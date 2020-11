Chodit k psychologovi je běžné. Víc ho teď potřebují i lidé ve firmách

K čemu je psychologické poradenství na pracovišti dobré a­ čemu může pomoci?

Pomoci může s úplně stejným spektrem problémů jako běžné psychologické poradenství. To znamená oblast duševního zdraví, oblast vztahů, oblast života a oblast kariéry a práce. Toto jsou čtyři oblasti, které bývají náplní psychoterapeutů a psychologů, a mohou být úplně stejně tématem, pokud je to pracovní benefit. To, že mají lidé konflikty s manželem nebo si nerozumějí s vlastními dětmi, se koneckonců přelije do spokojenosti v práci a­ může to ovlivnit jejich pracovní výkon. Je v zájmu zaměstnavatele, aby jeho zaměstnanec byl co nejspokojenější i v životě.