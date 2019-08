Euro pomáhá, míní podle průzkumu většina Čechů. Ale pouze firmám

Českým firmám by společná evropská měna pomohla i podle Svazu průmyslu a dopravy ČR, který její zavedení dlouhodobě podporuje. „Jsme exportně zaměřená ekonomika a 66 % našeho vývozu putuje do zemí eurozóny. Díky euru se zde podařilo odstranit významnou bariéru obchodu, riziko změny kurzu,“ říká mluvčí svazu Eva Veličková.

V podobném duchu komentuje případné zavedení eura v Česku i Hospodářská komora (HK). „Pokud se na problematiku podíváme optikou firem, přijetí eura by bylo výhodné. Snížily by se jim transakční náklady, nemusely by se zajišťovat proti kurzovým změnám,“ říká její mluvčí Miroslav Diro.

Společná evropská měna by podle něj byla výhodná i pro turisty. Stejný názor sdílí podle průzkumu agentury Median pro projekt Moje Evropa 62 procent obyvatel. Další dotazované výhody už ale tolik respondentů nepodpořilo. Například pouze 26 procent lidí míní, že by Česko díky euru dohnalo životní úroveň západních zemí rychleji.

Češi euro nechtějí

Z průzkumu naopak vyplývá, že Češi mají s eurem spojeny především nevýhody. Se všemi čtyřmi dotazovanými negativy totiž souhlasí minimálně dvě třetiny respondentů. Největšímu podílu (76 %) by chyběla koruna jako symbol českého státu. Podle 74 procent lidí by ČR přijetím eura ztratila schopnost ovlivňovat tuzemskou ekonomiku kurzem koruny a 73 procent má za to, že by euro přineslo výrazné zdražování.

Na další dotazovanou nevýhodu eura upozorňuje i Diro. „Společná měna přináší spoluzodpovědnost za všechny další členy eurozóny. Pokud se tedy některá ze zemí dostane do problémů – jako třeba v minulosti Řecko nebo další jihoevropské státy – ponesou určitým dílem finanční zodpovědnost i Češi,“ říká mluvčí HK.

Ze šetření komory navíc vyplývá, že by se přijetí eura negativně dotklo malých českých firem a drobných podnikatelů. „Musíme přitom brát v potaz, že podnikatelé v naší zemi nejsou výhradně jen exportéři a pro celou řadu zejména mikro a malých podniků by znamenal přechod na euro jen čisté náklady,“ upozorňuje Diro.

Prouza: politici rezignovali

Podle bývalého tajemníka pro evropské záležitosti a zakladatele projektu Moje Evropa Tomáše Prouzy výsledky průzkumu Medianu ukazují, jak politici rezignovali na snahu vysvětlovat skutečné dopady přijetí eura.

“Většina obav, které lidé uvádí jako důvody proč euro nepřijmout, je lichých, včetně obávaného zdražování. Bohužel, chybí zde vůle se o euru vůbec bavit, natož ho přijmout,“ říká Prouza. Za příklad pozitivního dopadu společné evropské měny považuje Slovensko.

Životní úroveň na Slovensku s eurem roste rychleji než kdy dřív, navíc se ukazuje, že zemi provedlo krizí lépe než koruna Čechy. Díky společné měně je navíc Slovensko pro řadu investorů zajímavějším cílem než okolní státy,“ uvádí Prouza.

Tuto výhodu připouští i Eva Veličková. „Rozhodnutí o investici je velmi komplexní proces., každá investice má jiné parametry. Ale jestliže by si investor chtěl spočítat argumenty pro a proti v dané zemi, tak používání jednotné měny patří jednoznačně mezi výhody,“ uvádí.