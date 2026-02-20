Čtvrtina hlášení o týrání je na špatně uvázané psy, hlásí veterináři. Nově platí zákaz

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Jan Drahorád
Státní veterináři každoročně řeší přibývající počet hlášení od veřejnosti, kterými lidé upozorňují na možné problémy s chovem zvířat. Nyní jim ještě přibylo práce, od začátku roku totiž kontrolují i dlouhodobé úvazy psů. Jenom za první měsíc účinnosti novely zákona na ochranu zvířat proti týrání obdrželi 700 podnětů na možné týrání zvířat, z toho skoro čtvrtina (171) bylo právě na nepovolený chov psa na řetězu nebo provazu.

Veterináři dlouhodobě upozorňují, že jsou podfinancovaní, zatím to ale nevypadá, že by Státní veterinární správa (SVS) získala spolu s větším počtem nutných kontrol také větší rozpočet. „Veterinární inspektoři provedli 93 kontrol na základě podnětu na chov psa na úvazu, z toho ve 44 případech bylo skutečně zjištěno toto porušení,“ popsal za SVS Petr Majer.

20. února 2026

Čtvrtina hlášení o týrání je na špatně uvázané psy, hlásí veterináři. Nově platí zákaz

Ceny pohonných hmot v Česku mírně klesly, benzin je levnější než před rokem

ilustrační snímek

Ceny pohonných hmot v uplynulém týdnu nepatrně klesly. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 33,19 koruny, před týdnem byl o tři haléře...

19. února 2026  12:31

Země NATO musí dohnat dluhy minulosti, říká šéf průmyslového tygra ze Slovácka

Společnost Ray Service se sídlem ve Starém Městě, je mezinárodním výrobcem...

Společnost Ray Service ze Starého Města u Uherského Hradiště zažívá rozvoj, o kterém si většina jiných může nechat jen zdát. Zatímco před deseti lety měla tržby 250 milionů korun, v roce 2025 už to...

19. února 2026  12:22

