Před necelým rokem jste v Praze čtyřiceti lidem bez domova rozdali po sto tisících korunách a sledovali, jak s penězi naloží. Chystá se nějaký happy end?
Teď nás teprve čeká podrobné vyhodnocování a analýza. Závěry budeme mít začátkem nového roku. Z mého pohledu jsou happy endy i drobné posuny a změny v jejich životě. Určitě jsme neočekávali, že sto tisíc a podpora našich sociálních pracovníků vyřeší během jediného roku problémy, které se často táhnout od dětství.
Existují v podstatě pasáci bezdomovců, kteří je nutí žebrat.