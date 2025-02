Stát zvyšuje výdaje na pozemkové úpravy, na slíbené tři miliardy nedosáhne

Na cíl daný v programovém prohlášení vlády ohledně tří miliard ročně se ani přes zvýšení peněz nedosáhne, oznámil ve středu na tiskové konferenci ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Peníze na úpravy pozemků z evropských zdrojů by tak letos měly činit miliardu, což je proti loňským 739 milionům zvýšení zhruba o více než třetinu. Zároveň se ale ve výhledu schváleného státního rozpočtu počítá s razantním snížením výdajů úřadu, pro příští rok o 1,3 miliardy korun. Podle Výborného se však o něm ještě bude v létě a na podzim licitovat. „Rozpočet na rok 2026 je opravdu ještě v plenkách,“ dodal.

Jak ministr připomněl, v programovém prohlášení vlády se počítá s 3 miliardami korun ročně právě na pozemkové úpravy. Podle Výborného šlo ale o závazek za jiné ekonomické konstelace, který stát není schopný naplnit. „Když jsem nastupoval v červnu 2023, dal jsem si závazek svůj vlastní – rozpočet SPÚ nesmí klesnout pod 2 miliardy korun,“ uvedl na dotaz iDNES.cz ministr.

Pokud by se extrémně rozpočet zvýšil, nebyly by podle něj ani kapacity na projektování a další přípravné práce. Vzhledem k tomu, že za poslední 4 roky přesáhla kumulovaná inflace více než 25 procent, je otázkou, zda by stát naopak neměl dávat na pozemkové úpravy alespoň pro zachování rychlosti úprav před vládou Petra Fialy (ODS) peněz naopak více.

Od roku 2013 se dalo prostřednictvím SPÚ na pozemkové úpravy 22 miliard korun. Provedené jsou na 42 procentech zemědělské půdy, na 11 dalších procentech se nyní uskutečňují. Pozemkové úpravy se ale dělají již déle než 10 let, podle předloňských údajů bývalého ředitele SPÚ Martina Vrby se do nich dalo už přes 34 miliard korun. Ročně se podle Vrby zahajuje zhruba 150 komplexních úprav, zásobník připravených projektů je na několik let dopředu.