Firmy jsou v pasti. Nemají zakázky a faktury platí pozdě, ukázal průzkum

, aktualizováno

České podniky procitají do smutné reality. Téměř polovina firem čeká v následujících dvou měsících pokles zakázek o 40 procent. Před měsícem a půl to nebyla ani čtvrtina společností. Ukazuje to průzkum, který minulý týden provedl Svaz průmyslu a dopravy a MF DNES ho má exkluzivně k dispozici.