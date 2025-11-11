Mluvčí resortu Vojtěch Bílý řekl, že nákazu potvrdily laboratorní testy. Loni v únoru muselo být na některých farmách, které spadají pod společnost Mach Drůbež, kvůli nákaze ptačí chřipkou usmrceno více než 90 000 slepic a kohoutů.
Kapacita farem je až 2,1 milionu slepic, které ročně snesou až 300 milionů vajec. Firma má i vlastní výkrmy brojlerů. Ve velkochovu v Kosoříně byla ptačí chřipka zjištěna i v roce 2007.
V úterý ráno ministr zemědělství Marek Výborný oznámil, že ve velkochovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku se vyskytla ptačí chřipka, kterou potvrdily laboratorní testy. V chovu se kvůli nákaze bude muset utratit 18 000 mladých týdenních kachen a zhruba 2 500 vykrmených kachen.