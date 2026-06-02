Válka zchladila optimismus firem, jsou ale připravené na nestabilitu, říká průzkum

  16:08
Mírný optimismus malých a středních českých firem zchladil konflikt na Blízkém východě. České podniky zapracovaly na odolnosti a devadesát procent firem inovuje, přičemž zavádějí především umělou inteligenci. Jako největší výzvu firmy vnímají získávání kvalitních zaměstnanců. Vyplývá to z aktuálního průzkumu ČSOB Index očekávání firem, který probíhal v dubnu mezi českými podnikateli.
ilustrační snímek | foto: Reuters

Index očekávání firem klesl od loňského podzimu o 11,5 bodu na hodnotu -4,4 bodu. Největší obavy mají podle výzkumu malé firmy, větší firmy jsou odolnější. „Hlavní příčinou poklesu optimismu českých firem a podnikatelů je jednoznačně válka na Blízkém východě a z ní vyplývající růst cen energií, respektive surovin a nejistota obecně,“ vysvětluje Pavel Prokop, výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB.

Index očekávání firem ČSOB

Měří se od roku 2013 a sleduje sektor malých a středních firem a podnikatelů.
Index je počítán z analýzy poptávky, investic, rozsahu podnikání, vnějších faktorů a vztahů k inovacím.

Základem projektu je reprezentativní průzkum agentury Datank, kterého se účastní přes 400 respondentů z 18 různých oborů.

Index očekávání firem může nabývat hodnot +100 až -100 bodů. Plusové pole znamená převažující optimismus, záporná hodnota naopak pesimismus.

Poslední dotazování českých firem a podnikatelů se konalo v dubnu 2026.

Odborníci se domnívají, že zablokovaný Hormuzský průliv bude mít největší důsledky na zemědělský sektor. „Pro tento sektor je zásadní nejenom cena ropy a benzinu, ale také dostupnost hnojiv, konkrétně třeba močoviny nebo síry,“ vysvětlil Prokop. Naopak podle něj hezky běží strojírenství, automotive, kde si subdodavatelé dokázali najít nové zakázky. „Stát je aktivní a investuje do liniové infrastruktury, takže stavebnictví je také v pohybu.“

Česká podnikatelská scéna je podle něj rozdělena na poloviny. Se situací v ekonomice je spokojeno 45 procent firem, ale 55 procent naopak udává nespokojenost. Podle Prokopa bude další vývoj nálad v podnikatelském sektoru z velké míry souviset právě s vyřešením Hormuzu.

Česká houževnatost a chuť růst

Podle analytiků ČSOB si české firmy v letech následujících po pandemii covidu-19 dokázaly vybudovat odolnost a jsou výrazně lépe připravené na nestabilitu. „Vidíme v datech, že na rozdíl od covidu už ani válka na Ukrajině ani teď válka na blízkém východě nemají takové důsledky na očekávání firem. České firmy se dokážou lépe popasovat s negativními šoky hledají příležitosti a investují do inovací.“

To potvrzuje i rostoucí zájem podnikatelů o půjčky. „Objem úvěrů v sektoru malých a středních firem nám v prvním čtvrtletí letos vzrostl meziročně o 11 procent,“ vypočítává Prokop. Chuť inovovat podle analytiků výrazně roste s velikostí firmy.

České firmy navzdory nestabilní situaci dál přemýšlejí o rozšiřování podnikání. „Zachovat nebo rozšiřovat podnikání chce 89 procent dotazovaných a růst nebo stagnaci investic očekává 63 procent firem. Vzhledem k tomu, že vloni jsme byli na růstové trajektorii a teď firmy indikují, že nic nemění, tak to považuji za dobrou zprávu,“ upozorňuje Prokop, že stagnace je v tomto případě spíše pozitivní jev. Stejnou nebo dokonce vyšší poptávku po svých výrobcích a službách v následujícím roce očekávají podle průzkumu dvě třetiny podnikatelů.

Přestože odhodlání využít růstový potenciál českým firmám nechybí, současnou nejistotu vnímají podle průzkumu velmi vážně. Největší strach mají podniky z růstu cen energií, paliv a surovin, dále důsledků války a více než polovina zástupců firem uvedla, že cítí ohrožení kvůli nepředvídatelným krokům amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho administrativy. Každý druhý podnik se také obává nedostatku zaměstnanců.

Průzkum naopak ukázal, že velice pozitivně firmy vnímají vývoj nových technologií a umělou inteligenci.

Hon na zaměstnance

Jako hlavní příležitost pro byznys označili respondenti získávání kvalitních zaměstnanců (54,2 procenta). Následovaly úspory, efektivita a nové technologie. ​Zhruba devět z deseti účastníků dotazování ve firmě zavádí inovace, přičemž hlavním směrem je využívání umělé inteligence.

„Tři čtvrtiny inovujících firem už nějakým způsobem využívají umělou inteligenci, přitom nedávno to ještě indikovalo jen pár podniků. Téměř polovina firem a podnikatelů dokonce v průzkumu označila AI za stěžejní inovaci,“ uvádí Prokop. „Je zajímavé, že ty firmy, které nám řekly, že počítají se zapojením umělé inteligence do podnikání, očekávají růst mnohem častěji, než ty firmy, které AI neplánují vůbec.“

Podle Prokopa však Evropa nezachytila nástup digitalizace včas a proto je pro další ekonomický růst naprosto nezbytné provést dramatické strukturální změny. „Myslím že aktuální růst HDP je blízký maximálnímu potenciálu růstu české ekonomiky, který je kolem 2,5 procenta. Pokud chceme být ve střednědobém a dlouhodobém horizontu úspěšnější a růst rychleji, musíme investovat především do reformy školství, výzkumu a vývoje.“

Makroanalytik ČSOB Martin Kupka upozornil, že ačkoliv růst HDP v prvním čtvrtletí zaostal za očekáváním, byl způsoben hlavně vyššími dovozy. Ty jsou podle něj příslibem většího růstového potenciálu do budoucna.

