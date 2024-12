Češi povolili opasky, utráceli i za zábavu. Účet za energie je ale straší

V minulém roce se ve volnočasových aktivitách omezovalo 42 procent lidí, letos 36 procent. Také šetření na běžných výdajích pokleslo z 57 procent v roce 2022 na 42 procent v letošním roce.

„Z průzkumu také vyplynulo, že více než čtvrtina Čechů si pravidelně odkládá peníze stranou, což je pozitivní signál a ukazuje to na odpovědné finanční uvažování domácností. V případě, že se jim rozbije pračka nebo potřebují zaplatit jiný nenadálý výdaj, mohou využít vytvořené rezervy,“ komentuje Petr Javůrek hlavní finanční analytik Provident Financial.

Necelých dvacet procent lidí ve věku do 35 let si zlepšilo svoji finanční situaci tím, že si řekli o zvýšení mzdy. V případě finančních potíží se pětina dotázaných obrací na rodinu a žádá o finanční injekci, každý desátý si pak vezme úvěr. O pomoc v rodině požádají spíše ženy (25 procent), naopak více mužů si raději vezme půjčku (13 procent).

„Aktuální finanční situace se mezi Čechy zlepšuje, ale z průzkumů i z našich interních dat zároveň vyplývá, že jsou lidé stále opatrní. Chovají se spíše rozumně, přemýšlejí o investicích, vytvářejí si finanční polštáře a nepůjčují si na zbytečnosti,“ upřesnil Javůrek.

Výdaje za energie pálí

Pro příští rok vévodí žebříčku nejobávanějších finančních událostí roku vyúčtování za energie. Výrazně více toto téma řeší starší ročníky: přes polovinu lidí ve věku od 54 do 65 let se těchto výdajů obává.

Pro Čechy ve věku od 18 do 26 let a zároveň ve věku 45 až 53 let je největším výdajem letní dovolená, až 50 procent totiž uvedlo, že právě ona nejvíce zatěžuje jejich rozpočet.

Mezi další události, které Čechy děsí svou finanční náročností, jsou i tábory či další aktivity dětí, dále pak rekonstrukce, opravy nebo vybavení domácnosti. S obavami vyhlížejí také zdravotní výdaje či náklady na vzdělání.