Dvě třetiny mladých Čechů by bez příjmu vydržely jen tři měsíce, ukázal průzkum

Autor: ,
  8:52
Téměř dvě třetiny mladých Čechů by při ztrátě zaměstnání udržely svůj životní styl maximálně tři měsíce. Pouze měsíc by vydrželo 30 procent, takovou rezervu mají hlavně lidé se základním vzděláním. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro investiční společnost XTB, který se uskutečnil v říjnu mezi tisícovkou lidí ve věku od 18 do 30 let.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Finanční odolnost podle průzkumu silně závisí na vzdělání. Zatímco 42 procent lidí se základním vzděláním má rezervu jen na jeden měsíc, u vysokoškoláků je to 14 procent. Naopak dlouhodobou rezervu přesahující pět měsíců má celkem 19 procent respondentů, u vysokoškoláků je to 35,5 procenta.

Rozdíly jsou patrné i mezi pohlavími. Ženy jsou finančně zranitelnější, když 38 procent žen by vydrželo jen jeden měsíc, zatímco u mužů je to 23 procent. „Finanční polštář na minimálně tři až šest měsíců výdajů je základem finanční stability,“ uvedl ředitel XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko Vladimír Holovka.

Z mamahotelu jedině do nájmu. Realita bydlení mladých Čechů se odráží i na nábytku

Bankovní aplikace používá 93 procent mladých Čechů. Investiční platformy jich využívá 32 procent, nejvyšší podíl je mezi muži s 46 procenty. Podíl žen činí 18 procent. Nejvíce se v porovnání s regiony Čechy s 29 procenty a Morava s 34 procenty využívají v Praze, kde jde o více než 40 procent. Mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním jde o téměř 42 procent. Proti tomu pouze 18 procent mladých lidí se základním vzděláním zhodnocuje své finance prostřednictvím investičních platforem.

„Vidíme obrovský rozdíl mezi pohlavími v přístupu k investování. Zatímco muži aktivně vyhledávají investiční příležitosti, ženy zůstávají konzervativnější. To je výzva nejen pro finanční instituce, ale i pro celou společnost. Musíme pracovat na odstraňování bariér, které ženy od investování odrazují,“ řekl Holovka.

Téměř 45 procent respondentů spoří měsíčně méně než 1300 korun. Nejvíce jsou v této kategorii zastoupeni lidé se základním vzděláním se 64 procenty a ženy s 55 procenty. Dalších 36 procent odkládá měsíčně částku mezi 1300 až 5000 korunami. Vyšší úspory v rozmezí 5000 až 12 500 Kč dokáže pravidelně odkládat 13,5 procenta mladých lidí. Elitní skupinu tvoří pět procent respondentů, kteří měsíčně spoří více než 12 500 korun.

Téměř polovina mladých nevěří, že si pořídí bydlení. Odkládají proto rodinu

Jedním z nejpřekvapivějších zjištění průzkumu je, že 56 procent mladých Čechů spoří primárně na dlouhodobé cíle jako bydlení, důchod nebo finanční svoboda. Krátkodobé cíle jako dovolená nebo nový telefon jsou na prvním místě pouze u 18 procent dotázaných.

Téměř třetina mladých Čechů čerpá finanční rady ze sociálních médií jako TikTok, YouTube nebo Instagram. Nejdůvěryhodnějším zdrojem finančních rad zůstávají přátelé a rodina, následováni bankami a finančními poradci.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Otevírací doba 28. října 2025. Jaké obchody budou mít zavřeno a kde nakoupíte

V úterý 28. října je Den vzniku samostatného Československého státu. Podle zákona patří mezi státní svátky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...

Otevírací doba 28. října 2025: Které obchody musí zavřít a kde nakoupíte?

28. říjen je státní svátek, při kterém zákon reguluje otevírací dobu v maloobchodě. Znamená to, že některé obchody musejí mít zavřeno. U dalších to zákon sice nenařizuje, ale mohou zavřít o své vůli...

