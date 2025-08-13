Obliba prosecca v Česku stále roste, loni se dovezlo 17,5 milionu lahví

Firma v ČR distribuuje šumivá a perlivá vína italské značky Mionetto, která je globálním lídrem této kategorie. Podle Fouska na středu připadá mezinárodní den prosecca.
Prosecco, italské víno z hroznů odrůdy Glera, se vyrábí převážně ve dvou variantách - šumivé spumante s korkovým uzávěrem ve tvaru hříbku a perlivé frizzante se šroubovací zátkou.
„Podle italského sdružení výrobců prosecca DOC Consortium-Valori se z Itálie loni vyvezlo 620 milionů lahví, meziročně o 14 procent víc. Na největší exportní trh v USA směřovalo téměř 144 milionů a například prodeje ve Francii dosáhly necelých 44 milionů lahví,“ uvedl Fousek. Globální trend tak podle něj potvrzuje rostoucí oblibu nápoje jako alternativy k šampaňskému.
„V roce 2024 jsme na českém trhu prodali přes 2,2 milionu lahví značky Prosecco Mionetto, šlo tak o více než padesátiprocentní nárůst. Rychleji rostla kategorie frizzante, té se prodalo téměř milion lahví,“ uvedl Fousek. Bohemia Sekt letos očekává další nárůst prodejů, zejména v kategorii frizzante.
Nejen při výjimečných okamžicích
Prosecco podle výrobce sektů neparazituje na šumivých vínech značky Bohemia Sekt. „Díky proseccu se Češi naučili popíjet ‚bublinky‘ častěji a spotřeba šumivých a perlivých vín tak za posledních deset let u nás stoupla. Češi tak přestali vnímat šumivá vína jako slavnostní nápoj, který se pije jen při výjimečných okamžicích, ale dopřávají si ho také při běžných příležitostech. Díky fenoménu prosecca se tak vypije i více sektu,“ řekl Fousek.
Podle retail auditu společnosti Nielsen IQ byla průměrná cena za rok 2024 na českém maloobchodním trhu u kategorie Prosecco Frizzante 87,10 korun a u Prosecco Spumante 177,70 koruny za lahev.
Podle manažera značky Mionetto Prosecco Marka Žižkovského z Bohemia Sektu zájem o prosecco v České republice dlouhodobě roste. „Češi si oblíbili nejen jeho lehkost a svěžest, ale také univerzálnost. Není to jen slavnostní nápoj, ale stále častěji doprovází i běžné příležitosti, ať už samostatně nebo v míchaných nápojích typu spritz,“ řekl.
Stáčet a prodávat Prosecco Mionetto začal v roce 1887 vinař Francesco Mionetto ve městečku Feltre a jeho okolí v oblasti Valdobbiadene, odkud podle Žižkovského pocházejí nekvalitnější prosecca. „Značka vždy stavěla na tradici, inovaci a jedinečnosti,“ dodal.