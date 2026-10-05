Problémem je především nedostatek srozumitelných informací, které chybějí 52 procentům respondentů. „Nejistota řadu lidí odrazuje do výměny starých kamen za modernější,“ řekla ČTK mluvčí AEDV Lucie Suchánková Hochmanová.
„Lidé se nás velmi často ptají, jestli má vůbec smysl kupovat nová kamna, když se mluví o jejich zákazu. Pokud má domácnost do nového topidla výrazně investovat a neví, zda ho bude moci dlouhodobě používat, může investici raději odložit. A dál pak topí ve starých kamnech s horšími parametry,“ dodal předseda AEVD Michal Bartoška.
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Budoucího výrazného omezení nebo zákazu topení dřevem se podle průzkumu obává 54 procent majitelů nemovitostí. Mezi lidmi, kteří nákup nového topidla zvažovali, ale pak ho odložili nebo od něj ustoupili, je to 61 procent. „Srozumitelné vysvětlení současných pravidel a omezení by při rozhodování o nákupu považovalo za užitečné 83 procent lidí, kteří si nové topidlo zatím nepořídili,“ uvedla mluvčí.
Je topení dřevem překonané?
Samotné vytápění dřevem veřejnost za překonanou technologii nepovažuje. Celkem 77 procent respondentů odmítá tvrzení, že jde o zastaralý způsob vytápění, a 82 procent nepovažuje topení dřevem za neekologické. Moderní kamna si navíc 80 procent dotázaných spojuje s vyšší energetickou soběstačností domácnosti. K vyššímu využití dřeva vedou domácnosti rozkolísané ceny energií.
Obavy z budoucího zákazu mohou ale podle AEVD domácnosti odrazovat od investic do modernějších spotřebičů a působit tak proti snaze snižovat emise. „Nechceme tvrdit, že se pravidla v budoucnu nemohou změnit. Potřebujeme ale, aby lidé věděli, co skutečně platí dnes, co se teprve projednává a co je jen spekulace. Pokud chceme, aby domácnosti měnily stará kamna za moderní, neměli bychom je od této investice odrazovat nejistotou,“ dodal Bartoška.
Průzkum pro AEVD realizovala společnost Median od 5. do 19. srpna 2026 na vzorku 818 respondentů starších 18 let, kteří řeší způsob vytápění rodinného domu, chalupy či jiné obdobné nemovitosti.