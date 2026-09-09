Češi a zdražování: Nejcitlivěji inflaci stále vnímají mladí, zjistil průzkum

Nejcitlivěji inflaci stále vnímají mladí. Mezi lidmi ve věku 18 až 26 let její důsledky registruje 83 procent, ve skupině 45 až 53 let je to 72 procent. U mladých se přitom finanční nejistota dlouhodobě pojí především s bydlením. To už třetím rokem po sobě zůstává hlavním zdrojem obav Čechů.
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„Pokles citlivosti domácností vůči inflaci vnímáme jako dočasný. Jeho příčinou je prudký pokles inflace na mnohaletá minima. Nyní se rýsuje její částečný návrat. Dlouhodobě zejména mladé domácnosti trápí vysoké náklady na bydlení, ke kterým se kvůli poslednímu vývoji patrně opět přidají ceny energií či potravin,“ uvedl obchodní ředitel Generali Investments CEE Petr Mederly.
Rostoucí náklady na bydlení jako hlavní zdroj nejistoty označil každý pátý respondent. Samotnou inflaci letos jako největší problém uvedlo 13 procent lidí. Podobný podíl znervózňují nižší reálné mzdy a ceny energií. Ještě v roce 2023 inflaci za hlavní zdroj finančních obav označovalo 46 procent Čechů.
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Inflaci Češi vnímají i jako riziko pro své úspory. Přes šest z deseti Čechů se obává, že kvůli inflaci nebo dění na finančních trzích přijdou aspoň o jejich část. Zároveň ale klesá podíl těch, kteří očekávají výraznější ztrátu.
Propadu úspor o více než desetinu se letos obává 12 procent lidí proti 17 procentům před rokem. Proto více než polovina respondentů za poslední půl rok změnila způsob nakládání se svými úsporami.
Pohonné hmoty i hrozba klimatické změny
Důsledků cen pohonných hmot na ekonomiku se obává téměř osm z deseti lidí. Šest z deseti očekává, že se vyšší ceny paliv promítnou do zdražování potravin a dalšího zboží. Více než polovina se obává dražší dopravy a 42 procent dalšího růstu inflace.
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Klimatickou změnu jako negativní pro ekonomiku vnímá sedm z deseti Čechů. I v tomto případě lidé nejčastěji myslí na svůj každodenní rozpočet. Šest z deseti se obává dalšího růstu cen potravin, více než polovina dražších energií a vody a téměř 30 procent vyšších nákladů na bydlení.
U mladých je bydlení ještě citlivější, jeho zdražování v souvislosti s klimatickou změnou se obávají čtyři z deseti lidí ve věku 18 až 26 let. Naopak vlivu klimatické změny na zaměstnanost či ekonomický růst se Češi obávají relativně méně.
Pokles vnímaných důsledků inflace se letos začíná promítat i do každodenního chování domácností. Spotřebu energií a vody omezuje 51 procent lidí, téměř polovina šetří na potravinách. Prakticky beze změny zůstává omezování návštěv restaurací, které se stále týká přibližně poloviny respondentů.