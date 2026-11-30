„Mezi našimi absolventy je dlouhodobě prakticky nulová nezaměstnanost a ve firmách je po nich stále obrovský hlad. Jistota práce, a k tomu ještě ve vystudovaném oboru, přitom dnes není samozřejmost. Ve strojařině a technice obecně ji máte na dlouhé desítky let dopředu,“ chválí svůj obor docent Jaromír Cais, děkan Fakulty strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Opravdu AI ve vašem oboru zatím nikoho neohrožuje?
Ale ano. Typický příklad jsou třeba programátoři NC strojů. Kdo ve firmě dělá jen tvůrce kódů nebo pouze tvoří výkresovou dokumentaci, tak je určitě ohrožen. Na druhou stranu to vyvíjí tlak na absolventy, aby uměli něco navíc. Vlastně se vracíme k tomu, čím byla česká inženýrská škola po desítky let vyhlášená. Ke zlatým českým ručičkám. Ke strojaři, který si umí sám vždy poradit. Na koleně si spraví hydraulický lis, když je to potřeba, nečeká na specialistu. A myslím, že si to studenti čím dál víc uvědomují.
doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D.
Kde takoví šikovní absolventi dnes končí? Neutíkají do Prahy či do Německa?
Naopak. Pozorujeme jednu věc, ze které mám radost: lidé se na sever Čech vracejí. Třicátníci a čtyřicátníci, kteří zakládají rodiny a pro které je Praha prostě drahá. Když byt 4+1 stojí v Ústí nad Labem tři až čtyři miliony korun, dává to smysl. Drtivá většina absolventů pak zůstává v regionu, odhadem osm až devět z deseti. Nastupují často do firem, které poznají už během studia – při závěrečných pracích nebo na brigádách. Fakulta ostatně spolupracuje se zhruba dvěma stovkami firem napříč celou Českou republikou. Takže příležitostí jsou hromady.
Jaké firmy to jsou?
Je to velmi široké spektrum – od dílen a malých firem, které se zabývají ručním obráběním a kusovou výrobou, až po nadnárodní koncerny. Největší partneři jsou Škoda Auto, Orlen a ČEZ.
Co je ke spolupráci s vámi nejčastěji přivádí?
Na trhu práce dlouhodobě chybějí tisíce odborníků, takže hlavní motivací jsou právě lidské zdroje. Důležitá je ale i smluvní spolupráce – například měření mechanických vlastností materiálů nebo analýzy a sledování výrobních procesů.
Na 1. prosince připadá takzvané štědré úterý (Giving Tuesday), což je protiváha komerčního černého pátku. Má čím dál větší význam po celém světě. Projevují se štědře i firmy, nebo jejich odpovědnost končí vytvářením pracovních míst a placením daní?
Nekončí. Bylo by hezké, kdyby firmy část peněz, které tu vydělají, tady také nechaly. Jedna věc jsou nadace a podpora zajímavých projektů, ať jde o dětské skupiny, hřiště, nebo infrastrukturu. Tady můžu zmínit třeba Nadaci ČEZ, to je největší firemní nadace v Česku a u nás v regionu jsou velmi aktivní, každý rok tady přispívá na projekty desítky milionů. Jsou tu ale i další firmy, které chtějí udržet místní tradici. Třeba měďárna v Povrlech, dnešní Povrly Copper Industries, by ráda udržela kovářskou tradici a v prostorách, které už pro výrobu nepotřebuje, otevřela kovářské muzeum – takový dům mědi. Druhá věc nestojí peníze, ale je podle mě minimálně stejně důležitá: budovat v lidech vztah ke kraji a hrdost na něj, aby tady opravdu zakořenili. A štědrost nemusí být jen v penězích. V posledních letech za námi často chodí úspěšní podnikatelé, kteří za to nechtějí peníze, ale chtěli by něco vrátit a předat studentům své zkušenosti.
Jak se pozná, že to firma myslí vážně a ne jen kvůli PR?
Musí to být autentické. Firma musí dát najevo: jsme vaším dlouhodobým partnerem. Ne že vám do hasičárny koupí dvě nová auta, pak o ní dlouho neuslyšíte a ona si tu mezitím dál rozjíždí byznys. Lidé tady byli tak trochu zklamaní, nejen firmami, ale i politiky, kteří na ně do značné míry zapomněli. Velcí hráči musejí pochopit, že lidé tu mají nějaký mindset, nějakou historickou zkušenost, a přemluvit je stojí obrovské množství energie, času i peněz.
