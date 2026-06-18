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Polovina Čechů kombinuje dovolenou doma s tou v zahraničí, ukázal průzkum

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  14:00
Téměř polovina Čechů, kteří letos plánují dovolenou, chce kombinovat pobyt v zahraničí i v Česku. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Home Credit. Letní dovolenou plánují zhruba dvě třetiny respondentů, což je srovnatelné s loňským rokem. Nerozhodnutých je 19 procent lidí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Mezi těmi, kteří s dovolenou počítají, volí 48 procent kombinaci tuzemského a zahraničního cestování. Pouze po Česku se chystá cestovat 27 procent respondentů, zatímco výhradně do zahraničí míří 24 procent.

„Detailní data z průzkumu ukazují rozdíly mezi jednotlivými skupinami respondentů podle věku, vzdělání a místa bydliště. Výhradně do zahraničí cestuje třetina mladých do 26 let, zatímco dovolená pouze v tuzemsku jednoznačně převažuje v menších obcích do tisíce obyvatel, kde ji volí čtyři z deseti lidí. Kombinaci obojího si pak nejčastěji dopřávají domácnosti s měsíčním příjmem nad 80 000 korun, kde tento podíl dosahuje 61 procent. Podobný trend platí i pro vysokoškoláky a lidi ve věku 36 až 44 let, kde kombinované cestování volí nadpoloviční většina,“ uvedl hlavní analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek.

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Ze zahraničních destinací je nejpopulárnější Itálie, kam letos míří 18 procent cestovatelů. Na Slovensko se chystá 16 procent lidí, zatímco Chorvatsko a Řecko shodně volí 14 procent dotázaných.

Rozdíly se projevují i ve způsobu plánování cest. Lidé starší 54 let častěji využívají cestovní kanceláře, zatímco mladší do 35 let dávají přednost plánování dovolené po vlastní ose.

Kam se chystáte na dovolenou?

celkem hlasů: 21

„Lidé jsou dnes jazykově vybavenější než kdykoli dřív, snáze se orientují v online rezervačních platformách a individuální cestování jim přináší svobodu, kterou jim organizovaný zájezd jen těžko nabídne,“ uvedl Ondrušek.

Pokud jde o finance, většina lidí očekává, že utratí zhruba stejně jako loni. Přibližně čtvrtina plánuje vyšší výdaje, zatímco 23 procent počítá naopak s nižšími. Půjčku na dovolenou si chce vzít jen minimum lidí, většina cestu hradí z běžného příjmu nebo úspor.

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