Třetina Čechů nakupuje online v noci. Někdy dokonce i z WC, ukázal průzkum

Autor:
  17:00
Češi si rádi svoje online nákupy vyřizují v klidu, pohodlí a v bezpečí, ukázal průzkum mBank. Třetina respondentů například uvedla, že preferuje internetové nakupování v noci. Více než polovina lidí pak ráda navštěvuje e-shopy z gauče a mezi pěti nejoblíbenějšími místy pro nakupování se umístilo i WC.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Češi tedy rádi nakupuji v místě, kde se cítí bezpečně. Jenže pocit bezpečí může být falešný, když vstupujeme do on-line světa,“ upozorňuje Martin Podolák, ředitel inovací mBank.

Lidé na internetu nakupují hlavně oblečení, obuv, elektroniku nebo drogerii. Skoro devadesát procent lidí v průzkumu uvedlo, že nakupuje na klasických e-shopech, 21 procent kupuje zboží na nejrůznějších bazarech. Jen devatenáct procent lidí nakupuje přímo přes mobilní aplikace konkrétních značek.

„Alarmující je, že pouze 25 procent lidí při nákupu řeší, zda daný e-shop vůbec zná,“ upozorňuje etický hacker Tomáš Mika, který pracuje jako expert mBank na kybernetickou bezpečnost. Hlavním lákadlem totiž pro Čechy zůstávají nízké ceny.

Konkurenční boj je v Česku tvrdý, e-shopy nasazují dvojí ceny

Impulzivní nákupy v noci

Nejdůležitější je podle průzkumu pro lidi nejen cena ale i rychlost. „Nejdříve si lidé ten produkt nějakou dobu prohlížejí, cookies si to pamatují a tak jim spousta reklam vybraný produkt nabízí. Pak se lidé najednou rozhodnou, že ho chtějí hned teď,“ vysvětluje Podolák. „Je to do značné míry dáno endorfiny, které máme z nákupu. Ty způsobují, že hledáme, kdo nám chtěný produkt doručí hned ráno.“

Ačkoliv přibývá lidí, kteří už se při nákupech spálili, sebevědomí to dotazovaným nesrazilo a věří, že mají perfektní znalosti bezpečného chování při online nákupech. „Každý pátý by si dal jedničku s hvězdičkou a 81 procent lidí si myslí, že ví, jak se chránit. Jenže každý sedmý nakupující už přišel o peníze,“ uvedl Robert Chrištof, šéf mBank.

Zkušenost s podvodnými e-shopy má podle průzkumu už každý čtvrtý Čech a skoro polovina se už někdy stala obětí kybernetického podvodu. Tato čísla setrvale rostou. Přesto se dvě třetiny lidí při nákupech vůbec neobávají.

Problémem je podle expertů především nezodpovědný přístup lidí k heslům. Silná hesla sice zná 97 procent lidí, ale reálně je moc nepoužívají. A ještě hůře je pak spravují. „Třetina si svá hesla ukládá do prohlížeče a 40 procent lidí běžně nakupuje přes nezabezpečenou veřejnou wi-fi,“ upozornil Mika. Právě toto chování nebo opakovaní stejného hesla na nákupy i do bankovnictví je podle něj jako by lidé útočníkům sami otevírali dveře.

E-šmejdi letos lidi obrali už o 798 milionů, průměrná škoda je 33 460 korun

Hesla vadí nejen na papírku

Mika varuje, že šestimístné heslo se dá prolomit za deset vteřin. „Osmimístné už trvá 14 hodin, devítimístné dva měsíce. Je proto ideální používat ještě delší heslo, protože s rostoucím výkonem počítačů je čím dál snazší hesla rozluštit,“ vysvětlil.

Když už se lidem při nakupování nějaký problém stane, 56 procent lidí se nejprve obrátí na svoji banku. Pak teprve zablokují kartu a až jako třetí krok žádají o reklamaci platby.

Podle expertů je v odpovědích vidět jeden pozitivní trend: už osmdesát procent Čechů si nastavuje limity na kartě a postupně začínají na nebezpečné zahraniční nákupy používat jednorázové nebo přednabité e-karty.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Bez obřích datacenter Evropu převálcují USA i Asie. Staví se i v ČR

Nejčtenější

Nejdražší byt světa patří nejbohatšímu muži Ukrajiny. Podnikatel za něj dal miliardy

Budova s názvem Le Renzo v nové monacké čtvrti Mareterra (20. února 2026)

Nejbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov si pořídil jeden z nejdražších bytů světa. Luxusní apartmán v nové monacké čtvrti Mareterra má pět podlaží, dvacet jedna místností, osm parkovacích míst a...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Z Hlavního nádraží ve směru Slovácko a Bratislava vyjel nový vlak Leo Express,...

Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil kníže Schwarzenberg, našel nového majitele

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, změnil vlastníka. Barokní stavbu od loňského roku prodávala realitní kancelář Svoboda &...

