A další ohnisko. Ptačí chřipka zasáhla chov u Lanškrouna

  17:11
V komerčním chovu společnosti Mach Drůbež v Albrechticích u Lanškrouna se vyskytlo další ohnisko ptačí chřipky, oznámilo ministerstvo zemědělství. Jde o firmu, která patří k největším producentům jednodenních brojlerových kuřat v Česku i na Slovensku. Podle informací iDNES.cz bude potřeba usmrtit asi padesát tisíc kusů drůbeže.
ilustrační snímek | foto: ČTK

Mluvčí resortu Vojtěch Bílý řekl, že nákazu potvrdily laboratorní testy. Loni v únoru muselo být na některých farmách, které spadají pod společnost Mach Drůbež, kvůli nákaze ptačí chřipkou usmrceno více než 90 000 slepic a kohoutů.

Kapacita farem je až 2,1 milionu slepic, které ročně snesou až 300 milionů vajec. Firma má i vlastní výkrmy brojlerů. Ve velkochovu v Kosoříně byla ptačí chřipka zjištěna i v roce 2007.

V úterý ráno ministr zemědělství Marek Výborný oznámil, že ve velkochovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku se vyskytla ptačí chřipka, kterou potvrdily laboratorní testy. V chovu se kvůli nákaze bude muset utratit 18 000 mladých týdenních kachen a zhruba 2 500 vykrmených kachen.

