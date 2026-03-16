NKÚ: Protipovodňová opatření za miliardy nesplnila cíle, tak je rezort snížil a vykázal plnění

  7:38
U dotačních programů na protipovodňová opatření, které měly zlepšit schopnost krajiny zadržovat vodu, se nepodařilo tento cíl dostatečně zajistit, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloval finance, které vynaložilo ministerstvo zemědělství na podporu protipovodňové ochrany a zadržování vody v krajině. MZe se závěry nesouhlasí, projekty podle něj pomohly, v některých případech ale chyběly peníze.
foto: Profimedia.cz

NKÚ zkontroloval 7,1 miliardy korun. Prověřoval přitom, zda ministerstvo peníze v letech 2020 až 2024 vynakládalo účelně, hospodárně a v souladu s předpisy.

NKÚ připomíná, že povodně způsobily v České republice v posledních 27 letech škody za celkem 260 miliard korun. Ministerstvo ve své Strategii 2030 stanovilo cíle, jejichž naplnění měly sloužit kromě jiného dotační programy, uvádí NKÚ. Zjistil, že ministerstvo u tří z osmi kontrolovaných dotačních programů jejich plánované cíle neplnilo, a to hlavně pokud šlo o zlepšení retenční schopnosti krajiny.

MZe tvrdí, že dotační programy podpořily 1758 projektů a všechny pomohly zlepšit ochranu obyvatel před povodněmi a zadržovat vodu v krajině. „Pokud v některých oblastech nedošlo k naplnění celkových cílů, bylo to dáno čistě rozpočtovými důvody, nikoliv nevhodným nastavením programů. (...) Jinými slovy, MZe nemohlo některých cílů dosáhnout pouze proto, že na projekty nezískalo v rámci státního rozpočtu dostatečné prostředky,“ uvedlo ministerstvo.

Úřad zjistil, že u programů na podporu opatření na drobných vodních tocích a malých nádržích se ministerstvu nepodařilo dosáhnout stanovených hodnot u deseti z celkem 15 ukazatelů a u sedmi ukazatelů se nepodařilo cíle splnit ani z poloviny.

„U zbývajících dvou programů, kde nebyly plněny plánované cíle, je MZe opakovaně snižovalo, aby bylo možné jejich plnění vykázat alespoň formálně,“ uvedl NKÚ. Například původní cíl týkající se retenčního objemu byl splněn na 22 procent, ale po jeho snížení už se ho podařilo naplnit na víc než 100 procent.

„Při kontrole vybraných 35 projektů u sedmi příjemců dotací zjistil NKÚ, že příjemci vynaložili peněžní prostředky určené na realizaci projektů z velké části účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy,“ konstatovali kontroloři.

Nedostatky v účelnosti zjistil NKÚ u čtyř projektů. Z toho dva vyhodnotil jako účelné s mírnými nedostatky a u dalších dvou projektů vyhodnotil účelnost jako omezenou. Šlo například o to, že koryto potoka bylo kvůli nedostatečné údržbě zaneseno naplaveninami.

Ministerstvo uvedlo, že při posledních rozsáhlých povodních v roce 2024 fungovalo 427 vybudovaných protipovodňových opatření, z toho 355 plnilo ochranu zcela a 62 do dosažení navrhovaného průtoku. Opatření, která vznikla od roku 2000, chrání podle MZe přes milion obyvatel před dopady povodní.

