolik by nejvíce svým příbuzným půjčili, odpovídali Češi nejčastěji, že maximálně 125 tisíc korun. „Průměr sice přesáhl 200 tisíc korun, je ale velmi výrazně tažen nahoru nejbohatšími rodinami,“ upozorňuje výzkumník Prokop Vejda z agentury NMS, která průzkum provedla. V bohatých rodinách si podle něj lidé půjčují na bydlení ale třeba i na podnikání. Naopak nízkopříjmové domácnosti si častěji půjčují na chod domácnosti nebo neočekávané výdaje.
Částku přesahující 50 tisíc korun jsou ochotní půjčit zejména padesátníci a starší lidé, kterým už děti vylétly z hnízda. Ti také projevovali vůbec největší ochotu peníze půjčovat. „Je pro ně typické, že se jim daří v práci, jsou na ekonomickém vrcholu, mají našetřené rezervy a jsou proto ochotni pomoci svým dětem při pořizování bydlení,“ upřesnil Vejda.
Nejenom, že jsou ochotni svým dětem půjčovat nejvyšší částky, ale jsou také nejvíce nakloněni tomu, že v případě potřeby jim půjčku odpustí. Naopak rodiče malých dětí chtějí své peníze zpátky. Celkově je ale ochotno dluhy v rodině smazat až 60 procent Čechů. To je ve výrazném kontrastu s tím, jak půjčování v rodině v realitě doopravdy končí – odpuštěno je jen asi 8 procent dluhů.
Finance rodiny stresují
Podle výsledků zatěžují finanční starosti dokonce 61 procent českých rodin. Pro 12 procent jsou finanční poměry největší překážkou pro dosažení rodinné pohody. Lidé v průzkumu uvedli, že se o finanční nouzi neradi baví s partnerem, natož pak s širší rodinou. Přesto někdy ekonomickou situaci řeší u rodinného stolu až dvě třetiny lidí. V případě potřeby půjčit si větší obnos peněz, 68 procent respondentů uvedlo, že by si půjčilo od někoho z rodiny. Raději jsou ale Češi v pozici někoho, kdo může ostatním pomoci a peníze jim půjčit, než v pozici toho, kdo si o peníze musí říci.
„V Česku je silně nastavený blok řešit svoji situaci s rodiči. Zatímco půjčit někomu je projevem vlastního finančního zabezpečení a velkorysosti, půjčit si od někoho může být stále ještě chápáno jako slabost nebo nesamostatnost,“ říká Vejda. Toto vnímání je podle něj běžnější v nízkopříjmových rodinách.
Podle výzkumu jsou k půjčkám nejvstřícnější lidé z rodin se středním příjmem. „Jsou ochotní půjčovat, ale nebojí se ani požádat o pomoc. Naopak nízkopříjmoví nemají co půjčit a ani nemají na koho se obrátit v případě, že si sami peníze potřebují. Vysokopříjmoví jsou opatrnější a říct si o půjčku se ostýchají,“ míní Vejda.
Rodina půjčuje na bydlení, podnikání i na léčbu
S půjčením peněz někomu z rodiny už má zkušenost 44 procent Čechů. Nejvyšší půjčka, kterou už příbuzným poskytli se průměrně vyšplhala na 150 tisíc korun. Ochotní by ale byli půjčit dokonce 210 tisíc korun.
Podle výzkumu nejčastěji půjčují rodiče dětem na bydlení. „To je deviza středostavovských a vysokopříjmových rodin. Podporují děti, typicky aby dosáhly na hypotéku,“ vysvětluje Vejda. Na menší nenadálé výdaje si lidé raději než od rodičů půjčují od sourozenců.
„Druhým nejčastějším účelem půjček v rodině jsou nečekané výdaje. A to obvykle bývá nějaká nepříjemnost, v průměru nejvíce za 60 tisíc korun,“ uvedla finanční ředitelka Uniqa Lucie Urválková a upozornila, že vhodnější by bylo takové situace řešit pojištěním než půjčkami.
Skoro dvacet procent půjček bylo na provoz domácnosti. Na podnikání příbuzným půjčilo jen šest procent Čechů, dvě procenta pak uvedla, že půjčila někomu na vzdělání nebo na úhradu zdravotních nákladů. Na dovolenou půjčila příbuzným jen dvě procenta Čechů.
Platí, že zatímco na bydlení a podnikání často půjčují rodiče, s běžnými výdaji vypomáhají spíše sourozenci. „Rodičům nechceme signalizovat svoji nesoběstačnost, proto si v nouzi raději řekneme sourozencům.“
S každou třetí půjčkou jsou problémy
Průzkum zjišťoval, kolik půjček mezi příbuznými už bylo splaceno, kolik se splatit nepodařilo, ale i jak probíhá aktuální splácení půjček. Většina půjček v rodině se splatí, ale pravděpodobnost, že nastanou problémy je poměrně vysoká: každá třetí půjčka není splácená tak, jak bylo domluveno.
Průzkumníci zjistili, že dvě třetiny všech půjček se daří bezproblémově splácet nebo se je už podařilo vrátit. Problematické bylo splácení pětiny půjček, ale nakonec se příbuzným podařilo peníze vrátit. Osm procent půjček rodina dlužníkům raději odpustila. Jen necelá desetina případů dopadla nezdarem a peníze už se nepodařilo od příbuzných vymoci zpět.