„Nejmenší meziroční nárůst jsme zaznamenali v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Tam je ovšem i tak mzdová úroveň vysoko nad celkovým průměrem,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová.
Podle Petra Dufka, hlavního ekonoma Banky Creditas, byl růst mezd velmi silný a pravděpodobně se neobejde bez inflačních důsledků, zejména v sektoru služeb. „Právě na inflaci ve službách ČNB dlouhodobě upozorňuje, takže aktuální čísla pro ni představují negativní překvapení. Přitom nelze očekávat, že by v dalších čtvrtletích došlo k dramatickému zpomalení – první čtvrtletí nastavuje laťku pro zbytek roku,“ míní.
Na průměrnou mzdu dlouhodobě dvě třetiny zaměstnanců nedosáhnou, lepší vypovídací hodnotu má tak medián. Ten byl loni ve čtvrtém čtvrtletí 45 523 korun, čerstvá čísla zatím statistici nezveřejnili. „Hodnoty mediánů mezd a decilová rozpětí nejsou dočasně k dispozici, neboť s referenčním rokem 2025 byl ukončen datový zdroj pro modelování těchto údajů a nový datový zdroj Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele není dosud zprovozněn,“ uvedl ČSÚ ve zprávě.