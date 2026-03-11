Exkluzivní průzkum: Třetina Čechů je na tom finančně hůř. Šetří na jídle i na zábavě

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

,
Ačkoli Česko v uplynulém roce procházelo obdobím hospodářského růstu a zvyšování mezd, zdaleka ne všichni to pocítili na svých příjmech. Podle exkluzivního průzkumu agentury STEM/MARK pro iDNES.cz se za posledních dvanáct měsíců zhoršila finanční situace 31 procentům dotázaných. A polovina přiznává, že je na tom finančně úplně stejně jako před rokem.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„I když bychom mohli nazvat současnou ekonomickou situaci českých domácností obdobím opatrné stabilizace, je zde stále významná část lidí, která hodnotí svou subjektivní ekonomickou situaci jako ještě horší než před rokem. Spotřebitel je možná celkově optimističtější, ale stále obezřetný,“ komentuje výsledky průzkumu uskutečněného počátkem března analytik společnosti STEM/MARK Jan Burianec.

Průzkum mapoval také ekonomický výhled Čechů do budoucna. I zde je u výrazné části populace cítit pesimismus.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Premium
Ivan Indráček, prezident Unie nezávislých petrolejářů (22. srpna 2025)

Napětí na Blízkém východě výrazně rozhýbalo ceny pohonných hmot a na evropském trhu zdražuje rychleji nafta než benzin. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Ivan Indráček, šéf SČS –...

Konec Levných knih. Firma na sebe podala insolvenční návrh

ilustrační snímek

Síť prodejen s názvem Levné knihy, která je na českém trhu aktivní od roku 1996, na sebe podala insolvenční návrh. Úpadek v něm zdůvodňuje podnikatelskými obtížemi po covidové pandemii i růstem...

Trh s mlékem je jako na houpačce. I kvůli válce na Blízkém východě

V Albertu prodávali 27. března litr mléka Madeta za 14,90

Agrocentrum Jizeřan hospodaří na více než 1 300 hektarech v okolí Semil u údolí řeky Jizery. Mimo jiné chová skot, podle jeho ředitele Martina Lva zhruba 570 krav. Ročně vyrobí čtyři miliony litrů...

11. března 2026

Exkluzivní průzkum: Třetina Čechů je na tom finančně hůř. Šetří na jídle i na zábavě

Premium
ilustrační snímek

Ačkoli Česko v uplynulém roce procházelo obdobím hospodářského růstu a zvyšování mezd, zdaleka ne všichni to pocítili na svých příjmech. Podle exkluzivního průzkumu agentury STEM/MARK pro iDNES.cz se...

11. března 2026

Čína vyváží do světa čím dál víc. První dva měsíce letoška byly rekordní

Ilustrační snímek

Čínský export v prvních dvou měsících letošního roku vzrostl meziročně o 22 procent. Jde o výrazně vyšší nárůst, než ekonomové predikovali. Původně počítali s tím, že vývoz do zahraniční stoupne...

10. března 2026

Slavia pojišťovna se stala terčem hackerů, získali například zdravotní dokumentaci

ilustrační snímek

Ze systému Slavia pojišťovny uniklo přibližně 150 gigabajtů citlivých dat. Jedná se například o pojistné dokumenty, lékařské záznamy nebo přímou komunikaci s klienty.

10. března 2026  19:26

Válka o tankovací pistole. Ceny pohonných hmot zaskočily americké i evropské řidiče

Čerpací stanice v kalifornském Carlsbadu (2. srpna 2023)

Důsledky války vůči Íránu promítající se do cen na čerpacích stanicích vnímají řidiči v Evropě i USA velice citlivě. Stačilo jen pár dnů, aby vyskočily i o více než deset procent. V Americe je benzin...

10. března 2026

Tankery s LNG mění trasy. Evropa může soupeřit s Asií o dostupné dodávky plynu

Premium
LNG tanker

Hormuzský průliv je momentálně uzavřený běžné komerční dopravě. Situace je pro nákladní lodě extrémně kritická a pro tankery převážející zkapalněný plyn (LNG) představuje dosud největší výzvu...

10. března 2026

Třetina firem chce nabírat, vhodní lidé ale často chybějí, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Třetina českých zaměstnavatelů plánuje v příštím čtvrtletí nabírat nové zaměstnance. Ukazuje to pravidelný průzkum indexu trhu práce společnosti ManpowerGroup. Pod povrchem relativně příznivých čísel...

10. března 2026  16:03

Letové trasy se zhušťují, konflikt s Íránem uzavřel další vzdušný prostor

Premium
Centrální letový koridor přes Írán, Irák a Perský záliv je prakticky uzavřen,...

Narušení leteckého provozu v regionu, který za normálních okolností funguje jako významný uzel pro globální letecký průmysl, je pro aerolinky svízelné. Útok dronů na Ázerbájdžán nyní vytlačil mnoho...

10. března 2026  14:25

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

10. března 2026  14:17

Výměna v čele ČEPS. Na konci měsíce skončí předseda představenstva Durčák

Martin Durčák (6. února 2019)

Dozorčí rada akciové společnosti ČEPS na svém pondělním zasedání rozhodla o změně nejvyššího vedení. Dosavadní předseda představenstva Martin Durčák ukončí své působení na základě vzájemné dohody s...

10. března 2026  13:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Letenky z Asie prudce zdražily až o 120 procent. Kolik stojí návrat do Evropy

Letadlo společností Qatar Airways a Emirates Airways stojí na mezinárodním...

Kvůli krizi v Perském zálivu výrazně vzrostly ceny letenek na dálkových trasách. Podle dat serveru Kiwi jsou lety z jihovýchodní Asie do střední Evropy oproti konci února až o 120 procent dražší....

10. března 2026  12:59

Odbavovací halu pražského hlavního nádraží čeká oprava. Vyjde na 300 milionů

Stav budovy pražského Hlavního nádraží 16. října 2016

Odbavovací halu pražského Hlavního nádraží čeká v nejbližších měsících rekonstrukce. O potřebě rekonstruovat tento prostor největšího tuzemského nádraží se mluví od roku 2018. Technicky náročnou...

10. března 2026  11:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.