Írán otevřel Hormuz obchodním lodím. Dál ale trvá americká blokáda, reagoval Trump

Tankery poblíž ománského Muscatu (7. března 2026)

Írán přestal zcela blokovat průjezd Hormuzským průlivem pro obchodní lodě. Tamější ministr zahraničí Abbás Arakčí to oznámil v souvislosti s uzavřením příměří mezi Izraelem a Libanonem. To totiž...

25. dubna 2026

Zatímco jiní tratí, indická bavlna zažívá boom. Íránskému konfliktu navzdory

Výrobna bavlněné příze Fiotex Cotspin v indickém Rajkotu (14. dubna 2026)

Zatímco řada indických továren doplácí na výpadky v dodávkách a vyšší náklady spojené s konfliktem na Blízkém východě, výrobci bavlněné příze hlásí nečekaný růst. Čínští odběratelé kvůli narušenému...

25. dubna 2026

Vzhůru do Kanady, velí Američané. Čím dál víc turistů láká tamní příroda i ceny

Vstupní cedule u informačního centra ve městě Tofino v Kanadě (27. května 2025)

Přeshraniční turistika mezi USA a Kanadou se přeskupuje. Zatímco Američanů mířících na sever přibývá, Kanaďanů cestujících do Spojených států výrazně ubývá. Roli hraje slabší kanadský dolar, rostoucí...

25. dubna 2026

Čínský rozvážkový byznys má problém. Kontroloři objevili tisíce falešných prodejců

Starší žena s rouškou na obličeji projíždí kolem rozvozců jídla, kteří čekají...

Razie kontrolorů v Číně mířené na rozvážkové služby odhalily tisíce fiktivních prodejců, kteří v posledních měsících prodali přes 3,6 milionu dortů. Kauzu spustila jediná stížnost nespokojeného...

25. dubna 2026

PepsiCo jde proti proudu. V nelítostném prostředí její model není snadné napodobit

Výrobky značek Lay’s a Doritos patřící pod značku PepsiCo v regálu obchodu CVS...

V několika posledních letech potravinářské společnosti zdražovaly tak agresivně, že se zákazníci vzbouřili a přešli k levnějším značkám. Průmysl se poučil a postupuje opačně – snižuje ceny a více...

25. dubna 2026

Válka s Íránem už zdražuje i kondomy. Chybějí suroviny na jejich výrobu

Šéf společnosti Karex, Goh Miah Kiat, při rozhovoru pro Reuters o cenách a...

Malajsijská společnosti Karex, která je největším světovým výrobcem kondomů, plánuje kvůli rostoucím nákladům zvýšit ceny výrobků o 20 až 30 procent. „Pokud bude přetrvávat narušení dodavatelského...

25. dubna 2026

25. dubna 2026

Vládní regulace dusí malé pumpy. Mohou kvůli nim i skončit, varuje čerpadlář

Premium
Radek Kunc provozuje malou čerpací stanici v Dobřichovicích. (24. dubna 2026)

Vládní zastropování marží distributorů paliv a snížení spotřební daně zamávaly s provozy čerpacích stanic. Malá čerpací stanice v Dobřichovicích se v zásadě neliší od dalších menších pump v Česku,...

25. dubna 2026

Lufthansa s dceřinými aerolinkami zpoplatní kabinový kufr. Kolik to bude stát

Piloti Lufthansy zahájili dvoudenní stávku v rámci sporu o důchody. (12. března...

Německá letecká skupina Lufthansa zruší u základních letenek na krátkých a středně dlouhých trasách možnost vzít si s sebou na palubu bezplatně kabinové zavazadlo. Změna nastane od 28. dubna s...

24. dubna 2026  21:16

Google investuje 40 miliard dolarů do firmy Anthropic. Chtějí spolupracovat na AI

Dario Amodei, zakladatel start-upu Anthropic. (23. ledna 2025)

Americký internetový gigant Google hodlá investovat až 40 miliard dolarů (přes 830 miliard Kč) do firmy Anthropic zaměřené na umělou inteligenci (AI). V pátek o tom informoval Anthropic, který tak...

24. dubna 2026  19:22,  aktualizováno  21:03

KOMENTÁŘ: Trumpova návštěva Číny bude historická. Ale možná jinak, než myslel

Prezident Spojených států Donald Trump se v a japonské Osace sešel s čínským...

Donald Trump se nechtěně zapletl do globální ekonomické války, na kterou je čínský prezident Si Ťin-pching dobře připraven. Zatímco se představitelé USA a Číny horlivě připravují na setkání, konflikt...

24. dubna 2026

Soud potvrdil vinařství pokutu za falšování, řediteli vadí tajná databáze inspekce

ilustrační snímek

Třímilionovou pokutu pro Vinařství Ludwig, kterou uložila v roce 2022 Státní zemědělská a potravinářská inspekce za falšování vína, potvrdil i Nejvyšší správní soud. Zamítl totiž kasační stížnost....

24. dubna 2026  18:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.