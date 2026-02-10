Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) řekla, že se na řešení daňové výjimky, která by stála napřímo rozpočet zhruba 700 milionů korun, podívá. Nic konkrétního ale průmyslníkům neslíbila.
Průmyslové podniky si na svou pozici stěžují již delší dobu, jde zejména o skláře, výrobce vápna, chemičky i slévárny a další podobné provozy. Vadí jim vysoká cena energie v celé EU, kde jsou firmy zatížené ekologickými povolenkami, ale i plány EU na dekarbonizaci, která v investicích prodražuje výrobu. Ta je následně nekonkurenceschopná k výrobkům z Číny nebo Indie.
|
Drahé energie drtí průmysl, propouští chemie i keramika. Bude hůř, varují výrobci
Problémem je, že vůbec snaha o snížení produkce CO2 nefunguje, do EU se vozí více výrobků ze zahraničí, kde je emisní stopa i násobně vyšší než u evropské produkce, tvrdí zástupci byznysu. Mnoho změn je ale podle nich třeba řešit na evropské úrovni.
Jak řekl ohledně možností řešení povolenek zmocněnec pro Green Deal Filip Turek (AUTO), je pozitivní myšlení v případě Bruselu pouze „nedostatkem informací“. Podle něj deindustrializace Evropy začala už na konci 70. let minulého století, kdy Čína začala vyrábět všechno nejlevněji na světě. Podle něj už v to vypadá, že například u ocelářů ujel Evropě vlak.
Vláda konkrétní kroky neslíbila
Podniky po vládě požadují, aby konkurenceschopnost českého průmyslu stála na prvním místě a nezpřísňovaly se národní požadavky nad rámec pravidel EU. Investiční prostředí by pak mělo být podle nich předvídatelné, nikoliv aby cena povolenek oscilovala mezi násobky kdysi plánovaných 30 euro za tunu vypuštěného CO2.
Jak už říkal dříve například viceprezident Evropské asociace výrobců keramických obkladů a dlažeb Romana Blažíček, v oboru jsou už nyní velké problémy. Za posledních zhruba pět let se v EU snížila výroba v oboru, kde energie tvoří 30 procent nákladů, o pětinu.
Zástupci vlády, kteří byli na konferenci, konkrétní změny například právě u metalurgie ale neslíbili. Schillerová chce situaci zhodnotit, lidé ve vládě, včetně premiéra Andreje Babiše si ale podle ní uvědomují, že je český průmysl ohrožený. Jestli ale půjde o uvolnění daně, nebo spíše o silnější odpisovou politiku v rámci účetnictví, ještě neví.
Daňové zvýhodnění pro metalurgický průmysl skončilo za minulé vlády prostřednictvím konsolidačního balíčku. Jako pomoc pro průmysl, kterou už vláda udělala, uvedl vicepremiér Karel Havlíček přenos poplatků za obnovitelné zdroje energie na stát, za což mu prezident Svazu chemického průmyslu ČR (SCHP) Daniel Tamchyna poděkoval.
Konferenci pořádají zaměstnavatelské svazy pod vedením SCHP po vzoru úspěšného European Industry Summitu v Antverpách.