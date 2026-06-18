Mezi těmi, kteří s dovolenou počítají, volí 48 procent kombinaci tuzemského a zahraničního cestování. Pouze po Česku se chystá cestovat 27 procent respondentů, zatímco výhradně do zahraničí míří 24 procent.
„Detailní data z průzkumu ukazují rozdíly mezi jednotlivými skupinami respondentů podle věku, vzdělání a místa bydliště. Výhradně do zahraničí cestuje třetina mladých do 26 let, zatímco dovolená pouze v tuzemsku jednoznačně převažuje v menších obcích do tisíce obyvatel, kde ji volí čtyři z deseti lidí. Kombinaci obojího si pak nejčastěji dopřávají domácnosti s měsíčním příjmem nad 80 000 korun, kde tento podíl dosahuje 61 procent. Podobný trend platí i pro vysokoškoláky a lidi ve věku 36 až 44 let, kde kombinované cestování volí nadpoloviční většina,“ uvedl hlavní analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek.
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Ze zahraničních destinací je nejpopulárnější Itálie, kam letos míří 18 procent cestovatelů. Na Slovensko se chystá 16 procent lidí, zatímco Chorvatsko a Řecko shodně volí 14 procent dotázaných.
Rozdíly se projevují i ve způsobu plánování cest. Lidé starší 54 let častěji využívají cestovní kanceláře, zatímco mladší do 35 let dávají přednost plánování dovolené po vlastní ose.
„Lidé jsou dnes jazykově vybavenější než kdykoli dřív, snáze se orientují v online rezervačních platformách a individuální cestování jim přináší svobodu, kterou jim organizovaný zájezd jen těžko nabídne,“ uvedl Ondrušek.
Pokud jde o finance, většina lidí očekává, že utratí zhruba stejně jako loni. Přibližně čtvrtina plánuje vyšší výdaje, zatímco 23 procent počítá naopak s nižšími. Půjčku na dovolenou si chce vzít jen minimum lidí, většina cestu hradí z běžného příjmu nebo úspor.