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože...

Nejmenší pivní láhev na světě je velká jako zrnko rýže. Pivovar vyzývá ke střídmosti

Dánský pivovar Carlsberg představil nejmenší pivní láhev na světě. Je vysoká pouhých dvanáct milimetrů a obsahuje jen 0,005 centilitru piva. Ale pozor, nealkoholického. Miniaturní obal, který není o...

28. října 2025

Dvě třetiny mladých Čechů by bez příjmu vydržely jen tři měsíce, ukázal průzkum

Téměř dvě třetiny mladých Čechů by při ztrátě zaměstnání udržely svůj životní styl maximálně tři měsíce. Pouze měsíc by vydrželo 30 procent, takovou rezervu mají hlavně lidé se základním vzděláním....

28. října 2025  8:52

Pokud lidé nechtějí změnu, ať minerálky nekupují, hájí šéf Mattoni vratné PET lahve

Premium

Už příští rok se vedle skleněných měly v Česku zálohovat i lahve plastové a také plechovky. Zavedení se však nakonec proti předpokladům opozdí. Co od toho lze očekávat a jaká je praxe v okolních...

28. října 2025

Těžba přírodních diamantů pomáhá s rozvojem zemí v Africe, říká expert

Byznys s diamanty se za posledních několik desetiletí proměnil. Ovlivnil to příchod laboratorně vytvořených nerostů či změny v procesu těžby těch přírodních. V první epizodě podcastu Diamantové...

28. října 2025

Německo odhalilo plány na nejsilnější armádu v Evropě. Utratí stovky miliard eur

Německo se připravuje na největší modernizaci armády od konce studené války. Vláda spolkového kancléře Friedricha Merze plánuje nákup vojenské techniky za 377 miliard eur, což je v přepočtu asi 9,5...

27. října 2025

Existuje důvod, proč Američané platí víc za elektřinu. A datová centra to nejsou

V posledních několika měsících Američané s hrůzou sledovali rostoucí účty za elektřinu. Například v New Jersey vzrostly jen za poslední rok o 19 procent. Mnoho lidí pak nalezlo jasného viníka: umělou...

27. října 2025

Realitní trhák. Na prodej je elektrárna, která zdobila i album Pink Floyd

Ikonická budova bývalé londýnské elektrárny Battersea je na prodej. Nemovitost z třicátých let, v níž dnes sídlí například britská odnož společnosti Apple, nabízejí ke koupi malajsijští vlastníci. O...

27. října 2025  15:48

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

27. října 2025  15:20

Nedostatek leteckých dispečerů stále trápí Ameriku. V neděli se zpozdilo 8 000 spojů

Rozpočtové omezení provozu amerických federálních úřadů a agentur se nepříznivě odráží i na letecké dopravě. Kvůli absenci dispečerů letového provozu bylo v neděli ve Spojených státech zpožděných...

27. října 2025  11:31

Otevírací doba 28. října 2025: Které obchody musí zavřít a kde nakoupíte?

28. říjen je státní svátek, při kterém zákon reguluje otevírací dobu v maloobchodě. Znamená to, že některé obchody musejí mít zavřeno. U dalších to zákon sice nenařizuje, ale mohou zavřít o své vůli...

27. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Peníze použiji na dovolenou. iDNES.cz čtu pravidelně, říká vítěz týdenní prémie

Velká podzimní soutěž na portálu iDNES.cz zná svého prvního týdenního výherce. Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenář Rostislav Žilka. Peníze plánuje použít na dovolenou s...

27. října 2025  10:29

České lázně jsou světová špička, chybí jim však personál, shodli se experti

Vysíláme

Tuzemské lázně se léta těšily celosvětovému věhlasu a vysokému kreditu. Platí to ale i v roce 2025? A jak se odráží nedostatek zdravotníků na jejich provozu? O tom debatovali hosté Kulatého stolu...

27. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.