Český průmysl se propadá, podmínky v sektoru se výrazně zhoršily

Index nepřetržitě klesá již dvanáct měsíců. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem. Výsledek nad 50 bodů znamená zlepšení sektoru.

„Útlum v českém zpracovatelském sektoru se v listopadu zhoršil, zatímco zákaznická poptávka znovu klesla. Výrazné oslabení poptávky z domova a ze zahraničí vedlo ke zrychlení poklesu nových zakázek i výroby,“ uvedla ekonomka společnosti IHS Markit Sian Jonesová. Další zhoršení celkového zdraví sektoru spolu se snížením objemů nových zakázek vedlo podle ní firmy k redukci počtu zaměstnanců nejrychlejším tempem od září 2009.

V listopadu oznámila propouštění také řada významných firem s vazbami na český podnikový sektor, upozornil hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. „Jedná se například o výrobce pneumatik Continental, který na Zlínsku dává práci pěti tisícům lidí. Do roku 2028 firma celosvětově zruší právě zhruba tolik pracovních pozic. Automobilka Audi jich do roku 2025 zruší bezmála deset tisíc, obdobný počet pracovních míst zruší už během tří let automobilka Daimler,“ řekl Kovanda.

Očekávaný pokles budoucích požadavků se také odrazil ve vyhlídkách na výrobu v příštím roce. Sentiment v sektoru klesl na nové minimum, mimo jiné i kvůli obavám z pokračujících problémů v automobilovém sektoru. Výrobcům se v listopadu nicméně podařilo znovu mírně zvýšit ceny výstupů, a to rychlejším tempem než v říjnu i přesto, že ceny vstupů poprvé od dubna 2016 klesly, dodala.

Tuzemská ekonomika zatím odolává

„Dnešní údaj PMI překvapil negativně, zejména v tom kontextu, že listopadové hodnoty PMI se v okolních zemích spíše zlepšovaly a vyznívaly tak nepatrně optimističtěji,“ komentoval čísla analytik ING Bank Jakub Seidler.

Listopadový PMI tak potvrzuje, že se situace v tuzemském průmyslu zatím k lepšímu neotáčí, jak by naznačovaly některé indikátory ze zahraničí. To je další argument, proč Česká národní banka na prosincovém jednání sazby ponechá na stávající úrovni a patrně zmírní svůj dosavadní mírně ‚jestřábí‘ tón, podotkl.

Analytička Reiffeisenbank Eliška Jelínková očekává, že se dobrá nálada z Německa tažena příznivějšími daty odrazí i na náladě domácích průmyslníků a index by tak do budoucna neměl sklouznout dále k horším hodnotám. Ten se aktuálně pohybuje na hodnotách neviděných od velké finanční krize v roce 2009, čemuž ovšem neodpovídají dosavadní data z reálné ekonomiky. Tuzemské ekonomice se prozatím daří odolávat okolnímu ochlazení, poznamenala.