Kdo zaplatí evidenci psů za miliony? Pouze pejskaři, navrhuje Bendl

„Já bych nepovažoval za úplně šťastné, kdyby všichni daňoví poplatníci platili systém registrace psů,“ řekl poslancům Bendl. Podle něj je celá řada možných podob, jak by systém vypadal, některé extrémně náročné by mohly stát i stovky milionů korun.

S tím nesouhlasil poslanec David Pražák (ANO), který poukázal na to, že například centrální evidence zvířat, na kterou jsou navázané zemědělské dotace, je také placena ze státního rozpočtu. Pokud by poplatky za psy stouply příliš výrazně, obává se toho, že jejich majitelé své miláčky do systému radši hlásit nebudou.

Podle předsedy výboru Petra Kučery (TOP 09) už nyní mají samosprávy náklady za úklid po psech nebo za odchyt zvířat vyšší, než kolik se platí na poplatcích.

Nový náměstek ministra zemědělství Petr Jílek poslancům řekl, že stát zatím počítá s redukovanou verzí registru, kterou by měla provozovat Komora veterinárních lékařů ČR. Původně se počítalo s rozpočtem až za 60 milionů korun, úřady plánovaly, že evidenci povede Státní veterinární správa (SVS).

Nakonec ministerstvo pod předchozím vedením Miroslava Tomana (ČSSD) předložilo novelu zákona, kterou správu registru přesunulo na soukromé veterináře.

Podle ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda se nyní počítá s minimalistickým systémem, který sice bude fungovat, ale nebude mít podrobné vyhledávání, nebude ani napojený na inzerci psů, jak se zpočátku očekávalo.

Termín spuštění evidence, která měla povinně fungovat od letošního roku, se tak nestihlo, novela se zasekla ve Sněmovně, teprve nyní ji zákonodárci schvalují. Poslanci tak budou mít déle než měsíc na předložení pozměňovacích návrhů.

Od předloňského roku je ze zákona povinné mít psa očipovaného. Soukromí veterináři ale kritizovali právě chybějící jednotný registr psů. Zatím existují jen dílčí databáze, lidé ale nemají povinnost nechat čipované zvíře zaregistrovat, což například komplikuje strážníkům hledání majitele zatoulaného psa. Před několika lety komora odhadovala, že je v Česku kolem dvou milionů psů.