Veterináři dlouhodobě upozorňují, že jsou podfinancovaní, zatím to ale nevypadá, že by Státní veterinární správa (SVS) získala spolu s větším počtem nutných kontrol také větší rozpočet. „Veterinární inspektoři provedli 93 kontrol na základě podnětu na chov psa na úvazu, z toho ve 44 případech bylo skutečně zjištěno toto porušení,“ popsal za SVS Petr Majer.
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství
Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...
Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček
Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...
OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě
Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...
Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET
Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...
Švihlíková: Odliv českých miliard udržuje blahobyt Západu i sociální smír v Německu
Z Česka podle ekonomky Ilony Švihlíkové každoročně odtékají stovky miliard korun – a politické elity to tiše přehlížejí. V Rozstřelu na iDNES.cz uvedla, že oficiálních 300 miliard je jen část reality...
Wall Street štědře vyplatil šéfy, mají stamilionové odměny jako před finanční krizí
Americké banky na Wall Street vyplatily svým generálním ředitelům odměny přesahující 830 milionů korun. Celkové částky překonaly maxima z let ještě před finanční krizí v roce 2008 i z pandemického...
Čtvrtina hlášení o týrání je na špatně uvázané psy, hlásí veterináři. Nově platí zákaz
Státní veterináři každoročně řeší přibývající počet hlášení od veřejnosti, kterými lidé upozorňují na možné problémy s chovem zvířat. Nyní jim ještě přibylo práce, od začátku roku totiž kontrolují i...
Brusel uložil jedné z nejvýznamnějších amerických bank rekordní pokutu
Evropská centrální banka (ECB) udělila americké bance J. P. Morgan pokutu 12,18 milionu eur (295,3 milionu Kč) kvůli nesprávnému vykazování rizik a kapitálových požadavků v letech 2019 až 2024.
Nabízíme bilionové projekty i pro blízké Trumpa, láká Kreml za zrušení sankcí
Zrušení sankcí proti Rusku administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa odpovídá zájmům Spojených států, které by tím získaly přístup ke společným projektům o celkové hodnotě přesahující 14...
Průlomový soud: Meta čelí žalobě kvůli závislosti dětí na sociálních sítích
Mark Zuckerberg jako generální ředitel společnosti Meta ve středu vypovídal před soudem v Los Angeles. Američtí soudci se snaží zjistit, jestli sociální sítě záměrně vyvolávají závislost u dětí....
Evropský úřad pro boj s podvody zahájil vyšetřování projektů ČEPS
Evropský úřad pro boj s podvody OLAF zahájil vyšetřování projektů na modernizaci tuzemské elektrizační sítě, které v minulosti zajišťovala společnost ČEPS. Státní podnik na ně využil stovky milionů...
Dozorčí rada SZIF bude řešit vymáhání dotací po Agrofertu, pozvala i ministra
Předseda dozorčí rady Státního zemědělského investičního fondu (SZIF) a bývalý poslanec opozičního hnutí STAN Tomáš Dubský svolal na úterý jednání rady k vymáhání dotací po skupině Agrofert premiéra...
Restaurace vítají EET i nižší daň na nealko. Výrobci ji chtějí protlačit i v obchodech
Návrat elektronické evidence tržeb (EET) a snížení DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách patřily k hlavním bodům středeční tiskové konference ministryně financí Aleny Schillerové....
Maďarsko hrozí zastavením exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu. Důvodem je Družba
Maďarsko zvažuje zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví dodávky ropy ropovodem Družba. Uvedl to šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás, informuje agentura...
Skřípění brzd na německé dráze. DB Cargo ruší polovinu míst, propustí tisíce lidí
Německý železniční nákladní dopravce DB Cargo plánuje zrušit skoro polovinu pracovních míst v zemi. O práci by tak přišlo zhruba 6200 lidí téměř ve všech odděleních společnosti. Agentuře DPA to řekl...
Ceny pohonných hmot v Česku mírně klesly, benzin je levnější než před rokem
Ceny pohonných hmot v uplynulém týdnu nepatrně klesly. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 33,19 koruny, před týdnem byl o tři haléře...
Země NATO musí dohnat dluhy minulosti, říká šéf průmyslového tygra ze Slovácka
Společnost Ray Service ze Starého Města u Uherského Hradiště zažívá rozvoj, o kterém si většina jiných může nechat jen zdát. Zatímco před deseti lety měla tržby 250 milionů korun, v roce 2025 už to...