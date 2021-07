Mladí Češi milují udržitelnost. Čtvrtině z nich ale nevadí ani bitcoin

Ukázal to průzkum společnosti Generalli Investments CEE, podle kterého je zdravé životní prostředí důležité pro 98 % lidí. Nevědomost však panuje u kryptoměn. Až 52 procent Čechů neví, jaký mají kryptoměny vliv na ekologii. Až 25 % dotázaných do 26 let uvedlo, že virtuální měny a jejich používání je ekologické. Do udržitelných společností investuje asi sedm procent Čechů ve věku od 27 do 35 let.

Ačkoliv si mnoho dotázaných uvědomuje důležitost ochrany životního prostředí, v oblasti investování se většina z nich řídí podle pravidel finanční výhodnosti. Finanční podpora nebo větší výnos by však více motivoval k udržitelným rozhodnutím, a to nejen na finančních trzích, až 86 % dotázaných.

Jen 6 % lidí v průzkumu uvedlo, že je možné klimatu prospět i investicemi do ekologických společností nebo fondů zaměřených na udržitelnost. Více než třetina Čechů však investice do udržitelných společností odkládá. Nevyplatí se jim.

„Data ukazují, že Čechům na životním prostředí záleží, ale peníze jsou pro ně důležitější. Zvláště mladí lidé si už ale často uvědomují, že investice do ekologicky zodpovědných firem v sobě spojují výdělek i pomoc klimatu. Růstu povědomí a zájmu o investice do udržitelných společností u mladých lidí pomáhá i to, že vládní organizace i firmy se snaží bojovat proti dezinformacím,“ říká vysvětluje Marco Marinucci, manažer Generali Fondu živé planety společnosti Generali Investments CEE.

Kvůli finanční nevýhodnosti se prozatím u Čechů odkládají i některá úspornější opatření v domácnostech. Ta, která lidé v České republice aktuálně nejčastěji využívají, jsou investice do úsporného osvětlení, kde jde asi o 73 procent dotázaných. Do zateplení domu investovalo 43 % Čechů a 36 % lidí má doma retenční nádrž nebo sud na dešťovou vodu.

Udržitelné investice jsou finančním vkladem, kde investor kromě peněžní návratnosti očekává i pozitivní dopad na životní prostředí. Do této oblasti jsou často řazeny i investice do firem, které jsou ve svém podnikání ohleduplné vůči životnímu prostředí. Řadí se sem však třeba také výměna osvětlení za úspornější nebo zateplení domu.

Udržitelné firmy nejsou mezi českými investory příliš populární

O možnosti investovat do společností usilujících o udržitelnost ví jen 37 % Čechů, u mladých je to více než 54 %. Aktuálně však do udržitelných společností investuje jen 8 % dotázaných do 26 let a 7 % lidí od 27 do 35 let. Až 82 % respondentů by však při stejném výnosu raději investovalo do udržitelné společnosti než do klasické.

„Důraz na ochranu životního prostředí se již projevuje prakticky ve všech odvětvích. Klíčovou roli hraje zejména přechod na čistou energii v průmyslových odvětvích a povědomí spotřebitelů. Ti od společností stále více požadují upřímnost a otevřenost ohledně jejich vlivu na životní prostředí. Díky tomu se investice do zelené budoucnosti stávají velmi přitažlivou oblastí. Řada Čechů však udržitelné společnosti vnímá spíše jako zajímavost než jako reálnou investiční příležitost,“ říká Marinucci.

Nízká povědomost o kryptoměnách

Podle průzkumu více než polovina Čechů neví, že virtuální měny mají negativní vliv na životní prostředí a 25 % lidí do 26 let si pak i myslí, že jsou ekologické. Pro dvě třetiny lidí pak při rozhodování o tom, zda budou do kryptoměn investovat, nehraje vliv na klima roli.

Podle výzkumu univerzity v Cambridgi spotřebuje však jen provoz nejznámější digitální měny bitcoin ročně 121 terawatthodin elektrické energie. To je asi dvakrát více než celková roční spotřeba České republiky.

„Kryptoměny jsou stále novinkou, o které se hodně mluví, ale málo se o ní ví. Proto si mladí lidé často nejsou vědomi investičních ani ekologických rizik, která jsou s nimi spojená,“ řekl Petr Mederly, který je obchodním ředitelem Generali Investments CEE.