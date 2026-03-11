„I když bychom mohli nazvat současnou ekonomickou situaci českých domácností obdobím opatrné stabilizace, je zde stále významná část lidí, která hodnotí svou subjektivní ekonomickou situaci jako ještě horší než před rokem. Spotřebitel je možná celkově optimističtější, ale stále obezřetný,“ komentuje výsledky průzkumu uskutečněného počátkem března analytik společnosti STEM/MARK Jan Burianec.
Průzkum mapoval také ekonomický výhled Čechů do budoucna. I zde je u výrazné části populace cítit pesimismus.