A podobných důkazů je víc. „Z našich dat z roku 2023 vyplývá, že minimálně třetina zaměstnanců zažívá příznaky syndromu vyhoření,“ potvrzuje Bára Pšenicová, ředitelka organizace Nevypusť duši, a zmiňuje i pracovní stres, který je podle ní také velmi častý. „Přes sedmdesát procent respondentů a respondentek v průzkumu uvedlo, že ovlivnil jejich život víc, než by si přáli. Což se promítá nejen do psychiky, ale i do fyzického zdraví a vztahů.“

Nabídka benefitů může souviset i s tím, kolik firmy na duševní zdraví svých zaměstnanců dávají. Částky by totiž sotva pokryly i jen jedno jediné sezení u terapeuta.