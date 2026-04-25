„Češi tedy rádi nakupuji v místě, kde se cítí bezpečně. Jenže pocit bezpečí může být falešný, když vstupujeme do on-line světa,“ upozorňuje Martin Podolák, ředitel inovací mBank.
Lidé na internetu nakupují hlavně oblečení, obuv, elektroniku nebo drogerii. Skoro devadesát procent lidí v průzkumu uvedlo, že nakupuje na klasických e-shopech, 21 procent kupuje zboží na nejrůznějších bazarech. Jen devatenáct procent lidí nakupuje přímo přes mobilní aplikace konkrétních značek.
„Alarmující je, že pouze 25 procent lidí při nákupu řeší, zda daný e-shop vůbec zná,“ upozorňuje etický hacker Tomáš Mika, který pracuje jako expert mBank na kybernetickou bezpečnost. Hlavním lákadlem totiž pro Čechy zůstávají nízké ceny.
Impulzivní nákupy v noci
Nejdůležitější je podle průzkumu pro lidi nejen cena ale i rychlost. „Nejdříve si lidé ten produkt nějakou dobu prohlížejí, cookies si to pamatují a tak jim spousta reklam vybraný produkt nabízí. Pak se lidé najednou rozhodnou, že ho chtějí hned teď,“ vysvětluje Podolák. „Je to do značné míry dáno endorfiny, které máme z nákupu. Ty způsobují, že hledáme, kdo nám chtěný produkt doručí hned ráno.“
Ačkoliv přibývá lidí, kteří už se při nákupech spálili, sebevědomí to dotazovaným nesrazilo a věří, že mají perfektní znalosti bezpečného chování při online nákupech. „Každý pátý by si dal jedničku s hvězdičkou a 81 procent lidí si myslí, že ví, jak se chránit. Jenže každý sedmý nakupující už přišel o peníze,“ uvedl Robert Chrištof, šéf mBank.
Zkušenost s podvodnými e-shopy má podle průzkumu už každý čtvrtý Čech a skoro polovina se už někdy stala obětí kybernetického podvodu. Tato čísla setrvale rostou. Přesto se dvě třetiny lidí při nákupech vůbec neobávají.
Problémem je podle expertů především nezodpovědný přístup lidí k heslům. Silná hesla sice zná 97 procent lidí, ale reálně je moc nepoužívají. A ještě hůře je pak spravují. „Třetina si svá hesla ukládá do prohlížeče a 40 procent lidí běžně nakupuje přes nezabezpečenou veřejnou wi-fi,“ upozornil Mika. Právě toto chování nebo opakovaní stejného hesla na nákupy i do bankovnictví je podle něj jako by lidé útočníkům sami otevírali dveře.
Hesla vadí nejen na papírku
Mika varuje, že šestimístné heslo se dá prolomit za deset vteřin. „Osmimístné už trvá 14 hodin, devítimístné dva měsíce. Je proto ideální používat ještě delší heslo, protože s rostoucím výkonem počítačů je čím dál snazší hesla rozluštit,“ vysvětlil.
Když už se lidem při nakupování nějaký problém stane, 56 procent lidí se nejprve obrátí na svoji banku. Pak teprve zablokují kartu a až jako třetí krok žádají o reklamaci platby.
Podle expertů je v odpovědích vidět jeden pozitivní trend: už osmdesát procent Čechů si nastavuje limity na kartě a postupně začínají na nebezpečné zahraniční nákupy používat jednorázové nebo přednabité e-karty.