Konec mamánků v Čechách. Po letech ubývá mladých, kteří bydlí u rodičů

Ve věkové skupině do 30 let bydlí ve vlastním nejčastěji Češi, kterým je aspoň 27. V této kategorii má svůj byt či dům 57 procent lidí, uvádí průzkum. Jde hlavně o lidi s vysokoškolským vzděláním. Pořizování vlastního bydlení u nich pravděpodobně souvisí s pozdějším vstupem do ekonomicky aktivního života, míní zástupci společnosti Kruk, která bankám a korporacím spravuje jejich dluhy.