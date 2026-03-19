Jedna výplata nestačí. Pětina Čechů jde z práce rovnou na brigádu, říká průzkum

Jedna výplata spoustě Čechů nestačí. Pravidelně si přivydělává osmnáct procent z nich a podobně velká je skupina lidí s nárazovými vedlejšími příjmy, zjistil průzkum personální společnosti Předvýběr.CZ. Čtvrtina z dotázaných se přitom často věnuje vedlejšímu přivýdělku přímo ve své hlavní práci, když „mají hotovo“.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Z těch, kteří mají druhou práci nebo o ní uvažují, je nutností pro 17 procent lidí. Takový podíl dotázaných z hlavního příjmu nepokryje všechny základní životní náklady.

„Lidé, kteří uvádějí, že pro ně je druhá práce nezbytností, jsou nejčastěji v nějakém sociálním presu. Ale jejich důvody jsou hodně rozdílné. Zatímco někteří se topí v dluzích, jiní mají třeba snížené příjmy kvůli rodičovské dovolené,“ vyjmenovává příklady z praxe ředitel personální agentury Předvýběr.cz František Boudný.

Část Čechů bohatne, ale třetina chudne. Exkluzivní průzkum ukázal, na čem nejvíc šetří

Pětačtyřicet procent zaměstnanců považuje přivýdělek za příležitost zvýšit si životní standard a dopřát si věci navíc. Z peněz z brigády si hradí dovolenou, koníčky nebo investice. Pro jednadvacet procent dotázaných jde o zadní vrátka pro případ ztráty zaměstnání a pro zbylých sedmnáct procent je druhá práce příležitostí se seberealizovat a dělat, co je baví.

Rekordmani zvládají odpracovat 1,5 úvazku

Šest z deseti lidí věnuje vedlejšímu úvazku méně než pět hodin týdně. Pro 29 procent lidí je ale druhá práce už mnohem náročnější a věnují se jí každý den hodinu až dvě. Devět procent lidí druhému zaměstnání obětuje prakticky všechen volný čas a odpracuje mezi 10 a 20 hodinami týdně. Skoro tři procenta dokonce pracují více než dvacet hodin týdně navíc nad rámec svého primárního zaměstnání.

Práci pro různé zaměstnavatele od sebe důsledně odděluje čtyřicet procent lidí. Podle průzkumu o tom, že si jejich zaměstnanci přivydělávají, vědí zhruba dvě třetiny zaměstnavatelů. Většině to nevadí, ale zhruba deseti procentům se to nelíbí, míní respondenti. „Je pochopitelné, že zaměstnavatelé mají strach, že se lidé naplno nevěnují své práci,“ vysvětluje Boudný. Skoro sedm procent zaměstnanců tak druhou práci před svým šéfem raději tají.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

Premium
ilustrační snímek

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

Kurýři po celém Česku chystají protest, jídlo nedovezou. Chtějí lepší podmínky

ilustrační snímek

Kurýři rozvážkových služeb v Česku plánují na pátek 13. března celostátní jednodenní protest. Zapojit se mají pracovníci tří velkých platforem Foodory, Woltu i Bolt Foodu, část z nich nebude aktivní....

Ve Škodě Auto opět rostou mzdy. Bonusy dosáhnou magické hranice, hlásí odbory

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé...

Odbory KOVO ve Škodě Auto ve středu oznámily, že ukončily kolektivní vyjednávání mezd ve Škodě Auto. Zaměstnanci dostanou bonus za výsledky firmy 150 tisíc korun, tarify se navýší od 1. dubna o tři...

Zbrojař Strnad už patří mezi nejbohatší lidi planety, je v první sedmdesátce

Michal Strnad

Majitel zbrojařského koncernu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad se s majetkem 31,1 miliardy dolarů (přes 653 miliard Kč) vyšvihl mezi nejbohatší lidi světa. Podle žebříčku časopisu Forbes mu...