Máte nějaký příklad, kdy se to daří?
Dobře to funguje třeba v Kadani, u které ČEZ chystá malé modulární reaktory. Jádro samozřejmě není populární téma. Ale osvícené vedení města umí lidem vysvětlit, že jde o úplně jinou energetiku, než jaká tu byla, že ji není třeba démonizovat a že je to velká příležitost. Lidé jsou pak mnohem otevřenější.
Velké vášně vyvolává těžba lithia na Cínovci, kterou chystá Geomet. Jak přesvědčit lidi?
Emoce to budí velmi silné. Lidé potřebují slyšet nějaké ujištění: „Jsme tady, chceme to dělat s vámi, nebude to na sílu. Ano, lithium je strategická surovina a v zájmu Evropy je těžit ho doma, ne ho dovážet z druhé strany světa. Ale bereme vás jako partnery.“ Myslím, že i tady má roli univerzita – ukazovat, že technologie jsou dnes úplně jiné a že těžba lithia na Cínovci je úplně jiný příběh než povrchová těžba hnědého uhlí v Mostecké pánvi. Vím, že je to obtížné. Když se na Cínovci uspořádá beseda, přijde deset lidí a tři sta si o tom myslí svoje. Je to příběh na dlouhou trať. Ale myslím, že řada firem už začíná chápat, že do toho musí dát obrovské množství síly, energie, času i lidí, aby se jim podařilo nejen místní přesvědčit.
Snad se to povede a za čas bude pod Krušnými horami lithiové údolí...
Byl bych rád, kdyby to bylo spíš technologické údolí. Lithium kraj nabídnout může, to určitě. Uplynulá desetiletí nám ale ukázala, že vazba na jednu surovinu nebo jeden dva průmysly je extrémně problematická. I velkolomy po uhlí by mohly sloužit třeba k testování kosmických technologií nebo jako bateriová úložiště, aby to nebylo jenom o jezerech. A hlavně bych chtěl, aby si investor řekl: tam jsou šikovní lidi, kteří si umějí poradit, a je jedno, jestli vyrábějí baterky, skleněné lahve, písty do spalovacích motorů nebo části turbín. V mých očích se kraj za posledních třicet let stal daleko lepším místem pro život, jen pořád převládá ta klasická česká blbá nálada. Buďme na to, co se tu povedlo, víc hrdí. To bych si opravdu moc přál.
V poslední době se o firmách hodně mluví v souvislosti s moderní zkratkou ESG (Environmental – životní prostředí, Social – sociální oblast, Governance – odpovědné řízení). Zajímají se podle vás firmy o odpovědný přístup, nebo jde hlavně o dotace?
Pro některé firmy jsou samozřejmě motivací jen peníze, to přiznávám zcela otevřeně. Pro řadu jiných firem je to ale zajímavé i kvůli jejich zaměstnancům, už jsem zmiňoval třeba ČEZ či Orlen. Čím dál víc si uvědomují, že mladého člověka těžko nalákají, když tohle téma nebudou zvedat. A pomáhá generační obměna ve vedení firem. Přicházejí třicátníci a čtyřicátníci, kteří často strávili část života v zahraničí, typicky v severní nebo západní Evropě, viděli, že tam to téma rezonuje, a vzali ho za své. Chtějí se pochlubit, že je jejich firma v regionu nebo ve svém oboru lídrem. Což se mi velmi zamlouvá.
Lídrem se dá být i v malém. Máte příklad, kdy spolupráce pomohla přímo konkrétním lidem?
Často jde o věci, o kterých byste večer ve zprávách neslyšel, ale konkrétní firmě velmi pomůžou. Třeba v Teplicích jsme pomáhali s rozjezdem chráněné dílny, kde lidé vyráběli figurky do betlémů. Upravili jsme tam nástroje i celé pracoviště – aby výroba fungovala, ale taky aby se pracovníkům, kteří jsou často tělesně znevýhodnění, nepracovalo těžce. Pro každého z nich i pro firmu s několika zaměstnanci je to přelomové.