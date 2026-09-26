„Čeští spotřebitelé chtějí mít možnost volby a když ji v případě placení mají, většina z nich volí kartu. Více než šedesátiprocentní preference platebních karet představuje zásadní nárůst oproti 46 procentům v roce 2018 a nejvyšší hodnotu v historii dotazování,“ uvedla generální ředitelka společnosti Mastercard pro ČR a Slovensko Jana Lvová.
Po připočtení 18 procent spotřebitelů, kteří by raději platili kartou, ale nyní tak v některých prodejních místech nemohou, mohl by potenciální podíl využívání karet dosáhnout až 79 procent. Naopak část spotřebitelů, kteří aktivně upřednostňují hotovost, přestože mají možnost platit kartou, se snížila z 33 procent v roce 2018 na 21 procent.
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ČR se podle Lvové posunula do fáze, kdy digitální platby už nejsou alternativou k hotovosti, ale přirozenou součástí každodenního života. Úkolem celého platebního ekosystému je proto dál rozšiřovat možnosti digitálního placení a zajistit, aby tato volba byla skutečně dostupná všude, kde ji lidé potřebují, dodala.
Počet platebních terminálů obchodníků roste. Podle Sdružení pro bankovní karty jich na konci druhého čtvrtletí 2026 bylo přes 351 000. V růstu pomáhá také projekt Česko platí kartou. Tato iniciativa, kterou v roce 2020 zahájilo ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Mastercardem a dalšími partnery z oboru, zapůjčuje obchodníkům terminály na zkušební dobu zdarma. Iniciativa dosud přinesla přes 57 000 nových platebních terminálů a 13 000 platebních bran.
Zvyšují se počty i objemy transakcí a lidé stále častěji volí digitální platbu i u malých, dvouciferných částek. Průměrná hodnota nákupu placeného kartou klesla na 94 korun proti loňským 111 korunám. Téměř šest z deseti lidí uvádí, že pokud mají tu možnost, neváhají zaplatit digitálně i za nákup v hodnotě 20 korun nebo méně.
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Češi si rok od roku více zvykají platit běžné nákupy mobilním telefonem, což vede k rostoucí oblibě virtuálních platebních karet. Dnes je používá k placení 60 procent Čechů, vyplývá z průzkumu společnosti Up Benefity. Zatímco v roce 2024 byl mobilní telefon oblíbenou, ale stále spíše alternativní metodou k plastové kartě, aktuální data ukazují zlom.
Platby mobilem svou popularitou předstihly transakce s využitím fyzických bezkontaktních platebních karet. Mobil se tak stává tím nejméně postradatelným předmětem pro každodenní nákupy. Tento trend bude v dalších letech ještě zesilovat, o čemž svědčí zejména pohled na návyky nejmladší části ekonomicky aktivní populace. Virtuální platební karty už využívají tři čtvrtiny zaměstnanců ve věku od 18 do 26 let, upozornila ředitelka marketingu Up Benefity Věra Smolíková.