Po třech letech od spuštění prvního průmyslového elektrolyzéru na zelený vodík rozšířila skupina Solar Global produkci vodíku v Napajedlích o plnicí stanici pro osobní, nákladní a hromadnou dopravu. V rámci testovacího provozu ověřuje mimo jiné schopnosti plničky dosahovat potřebných tlaků.
Čerpací stojan stojí nedaleko sjezdu z dálnice D55. Osobní auto zvládá natankovat přibližně za pět minut, autobus nebo nákladní vůz zhruba za čtvrt hodiny, uvádí firma v tiskovém prohlášení. Do ostrého provozu by zařízení mělo přejít na přelomu zimy a jara příštího roku.
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„Doposud jsme vyráběli bezemisní elektřinu, která dokáže prostřednictvím elektromobility efektivně nahrazovat benzin a naftu v osobní dopravě. Nyní díky vodíku pomáháme transformovat i hromadnou a těžkou nákladní dopravu nebo osobní dopravu na dlouhé vzdálenosti. Tedy v případech, kdy zásadní roli hraje rychlost načerpání kilometrů pro další cestu,“ říká Vítězslav Skopal, majitel skupiny Solar Global.
Podle něj spuštění testovacího provozu vodíkové plničky v Napajedlích představuje další krok na cestě ke snížení závislosti České republiky na dovážených fosilních palivech.
Celkové náklady na projekt plnicí stanice činí podle Operačního programu Doprava 60,4 milionu korun. Příspěvek z fondů Evropské unie, který byl již schválen, dosahuje 42,5 milionu korun.
Jeden stojan pro dva plnicí tlaky
Vozidla s palivovým článkem za jízdy produkují pouze čistou vodu a své okolí tak nezatěžují žádnými emisemi škodlivých zplodin. Bezemisní je také výroba vodíku v Napajedlích, a to díky střešní fotovoltaické elektrárně přímo v areálu firmy. Vodík je charakteristický svou velmi nízkou hustotou, a proto je nutné vtláčet jej do nádrží pod vysokým tlakem.
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Čím vyšší je tlak, tím víc vodíku se vejde do stejně velké nádrže. „V osobním autě je místa málo, proto jeho nádrže plníme na 700 barů. Autobus může mít na střeše větší soustavu nádrží a potřebnou zásobu paliva uveze i při 350 barech. Naše plnicí stanice v rámci testů oba tlaky zvládla,“ popisuje Josef Woźniak, manažer vodíkových projektů Solar Global.
V obou režimech si firma ověřila přesnost výdeje, aby si ověřila, že počet kilogramů na displeji odpovídá skutečně vydanému množství. Kvalitu vodíku nezávisle prověřili odborníci z Vysoké školy báňské v Ostravě a z Centra dopravního výzkumu.
Elektrolyzér o příkonu 230 kilowattů může vyrobit až 82 kilogramů vodíku za den. Do tlakových zásobníků v areálu společnosti se vejde přibližně 400 kilogramů zeleného plynu. Vozidla tak mohou tankovat i v době, kdy solární panely elektřinu nevyrábějí. Stanice může za hodinu vydat až 50 kilogramů vodíku. To odpovídá dojezdu zhruba 5 000 kilometrů u osobního vozu.
Zelený vodík dodává Solar Global také průmyslovým podnikům. Smlouva s dodavatelem technických plynů Messer počítá s odběrem přibližně 400 kilogramů měsíčně. V Napajedlích skupina plánuje rozšířit výrobu o druhý elektrolyzér o výkonu 450 kilowattů. Další projekty s vlastní fotovoltaikou připravuje v Ovčárech u Kolína a ve Skoranově na Chrudimsku.