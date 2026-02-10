Obnovte výjimku z daně pro metalurgii, žádají podniky. Ministryně to zváží

Jan Drahorád
  15:55
Obnovit daňové zvýhodnění pro metalurgické podniky nebo snížit cenu povolenek ETS 1 na úroveň zhruba 30 eur. To jsou cíle, kterých by chtěly dosáhnout české energeticky náročné průmyslové podniky. V úterý je zástupci byznysu oznámili na konferenci České Antverpy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jaroslav Šnajdr, MAFRA

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) řekla, že se na řešení daňové výjimky, která by stála napřímo rozpočet zhruba 700 milionů korun, podívá. Nic konkrétního ale průmyslníkům neslíbila.

Průmyslové podniky si na svou pozici stěžují již delší dobu, jde zejména o skláře, výrobce vápna, chemičky i slévárny a další podobné provozy. Vadí jim vysoká cena energie v celé EU, kde jsou firmy zatížené ekologickými povolenkami, ale i plány EU na dekarbonizaci, která v investicích prodražuje výrobu. Ta je následně nekonkurenceschopná k výrobkům z Číny nebo Indie.

Drahé energie drtí průmysl, propouští chemie i keramika. Bude hůř, varují výrobci

Problémem je, že vůbec snaha o snížení produkce CO2 nefunguje, do EU se vozí více výrobků ze zahraničí, kde je emisní stopa i násobně vyšší než u evropské produkce, tvrdí zástupci byznysu. Mnoho změn je ale podle nich třeba řešit na evropské úrovni.

Jak řekl ohledně možností řešení povolenek zmocněnec pro Green Deal Filip Turek (AUTO), je pozitivní myšlení v případě Bruselu pouze „nedostatkem informací“. Podle něj deindustrializace Evropy začala už na konci 70. let minulého století, kdy Čína začala vyrábět všechno nejlevněji na světě. Podle něj už v to vypadá, že například u ocelářů ujel Evropě vlak.

Vláda konkrétní kroky neslíbila

Podniky po vládě požadují, aby konkurenceschopnost českého průmyslu stála na prvním místě a nezpřísňovaly se národní požadavky nad rámec pravidel EU. Investiční prostředí by pak mělo být podle nich předvídatelné, nikoliv aby cena povolenek oscilovala mezi násobky kdysi plánovaných 30 euro za tunu vypuštěného CO2.

Jak už říkal dříve například viceprezident Evropské asociace výrobců keramických obkladů a dlažeb Romana Blažíček, v oboru jsou už nyní velké problémy. Za posledních zhruba pět let se v EU snížila výroba v oboru, kde energie tvoří 30 procent nákladů, o pětinu.

Zástupci vlády, kteří byli na konferenci, konkrétní změny například právě u metalurgie ale neslíbili. Schillerová chce situaci zhodnotit, lidé ve vládě, včetně premiéra Andreje Babiše si ale podle ní uvědomují, že je český průmysl ohrožený. Jestli ale půjde o uvolnění daně, nebo spíše o silnější odpisovou politiku v rámci účetnictví, ještě neví.

Daňové zvýhodnění pro metalurgický průmysl skončilo za minulé vlády prostřednictvím konsolidačního balíčku. Jako pomoc pro průmysl, kterou už vláda udělala, uvedl vicepremiér Karel Havlíček přenos poplatků za obnovitelné zdroje energie na stát, za což mu prezident Svazu chemického průmyslu ČR (SCHP) Daniel Tamchyna poděkoval.

Konferenci pořádají zaměstnavatelské svazy pod vedením SCHP po vzoru úspěšného European Industry Summitu v Antverpách.

Obnovte výjimku z daně pro metalurgii, žádají podniky. Ministryně to zváží

Trať do Německa jako špatný příklad. Velké zakázky odrazují, vedení drah chce změny

Premium
U zastávky Lovosice-město jsou nástupiště na obou stranách přejezdu. Znamená...

Obří zakázku na zabezpečení zhruba stovky kilometrů trati z Kralup nad Vltavou na německé hranice nechá nový šéf Správy železnic prověřit. Plán zavedení ETCS na takzvané „Levobřežce“ je dlouhodobě...

10. února 2026

Když je na molu až příliš těsno. Fanoušci seriálu vzali útokem švýcarskou ves

Pár na molu na Brienzském jezeře. Zde se natáčela scéna seriálu Láska padá z...

Malá švýcarská obec Iseltwald se stala nečekaným magnetem turistů. Na molo ležícím na jižním břehu Brienzského jezera totiž začaly proudit davy fanoušků jihokorejského seriálu Láska padá z nebe. Po...

9. února 2026

