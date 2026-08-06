Největším exportním trhem zůstávají USA, kam se dovezlo více než 145 milionů lahví. Nejrychleji rostoucím trhem je Francie. Prodeje tam třetím rokem po sobě stouply téměř o pětinu a dosáhly 50 milionů lahví. Prosecco ve Francii posiluje jako levnější alternativa k tradičnímu šampaňskému.
Česko patří mezi dlouhodobě rostoucí trhy. Dovoz prosecca roste nepřetržitě od roku 2016. Loni se do země dovezlo 17,6 milionu lahví, meziročně o pět procent více. Česko tak obhájilo sedmé místo mezi dovozci prosecca.
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„Sedmá pozice mezi světovými dovozci je na velikost naší země pozoruhodná, v přepočtu na obyvatele jsme na úrovni trhů s podstatně vyšší kupní silou. Ukazuje to, že prosecco u nás už není trend, ale ustálená kategorie,“ říká Marek Žižkovský, brand manažer značky Mionetto Prosecco.
Prosecco se vyrábí ve dvou hlavních variantách. Šumivé spumante má typický korkový uzávěr ve tvaru hříbku. Jemně perlivé frizzante se obvykle prodává se šroubovacím uzávěrem. Právě v oblibě těchto variant se Česko liší od většiny světa.
Zatímco globálně vede varianta spumante s korkem, Češi dlouhodobě dávají přednost frizzante. S více než 10,3 milionu dovezených lahví je ČR druhým největším odbytištěm této kategorie na světě. Země je tak po Německu druhým největším trhem pro frizzante. Loni se ale vývoj změnil. Dovoz spumante po delší době vzrostl téměř o pětinu. Dovoz frizzante naopak mírně klesl.