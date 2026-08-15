Lidé podle Prouzy mají levné potraviny a zemědělci a potravináři dostávají za své produkty cenu, jakou si domluví. Není pravda, že by například mlékaři dostávali za litr mléka šest korun, když výrobní náklady činí zhruba deset korun, řekl v rozhovoru s ČTK.
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Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly v červenci meziročně o 3,1 procenta a proti červnu o 0,4 procenta. Podle dat Českého statistického úřadu k letošnímu červenci například máslo zlevnilo meziročně o 77,7 Kč, kilogram celého kuřete o 11 korun, mouka o necelou korunu a litr polotučného mléko o 2,6 Kč. Pokles cen potravin je relativně plošný a mimořádný, u některých mléčných výrobků ceny klesají i na 15letá minima, uvedl v úterý ředitel sekce měnové České národní banky Petr Sklenář.
Nízké ceny másla prověřuje také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, už dříve o tom informoval deník Aktuálně.cz. ČTK to následně potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda. „Obdržený podnět prověřujeme z hlediska možného porušení zákona o významné tržní síle, v dané věci není vedeno správní řízení,“ sdělil Švanda.
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Podle Prouzy ale současné nízké ceny nejsou nekalou obchodní praktikou. Nerozumí kritice ze strany zemědělců a potravinářů, že současné nízké ceny je nutí prodávat se ztrátou. „Oni za to dostanou zaplaceno to, kolik chtějí. A pak si jen obchod řekne, že je pro něj efektivnější ty své peníze spíš dát do toho, že na svůj vlastní náklad ty potraviny zlevní, ale ví, že je to efektivnější marketing, než si kupovat třeba billboardy,“ řekl Prouza.
Také Švanda zdůraznil, že prodej pod nákupní cenou ze strany obchodníků není sám o sobě dle platné legislativy nekalou obchodní praktikou. „Každopádně situaci prověříme s ohledem na možné páchání jiných nekalých praktik, jako například nepřiměřený tlak na dodavatele při sjednávání smluv, zejména vyžadování dodatečných slev nebo protiplnění,“ dodal Švanda.
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V reakci na nízké ceny se už dříve objevily návrhy na zákaz podnákupních cen, pracovní skupina k transparentnosti potravinového řetězce na ministerstvu zemědělství hovořila i o možnosti zpřesnit definici slev a jejich označování. Prouza ale varuje před zásahy do tvorby cen nebo omezování slevových akcí, poškodily by především spotřebitele, tvrdí.
Podle Prouzy je v některých zemích například povinné prodávat za nákupní cenu s povinnou minimální marží. „To, kdyby se udělalo v Česku, tak u másla by to znamenalo, že cena vzroste o 48 procent,“ uvedl Prouza.
K žádné regulaci tak Prouza důvod nevidí. „Trh tady funguje a to, že tady máme dnes klesající ceny potravin, je dáno jenom tou cenovou válkou. A neumírají na tom čeští potravináři,“ dodal.