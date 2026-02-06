„Konec roku 2025 byl v průmyslu ve znamení růstu. Produkce v prosinci stejně jako listopadu vzrostla ve většině průmyslových odvětví. Nejvíce k tomuto výsledku přispěly kovozpracující průmysl, výroba elektrických zařízení a výroba strojů a zařízení,“ shrnul Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.
Růst zaznamenala i výroba motorových vozidel, výroba pryžových a plastových výrobků nebo výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení.
Záporným směrem vývoj průmyslové produkce nejvíce ovlivnila odvětví výroby elektřiny a plynu, výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení nebo opravy a instalace strojů a zařízení.
Oživení bude pokračovat
Podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka svými výsledky český průmysl dokazuje, že je velmi flexibilní a odolný. Navzdory nepřesvědčivé poptávce v zahraničí i silné koruně se dokáže přizpůsobit a růst.
„Po loňském zvýšení průmyslové produkce o 1,5 procenta má průmysl našlápnuto, aby se mu v letošním roce dařilo ještě lépe,“ očekávají analytici Raiffeisenbank.
Pomoci by podle nich měl fiskální balíček v Německu. „Ten se možná začíná trochu více projevovat v reálné ekonomice. Například objem průmyslových objednávek v Německu v posledních dvou měsících minulého roku výrazně stoupl,“ dodal analytik Raiffeisenbank Martin Kron.
Zároveň podle něj průmyslu alespoň částečně uleví odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie, který na sebe převzal stát, a obecně nižší ceny regulované části elektřiny. „Na druhé straně existují i rizika, a to zejména v podobě negativních dopadů amerických cel a obecně napjaté geopolitické situace. Celkově ale očekáváme pokračující oživení tuzemského průmyslu,“ dodal Kron.
Stabilizace, ne oživení
Statistici zveřejnili také výsledky ve stavebnictví. Stavební produkce v prosinci meziročně vzrostla 5,3 procenta, meziměsíčně byla vyšší o 1,7 procenta. „Data Českého statistického úřadu za rok 2025 potvrzují, že český realitní trh se nachází ve fázi pozvolné stabilizace, nikoli však plnohodnotného oživení,“ říká zakladatel investiční a developerské skupiny Redstone Richard Morávek. Přestože podle něj došlo k meziročnímu nárůstu počtu dokončených staveb o 11,5 procenta, pokles zahájených staveb o 2,2 procenta naznačuje, že strukturální problém nedostatečné nabídky přetrvává a bude se do trhu promítat i v roce 2026.
Stavebnictví posiluje od listopadu 2024 a loni statistici evidovali v pěti měsících i dvouciferný růst. V listopadu k jeho růstu přispělo pozemní i inženýrské stavitelství, nicméně podle analytiků ještě lepšímu vývoji brání zdlouhavé povolování staveb, které zároveň prodražuje výstavbu. Problémem jsou rovněž nedostatečné pracovní síly či stále zvýšené náklady.