Jedna výplata nestačí. Pětina Čechů jde z práce rovnou na brigádu, říká průzkum

Ilustrační snímek

Jedna výplata spoustě Čechů nestačí. Pravidelně si přivydělává osmnáct procent z nich a podobně velká je skupina lidí s nárazovými vedlejšími příjmy, zjistil průzkum personální společnosti...

19. března 2026

Česko si polepšilo v žebříčku prosperity, v Evropě je už na osmém místě

Premium
ilustrační snímek

V letošním Indexu prosperity a finančního zdraví, který měří ekonomickou úspěšnost Česka a porovnává ji s ostatními evropskými zeměmi, dosáhla republika nejlepšího umístění za pět let. V mezinárodním...

19. března 2026

Korejci vyměnili auta za veřejnou dopravu, ceny paliv v zemi prudce rostou

Cestující v metru v jihokorejském Soulu. Mnoho z nich donutily k využívání...

Přibližně 70 procent ropy dovážené do Jižní Koreje prochází Hormuzským průlivem. Trvající blokáda se tak výrazně odráží do dodávek suroviny do země a situace s sebou nese další ekonomické důsledky....

18. března 2026

Fico přitvrdil. Slovensko omezí prodej nafty, cizinci si za tankování připlatí

Cizinci by mohli u slovenských čerpacích stanic platit víc, naznačil Fico

Slovenská vláda ve středu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu...

18. března 2026  18:08

Americká pošta bije na poplach kvůli penězům. Může přijít také o Amazon

Vozidlo a zaměstnanec americké pošty USPS v Orlandu na Floridě (2. února 2026)

Americká poštovní služba USPS by už během příštího roku mohla zůstat bez peněz. Na vážné finanční problémy upozornil v rozhovoru pro agenturu AP její generální ředitel David Steiner. Podle něj hrozí,...

18. března 2026

Jedna Evropa, jeden trh. Komise představila nová pravidla pro podnikání

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (30. září 2025)

Evropská komise představila nový dobrovolný právní rámec pro firmy, umožní do 48 hodin založit firmu online. Dobrovolný soubor pravidel má nabídnout jednodušší procedury. Hlavním cílem však je, aby...

18. března 2026  15:23

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

18. března 2026  15:08

Každý barel se počítá. Irák se dohodl s Kurdy na exportu ropy přes Turecko

Irák a irácká kurdská regionální vláda podepsaly dohodu o obnovení vývozu ropy...

S uzavřením Hormuzského průlivu svět hledá náhradní trasy pro přepravu ropy. Irácká vláda se čerstvě dohodla se zástupci Kurdů na obnovení exportu ropy severní trasou do Turecka. Strategická surovina...

18. března 2026  13:50

ČR je připravena k investicím, které zajistí dodávky ropy na Slovensko, řekl Havlíček

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po...

Česko je připraveno zahájit investice, které zajistí dodávky ropy na Slovensko. Investice do zřízení plnohodnotného reverzního toku by mohly stát do miliardy korun. V horizontu dvou až tří let by se...

18. března 2026  13:15,  aktualizováno  13:44

Zvítězí, kdo dá nižší nabídku. Nové vlaky pro Česko spolykají 150 miliard korun

Nové hybridní vlaky RegioJetu od Škoda Group

Obnova souprav pro osobní dopravu na českých kolejích spolyká v nejbližších letech na 150 miliard korun. Během příštích sedmi let bude mít Česko povinnost „přesoutěžit“ všechny dotované linky a...

18. března 2026  12:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tady rozhoduje Írán. Hormuzským průlivem proplují jen vybrané tankery

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Hormuzským průlivem za běžných okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Nyní se oblast proměnila v prostor, ve kterém fakticky rozhoduje Írán. Podle zahraničních médií...

18. března 2026  10:54

Exšéf České pošty Štěpán opustil záhy i Slovenskou poštu, píše se o alkoholu

Pověřený ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Letos v lednu odvolaný generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán odešel po několika týdnech i z vedení Slovenské pošty. Koncem ledna nastoupil na post šéfa pobočkové sítě Slovenské pošty, minulý...

18. března 2026  9:22

