Pro srnce či divočáka k nejbližšímu myslivci. Labužníkům pomůže nový web

Na webu www.prozverinu.cz je interaktivní mapka, na které lze vyhledat myslivce v okolí svého bydliště včetně jeho nabídky. Při čtvrtečním startu zde bylo registrováno osm mysliveckých spolků nabízejících především srnčí a černou zvěř, někteří i dančí nebo jelení maso. Registrace je zdarma. Kilo nezpracovaného srnčího se nabízí za 60 až 100 korun, podle velikosti kusu a lokality.

„Výkupny zvěřiny v regionu fungují omezeně, vidím to jako možnost jak se zvěřiny zbavit a zároveň ji nabídnout veřejnosti,“ říká Michal Ficek, myslivecký hospodář Czerníské správy majetku, která obhospodařuje mezi Třeboní a Českými Budějovicemi 850 hektarů lesa a 150 hektarů zemědělských pozemků a celoroční loveckou povolenku v ní má devět myslivců.

„Byli jsme zvyklí prodávat zvěřinu do výkupen, které ji přeprodávaly dál. Snažíme se ulovenou zvěř dál využít, aby mělo smysl ji lovit,“ vysvětluje Jiří Hujo, myslivecký hospodář mysliveckého spolku Kamčatka Slatiny na Jičínsku, proč se na web registrovali.

Myslivci inzerovanou zvěřinu nemají „na skladě“. „V současné době se loví srnčí zvěř, uspokojení je možné do 14 dní, do týdne. Divočáci také. Pochopitelně nejsme schopni zajistit konkrétní velikost – třeba divočáka kolem 70 kilogramů – šlo by o vodicí matky a ty teď nelovíme,“ vysvětluje Ficek.

Zvěřinu musejí myslivci ze zákona nabízet v kůži a to celé kusy, zbavené hlavy a běhů. Někteří jsou však ochotni zájemcům na požádání se zpracováním zvěřiny pomoci. „Jsme schopni pomoci se stažením a rozdělit zvěřinu na díly. Potřebujeme prodat celý kus – některé díly jsou cennější – kýta a hřbet, některé méně. Pokud lidé chtějí jen část, musejí se domluvit s někým dalším, aby si to rozdělili,“ vysvětluje Hujo.

V době uzavřených výkupen myslivci omezili lov a spoléhali se jen na své kontakty z minulosti – pokud něco ulovili, zavolali zájemcům a nabídli. „Srnčí zvěř jsme vůbec nelovili, výkupy jsem tak neřešili, divoká prasata jsme prodávali lidem, co o to měli zájem,“ vysvětluje Hujo. Podle něj o zvěřinu stojí běží konzumenti, kteří si maso stáhnou a vykostí, něco sní a ze zbytku si udělají balíčky do mrazáku. „U lidí na venkově to není nic neobvyklého. U člověka z města si neumím představit, že by si s tím poradil, je zvyklý, že se maso prodává v krámě v balíčkách,“ dodává Hujo.

ČMMJ v příštích týdnech chystá kampaň pod heslem „Pro zvěřinu k myslivcům“, ve které chce o webu dát vědět široké veřejnosti. Češi mají zvěřinu rádi, ale moc jí nekupují – v obchodě je málokdy k dostání, většinou jen zamražená a navíc je výrazně dražší než vepřové nebo hovězí maso.