Staré známé pravidlo říká, že půjčovat by si měl člověk jen tehdy, když půjčku zvládne pravidelně a řádně splácet. Kromě toho ale záleží i na tom, jakým způsobem jsou peníze využity. Půjčka dává smysl například u výdajů spojených s bydlením či se zdravím. V případě bydlení to nejčastěji bývají rekonstrukce nebo pořízení základního vybavení jako je kuchyně či koupelna.
„U zdraví jsou to typicky rovnátka, ať už pro děti – kdy existuje nějaké kritické období pro jejich pořízení a dlouhé šetření tím pádem nedává smysl – nebo i pro dospělé,“ říká Veronika Benešová, vedoucí oddělení půjček a pojištění Air Bank a Zonky. Rozumné uplatnění má půjčka i v případě vlastních projektů, typicky na rozjezd podnikání.
„Máme případy klientů, kteří takto rozjeli třeba salon pro psy, průvodcovskou službu nebo kavárnu,“ dodává Benešová. Bohužel se ale zejména před Vánocemi zvyšuje počet půjček za účelem pořízení vánočních dárků.
Od dovolené k exekuci
„V exekuční praxi často řešíme dluhy vzniklé nezodpovědným zadlužováním, tedy půjčkami na spotřebu, které převyšují možnosti dlužníků a nejsou nezbytné,“ říká Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory. Těmito půjčkami lidé financují svá nadstandardní přání. Dovolené, drahou elektroniku či mobilní telefon. „A samozřejmě také vánoční dárky vyšší hodnoty. Právě před Vánoci proto počet lidí sahajících po těchto půjčkách roste,“ dodává Mlynarčík.
Z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Zonky vyplývá, že půjčku na vánoční dárky nejčastěji zvažují muži a dále pak lidé s nižšími příjmy a nižším vzděláním. Důvodem bývá nárůst výdajů, na které už stávající příjmy nestačí. „U mužů můžeme předpokládat i další faktor – touhu koupit hodnotný dárek pro partnerku nebo rodinu a tím ukázat svou roli ‚živitele‘,“ poukazuje Benešová.
K půjčkám před Vánocemi mají také větší sklony ti, kteří už nějaké dluhy mají. „Pro ty, kteří již mají zkušenost s úvěrem, není problém si na ně půjčit. Většinou tuto možnost financování na dluh volí ti, kteří již nějaký úvěr spláceli nebo právě splácí,“ říká David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni.
U rodičů zase bývají rozhodujícím faktorem děti, na kterých nechtějí šetřit. „U vánočního zadlužování se nejvíce projevují právě psychologické motivace, tedy snaha ‚neochudit‘ sebe či své blízké, i když to přesahuje reálné finanční možnosti,“ potvrzuje Jan Mlynarčík. V důsledku toho se pak lidé zadluží, aby mohli dětem koupit dárky, na které vlastně reálně peníze nemají. Výjimkou nejsou ani případy, kdy rodina takový drahý dárek splácí i několik následujících let.
Dárky kupujte rozumně
Takový přístup k půjčkám je však velmi nezdravý. Platit by měla logická úměra – kupovat jen to, na co jsou peníze. Půjčovat si jen na to, co přinese nějakou trvalou hodnotu a zlepšení života. Prostudovat si podmínky půjčky, spočítat vlastní finance atd.
„Vánoce nejsou o počtu dárků, ale o společně stráveném čase. Problém je, že tohle často nejsou věci, které lidé chtějí zvažovat,“ dodává Benešová. Naopak mají lidé tendenci podléhat tlaku okolí, médií a sociálních sítí, které vytvářejí jakousi idealizovanou představu Vánoc, kterou prezentují jako jedinou správnou verzi. V důsledku toho pak domácnosti svůj rozpočet neúměrně zatíží.
Podle průzkumu má až třetina domácností ke konci prosince vyčerpaný účet. Takové rodiny ale balancují dost na hraně. „Ideální je tvořit si během roku rezervu na období, kdy jsou výdaje tradičně vyšší, například na začátek školního roku či na Vánoce,“ myslí si Mlynarčík. Takovým způsobem podle průzkumu postupuje 42 procent respondentů.
Dalších čtyřicet procent ale na dárky nešetří vůbec. Jde primárně o lidi s vysokoškolským vzděláním a také s vyšším příjmem. Ti si ale pravděpodobně vzhledem ke své finanční situaci mohou podobný postup dovolit.
Nemusí být pravidlem, že si domácnosti před Vánocemi vyloženě sjednají novou půjčku. Někdy prostě jen vyčerpají kontokorent nebo limit na kreditní kartě. Alarmující je, že obojí často nevnímají jako půjčku a mají pocit, že si na dárky vlastně nepůjčují.
Důvodů může být hned několik. Jít do banky požádat o půjčku je vědomé rozhodnutí. Využití kreditní karty, kterou už lidé v peněžence mají, je snazší a méně psychologicky méně zavazující. Dalším důvodem je i nižší finanční gramotnost. „Lidé si často neuvědomují, že když si nechají dluh na kreditní kartě déle než je bezúročné období, platí úroky mnohdy výrazně vyšší než u klasické půjčky,“ poukazuje Benešová.
Kreditní karta a kontokorent by přitom neměly být záležitosti pravidelného využívání. „Obě možnosti představují dost drahé půjčky a vhodné jsou jen pro překlenutí krátkodobého nedostatku prostředků jako rezerva poslední záchrany, ne na běžné nákupy,“ upozorňuje Šmejkal.
Ještě rizikovější jsou pak tzv. mikropůjčky, které poskytují nebankovní společnosti. „Po mikropůjčkách obvykle sahají lidé, kteří nemají finanční rezervu, nemají přístup ke standardním úvěrům a řeší akutní nedostatek peněz ‚na poslední chvíli’,“ říká Radek Šalša, tiskový mluvčí České bankovní asociace.
Často jde i o ty, kterým banka půjčku zamítla. Už to je však jakýmsi varováním, že finanční situace žadatele není úplně ideální a další půjčku takový rozpočet neutáhne. Používat mikropůjčky kvůli vánočním dárkům je velmi nebezpečné. Ačkoli zájemci dostanou peníze klidně i do hodiny a bez prověřování jejich finanční situace, daň bývá vysoká.
„Poplatky za zpoždění u těchto půjček můžou znásobit původní dluh ve výši pár tisíc korun až na statisíce,“ varuje Benešová. Vyhnout se enormnímu zadlužení přitom není těžké. Stačí si vše propočítat. „Každý dluh něco stojí. Čím vyšší RPSN, tím dražší úvěr. Splátka se musí vejít do rozpočtu, jinak hrozí prodlení a s tím spojené další poplatky. Naopak šetřit si na dárky žádné úroky nestojí a přijde to levněji,“ myslí si Šmejkal.
Zruinovat se před Vánocemi a zadlužit se na roky dopředu je zbytečné. „Je zcela v pořádku přiznat, že letos některé dárky nejsou v rozpočtu,“ dodává Šalša. Vánoce nejsou o dárcích, ale o radosti. Krásné svátky nevyžadují drahé dárky. Hlubší hodnotu má čas, který lidé stráví s rodinou a blízkými.