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První tři dny nemoci opět za své? Myšlenku návratu karenční doby oživili Motoristé

Kristína Paulenková
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Je to bezesporu kontroverzní téma. Zastánci tvrdí, že neschopenky lidé zneužívají a jsou pro zaměstnavatele velmi zatěžující. Odpůrci, že nelze trestat lidi za nemoc. Strana Motoristé sobě má v plánu po letech otevřít debatu o karenční době, tedy neproplácení prvních tří dnů pracovní neschopnosti. „K této věci se vrátíme v září,“ řekl iDNES.cz ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé sobě).

Je však možné, že by museli hledat podporu u opozice. Minulá vláda také uvažovala, že by znovu zavedla karenční dobu či systém vyplácení nemocenské nějak pozměnila. Nakonec však plán neuskutečnila.

Ze statistik vyplývá, že nemocnost se po zrušení karenční doby změnila.

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