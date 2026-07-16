Ochota vyrazit na hlavní letní dovolenou výrazně roste s příjmem domácnosti. Mezi lidmi, kteří mají měsíčně k dispozici 60 až 80 tisíc korun, počítají s dovolenou čtyři pětiny respondentů. V domácnostech s příjmem do 30 tisíc korun je to necelá polovina. Zjistiil to průzkum agentury STEM/MARK
Rozdíly jsou patrné také podle počtu členů domácnosti. Ve čtyřčlenných a větších rodinách plánuje nebo už absolvovalo dovolenou 72 procent lidí, zatímco mezi samostatně žijícími je to 46 procent. Cestování tedy zůstává běžnou součástí života především pro rodiny a finančně lépe zajištěné skupiny.
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Výdaje přitom nemusí být automaticky nižší než v minulosti. Více peněz než v předchozích letech hodlá za dovolenou vydat 27 procent cestujících, zatímco úspornější rozpočet plánuje 16 procent. Častěji chtějí šetřit lidé ve věku od 30 do 44 let, mezi něž patří například mladé rodiny, a také jednočlenné domácnosti.
„Platí, že část Čechů šetří, část si připlatí, tedy dovolené se letos kvůli finanční situaci plánují opatrněji. Mladší generace například upřednostňuje častější kratší pobyty, prodloužené víkendy a spontánní cestování namísto plánování dlouhých souvislých dovolených,“ dodal autor výzkumu Jan Burianec z agentury STEM/MARK.
Za hranicemi zůstávají lidé déle
Zahraniční pobyty mezi letošními dovolenkáři převažují. Výhradně za hranice chce zamířit 53 procent z nich, zatímco pouze po České republice plánuje cestovat 34 procent. Zbývající lidé obě varianty kombinují nebo ještě nemají jasno.
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Tuzemské pobyty bývají kratší. Nejvýše šest dní má strávit na dovolené 42 procent lidí, kteří zůstávají v Česku. U cestujících do zahraničí se do stejné délky vejde pouze 14 procent pobytů. Alespoň osm dní si naopak vyhradila polovina respondentů směřujících alespoň částečně za hranice.
Největší zájem je tradičně o moře, které vyhledává 48 procent cestovatelů. Přírodu, hory nebo turistiku preferuje 41 procent a poznávací dovolenou uvádí téměř třetina.
Týden za nejvýše 15 tisíc
Více než polovina lidí cestuje v páru a přibližně třetina vyráží s dětmi. Každý šestý tráví dovolenou s širší rodinou a podobný podíl s přáteli. Samostatnou cestu si zvolil zhruba každý desátý respondent.
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Nejčastějším dopravním prostředkem zůstává automobil. Za ním následují letadlo a vlak, zatímco autobus nebo jiné způsoby dopravy volí jen malá část lidí.
Celkové náklady zohlednilo při rozhodování 77 procent lidí. Více než polovina dovolenkářů je ochotna zaplatit za týden nejvýše 15 tisíc korun na osobu. Částku mezi 15 a 25 tisíci připouští 21 procent lidí a více než 25 tisíc korun 13 procent. Vyšší rozpočty jsou obvyklejší u zahraničních cest.
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Za změnou výdajů proti minulým rokům stojí nejčastěji zdražování samotného cestování. Uvedlo je 44 procent respondentů, kteří rozpočet upravili. Inflaci a rostoucí životní náklady zmínilo 36 procent, stejný podíl poukázal na změnu příjmů domácnosti.
Bezpečnost změnila především výběr země
Konflikty na Blízkém východě nebo zprávy o problémech v letecké dopravě zasáhly do plánů zhruba pětiny lidí. Citlivěji reagovaly ženy. Bezpečnostní situaci nebo možné komplikace s lety zohlednilo 26 procent z nich, mezi muži to bylo 16 procent.
Respondenti, kteří své plány změnili, nejčastěji zvolili bližší nebo bezpečněji vnímanou zemi. Učinilo tak 42 procent zasažené skupiny. Dalších 37 procent se některým destinacím raději zcela vyhnulo.
Češi zároveň často cestují bez pomoci cestovní kanceláře. Dopravu a ubytování si samostatně zajišťuje 57 procent dovolenkářů, zatímco kompletní zájezd si kupuje 26 procent. U pobytů po České republice plánuje cestu ve vlastní režii 80 procent lidí. Mezi cestujícími do zahraničí je to 48 procent, zatímco 37 procent využije služby cestovní kanceláře.
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„Kombinace levných letenek, online rezervací ubytování a touhy po autenticitě vede k tomu, že si dovolenou raději skládáme sami. Už to není o snaze ušetřit každou korunu, ale o maximalizaci hodnoty za své peníze,“ vysvětlil Burianec.
Zrušený let by řada lidí řešila vyčkáváním
Při hypotetickém zrušení letu by necelá polovina respondentů čekala na další instrukce letecké společnosti. Přibližně stejně velká skupina by se obrátila na cestovní kancelář. Pojišťovnu nebo asistenční službu by kontaktovala necelá pětina lidí.
Průzkum
agentury STEM/MARK proběhl od 29. června do 4. července 2026 prostřednictvím online panelu National Sample. Zapojilo se do něj 505 respondentů starších 18 let, jejichž složení odpovídalo populaci podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti obce.
Vlastní náhradní let, jiný druh dopravy nebo pomoc zastupitelského úřadu by hledal méně než každý desátý. Pětina respondentů nevěděla, jak by postupovala, případně nemá s létáním zkušenosti.
Čtvrtina Čechů by za náhradní řešení odmítla platit cokoli navíc. Do dvou tisíc korun na osobu by bylo ochotno přidat 15 procent lidí a částku od dvou do pěti tisíc sedm procent. Více než pět tisíc korun by zaplatil přibližně každý dvacátý. Téměř polovina dotázaných však nedokázala výši případného doplatku předem určit.