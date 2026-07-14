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Evropané nakupují jinak. Škrtají cukr i alkohol, sledují složení potravin, říká průzkum

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  20:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Evropští zákazníci místo plošného omezování výdajů stále častěji mění své spotřebitelské návyky. Vedle módy škrtají hlavně alkohol, slazené nápoje a sladkosti. Zároveň více sledují složení potravin a hledají zdravější varianty. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti Boston Consulting Group.

„Lidé se v mnohem větší míře než v předešlých letech zajímají o zdravý životní styl, což se propisuje i do jejich nákupních zvyků. Mnohem více se soustředí na složení potravin a dávají v rámci svých možností přednost čerstvým a zdravějším alternativám, případně produktům s nižším počtem umělých přísad,“ říká David Antoš, partner pražské kanceláře BCG a expert na e-commerce a retail.

V průzkumu o spotřebitelském sentimentu v Evropě (European Consumer Sentiment Report) patří mezi nejslabší kategorie potraviny spojené s požitkem, například čokolády, zmrzliny a sušenky. Lépe si naopak vedou zdravější varianty, třeba snacky obohacené o bílkoviny.

Přestože data z reportu nezahrnují Českou republiku, podle Antoše je podobný vývoj patrný i tady. „Ostatně velmi dobře to ilustruje rostoucí podíl širokého spektra těchto potravin obohacených o bílkoviny. Zatímco před několika lety byly výsadou specializovaných obchodů, dnes tyto sekce najdeme v nabídce prakticky všech českých supermarketů,“ říká.

Zdraví je důležitější než dřív

Téměř dvě třetiny Evropanů uvádějí, že zdraví a psychická pohoda jsou pro ně mimořádně důležité. Podobný podíl dává přednost čerstvému jídlu před hotovými pokrmy. Polovina lidí vyhledává nápoje s nižším obsahem cukru a podobný podíl cíleně hledá výrobky bez umělých přísad.

Zájem o kvalitnější potraviny podle firem roste už několik let. Zákazníci jsou informovanější, více sledují složení výrobků a víc přemýšlejí o tom, co pravidelně jedí.

„Při nákupu už nehraje hlavní roli jen cena, ale také kvalita a původ potravin,“ uvedla Kristina Isikli z české značky Vilgain se zdravými potravinami, sportovní výživou a doplňky stravy.

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Zároveň upozorňuje, že ani přes rostoucí zájem o zdravý životní styl mnoho lidí stále neumí správně číst složení potravin a často dá na jednoduché marketingové nálepky. „Potraviny je potřeba hodnotit podle celkového složení, ne podle jedné výrazné vlastnosti,“ říká.

Podle ní zákazníci hledají hlavně výrobky s jednoduchým a srozumitelným složením. Důležitá je pro ně i kvalita surovin, chuť a praktičnost. Firma zároveň sleduje rostoucí zájem o čerstvé produkty.

Roste zájem o léky na hubnutí

Do změn spotřebitelského chování navíc promlouvají i léky na hubnutí typu Ozempic, Wegovy nebo Mounjaro, které potlačují chuť k jídlu. Povědomí o nich dosáhlo mezi spotřebiteli 74 procent. Čtvrtina lidí je buď užívá, nebo o tom vážně uvažuje. Nejsilnější je tento trend u mileniálů a generace Z.

„Pro firmy a obchodní řetězce jde o jasný signál, že tyto změny v nákupních preferencích se budou prohlubovat. Lidé užívající léky typu GLP-1 se při nákupech a stravování chovají výrazně jinak než před jejich nasazením. Preferují potraviny s vyšším obsahem bílkovin, více si vaří doma a omezují příjem cukrů a sacharidů,“ říká Antoš.

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Podle něj se podobné změny ukazují i v mezigeneračním srovnání. Kombinace změn preferencí mladší generace a lidí užívajících léky na hubnutí se tak násobí.

„Spotřebitelské trendy v Česku se příliš neliší od toho, co vidíme napříč Evropou. Poněkud pomalejší je zatím poptávka po GLP-1 lécích na hubnutí. V Evropě o nich slyšelo téměř tři čtvrtiny spotřebitelů, v Česku je povědomí i reálné využití nižší. Češi také nadále v daleko vyšší míře než jiní Evropané vyhledávají akce a slevy. To je strukturální odlišnost českého retailového trhu, která se zatím příliš nemění,“ uzavřel David Antoš, partner pražské kanceláře BCG a expert na e-commerce a retail.

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