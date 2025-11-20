Už nyní jsou podle viceprezidenta Evropské asociace výrobců keramických obkladů a dlažeb Romana Blažíčka vidět velké problémy. Za posledních zhruba pět let se v EU snížila výroba v oboru, kde energie tvoří 30 procent nákladů, o pětinu.
Šéf firmy, která vyrábí v ČR pod značkou Rako v pěti závodech, pak kvůli vysokým cenám energií ohlásil k půlce prosince zavření jedné z poboček – v Podbořanech pracuje nyní 75 lidí, většina se propustí, několik jedinců bude moci přejít do výroby v Rakovníku.
Podle něj se pak více prodávají výrobky ze zahraničí, třeba z Indie nebo z Brazílie, kde je uhlíková stopa daleko větší. V Indii se pak podle něj keramika například vyrábí i za pomoci svítiplynu.
„Nepožadujeme dotace nebo nějaké přímé platby ze státního rozpočtu, ale rozumné a zákonem předpokládané kompenzace nákladů na elektřinu, aby byl český průmysl i nadále schopný konkurovat podnikům z ostatních evropských států a také zbytku světa,“ řekl prezident Svazu chemického průmyslu ČR Daniel Tamchyna.
Německý příklad
Německo pak podle něj podpoří průmyslové podniky nízkou cenou energií, zhruba 2000 podniků bude mít pevnou cenu elektřiny ve výši pěti eurocentů za kWH, dotační program bude trvat minimálně do roku 2029. Pokud by v této situaci měly české podniky v energeticky náročných odvětvích platit plnou tržní cenu, stanou se takřka přes noc nekonkurenceschopnými,“ dodal Blažíček.
Průmysl se do budoucna velmi obává snah o snížení emisí, mimo jiné bude tak obrovský tlak na distribuční soustavu. Jak dodal ředitel strategie EGÚ Brno Michal Macenauer, například v Nizozemsku, které je v rámci energetických strategií před ČR napřed, se nyní buduje prakticky druhá distribuční soustava. Nyní se podle něj nedá v tomto státu prakticky připojit nový zdroj ani spotřebitel, distribuce je přehlcená. Náklady na její vybudování budou do roku 2030 tvořit 4,85 bilionu korun, zatímco za zhruba posledních 13 let šlo o 730 miliard Kč.
EGÚ proto pro udržení nižších cen navrhuje zrušení poplatku z podporovaných zdrojů energie, zvýšení podílu kompenzací nepřímých nákladů na povolené maximum 25 procent nebo možnost rušení bezplatných emisních povolenek až na základě účinnosti vyrovnání uhlíkového vyrovnání na hranicích.