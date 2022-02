Cena půdy loni vyskočila o 16 procent, rostla nejrychleji za pět let

V předchozích letech trh s půdou stagnoval, ceny rostly o jednotky procent. Za posledních deset let vyrostly ceny půdy o 172 procent, uvádí výroční zpráva společnosti Farmy.cz. Podle konkurenční skupiny Agro21 pak loni vzrostly ceny dokonce o 23,3 procenta, podle firmy byl růst dokonce nejrychlejší za posledních osm let.

Podle Farmy.cz byl naposledy vyšší růst v roce 2016, kdy šlo o meziroční zvýšení o 25,5 procenta. Letos firma odhaduje další nárůst, i s ohledem na vysokou inflaci.

V jednotlivých čtvrtletích ceny rostly o čtyři až sedm procent. „Vzrůst cen o 7,4 procent ve třetím čtvrtletí byl nejvyšším zaznamenaným čtvrtletním vzrůstem od roku 2017,“ uvedl portál.

Zemědělská půda se loni podle společnosti obchodovala nejčastěji za 20 až 45 korun za metr čtverečný, tedy za 200 tisíc až 450 tisíc korun za hektar. Orná půda stála o třetinu víc než tzv. trvalé travní porosty (TTP), tedy louky a pastviny. Orná půda se loni v průměru prodávala za 31,4 korun za metr čtverečný, TTP pak za 23,6 Kč/m2.

Kvalita má přednost před lokalitou

Nejvyšší ceny zaplatili kupci za místa s velmi úrodnou půdou v okolí Prahy a dále pak v okresech Olomouc, Hradec Králové, Kolín a Mladá Boleslav. „Vyšších cen vzhledem ke kvalitě půdy pak bylo již tradičně dosahováno u pozemků v blízkosti hranic s Bavorskem a Rakouskem, zejména v okresech Tachov a Cheb,“ dodala společnost.

Podle Miroslava Rytíře z Agro21 ale může být průměrná cena v okrese zavádějící, cenu určuje hlavně kvalita konkrétního pozemku a konkurence do několika kilometrů od prodávané lokality.

Firma Farmy.cz letos neočekává legislativní změny, které by mohly mít podstatný vliv na trh. „Změna dotační politiky se patrně projeví ve zvýšení ziskovosti menších farem, a to by pak v případě jejich prodeje mohlo přinést vlastníkům pozitivní efekt v podobě vyšší prodejní ceny,“ uzavírá společnost.

Podle Agro21 se postupně mění struktura kupujících, roste zájem ze strany drobných investorů, kteří se obávají inflace. „Pozorujeme přelití části poptávky po rezidenčních nemovitostech, které jsou již v mnohých lokalitách velice drahé, do poptávky po zemědělských pozemcích,“ vysvětlil Rytíř.

Podle něj také klesl počet obchodníků, kteří se zaměřují na rychlý nákup a prodej pozemků. „Na trhu spíše působí větší investoři, kteří nabízejí jen o něco málo nižší ceny, než jsou ceny tržní,“ doplnil. Podle něj bude proti všeobecné inflaci držet nižší ceny vyšší úroková míra, kvůli které budou zemědělci splácet vyšší úroky.

Průměrná inflace loni dosáhla 3,8 procenta, bylo to o 0,6 procentního bodu více než v roce 2020. Letos podle lednového odhadu ministerstvo financí očekává 8,5 procenta, zhoršilo tak listopadový odhad, který počítal s 6,1 procentem.