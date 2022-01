Automobilka i kasino. Úřad zveřejnil největší příjemce peněz z Antiviru

Třetí nejvyšší částku čerpalo Paradise Casino Admiral, a to téměř 226,5 milionu korun. Veřejná podpora této hazardní společnosti registrované ve Švýcarsku již dříve vyvolala kontroverze, kdy ji ministr průmyslu a obchodu Roman Síkela (za STAN) použil jako příklad nehospodárné covidové pomoci.

V první dvacítce příjemců jsou například i České dráhy, další síť kasin, některé obchodní řetězce, Smartwings či pražské letiště. Ve čtvrtek to sdělilo ministerstvo práce.

Mluvčí resortu Eva Davidová upozornila na to, že částky nemusí být ještě konečné. „S ohledem na možné kontroly, které v některých případech mohou vést k povinnosti vrátit část těchto příjmů,“ podotkla mluvčí.

Antivirus měl bránit propouštění. Firmy, na které dopadla nařízená omezení proti covidu a koronavirová krize, z něj mohly získat příspěvky na mzdy a náhrady mezd. Peníze se vyplácely za dobu od vyhlášení prvního nouzového stavu, tedy od předloňského 12. března.

Provozům při jejich nařízeném uzavření stát proplácel celé mzdy s odvody nejdřív do 39 tisíc korun, později se hranice zvedla do 50 tisíc korun. Příspěvek B pokrýval při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29 tisíc korun. Nyní by se měl dál vyplácet jen příspěvek, který dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy lidí v karanténě do 39 tisíc korun.