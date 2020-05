Stát půjčí ČEZ na stavbu bloku v Dukovanech, tendr bude do konce roku

Babiš uvedl, že smlouvy před schválením představí všem předsedům parlamentních stran. Zdůraznil, že stavba elektrárny je dlouhodobý projekt, který nebude realizovat současná vláda.

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že dvě ze tří smluv mezi vládou a ČEZ o stavbě budou podepsány do konce června. Jde o rámcovou a prováděcí smlouvu, dodal.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš zopakoval, že tendr na výběr dodavatele by měl být vypsán do konce tohoto roku, vítěz by měl být vybrán do konce roku 2022. Dodavatelským modelem nového bloku v Dukovanech bude takzvaná stavba na klíč, řekl Havlíček.

Plánuje se jaderná přirážka

Stát navíc ČEZu za to, že nový blok postaví, chce slíbit také garantovanou výkupní cenu za energii. Tu následně bude přeprodávat na burze. Může se tak stát, že na ní cena bude nižší, než za kolik stát nakoupil.

V takovém případě zaplatí rozdíl ve svém účtu za elektřinu odběratelé. Pokud bude naopak výkupní cena nižší, rozdíl se lidem odečte. Z podobného systému se v současnosti financují zvýhodněné ceny pro obnovitelné zdroje.

Vládní návrh se však nelíbí ekologickým organizacím.„Zákon o podpoře nových reaktorů je bianko šek na stavbu reaktorů za peníze spotřebitelů elektřiny. Každý zodpovědný zákonodárce by měl něco takového odmítnout. A schválit jej bez diskuse a bez výborů nemůže zodpovědně ani ten největší nadšenec pro jadernou energetiku,“ uvedl minulý týden energetický expert Hnutí Duha Karel Polanecký.

ČEZ tvrdí, že spíše než o přirážku půjde pro odběratele o slevu. „Pokud se podíváme do historie, ceny energií celosvětově neustále rostou,“ řekl mluvčí firmy Ladislav Kříž. „Ani do budoucna nelze očekávat obrat,“ dodal.