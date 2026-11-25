Prodloužení provozu Jaderné elektrárny Dukovany o dvacet let, tedy až do let 2065 až 2067, oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček spolu se zástupci ČEZ letos 9. dubna. Stejný cíl pro Temelín byl oznámen 14. července na základě dokončených technickoekonomických analýz společnosti ČEZ. Oba temelínské bloky mají zůstat v provozu až do let 2080 a 2082.
Statistiky ukazují, že jádro v Česku dlouhodobě překonává uhlí a stalo se největším zdrojem výroby elektřiny. „V rekordním loňském roce dodaly naše jaderné bloky do sítě přibližně 32,1 terawatthodiny elektřiny. Šlo o desetiprocentní nárůst, což představuje 42 procent celkové tuzemské výroby,“ řekl Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ. Na akci Institutu pro veřejnou diskusi (IVD) se hovořilo o „Osmdesáti letech provozu Dukovan a Temelína“.
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Odborníci zdůrazňují, že jaderné reaktory na rozdíl od obnovitelných zdrojů zajišťují nepřetržitý a předvídatelný výkon, který je nezbytný pro stabilitu přenosové soustavy i českého průmyslu. Díky jádru zůstává Česko čistým vývozcem elektřiny a zároveň snižuje uhlíkovou stopu energetiky, aniž by muselo okamžitě nahrazovat uhlí zemním plynem.
Jak uvedl Tomáš Ehler, vrchní ředitel sekce jaderné energetiky a nových technologií ministerstva průmyslu a obchodu, v Evropské unii sice dochází k rychlému útlumu fosilních zdrojů, ten je však spojen s vysokou mírou nejistoty a rizikem ohrožení bezpečnosti dodávek. „Ta je přitom klíčová pro podporu konkurenceschopnosti průmyslu a cenové dostupnosti energie jakožto klíčových politických cílů EU,“ řekl. Připomněl, že výstavbu nových zdrojů provází vysoká investiční rizika a některé technologie, které měly hrát zásadní roli, se zpožďují nebo se zatím ekonomicky nevyplácejí.
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Mezi analytiky panuje shoda, že dlouhodobý provoz jaderných elektráren zvyšuje bezpečnost a kvalitu dodávek elektřiny a posiluje také energetickou soběstačnost. Jádro pomohlo Česku i během první energetické krize. Zatímco po zahájení války na Ukrajině Evropa čelila akutnímu nedostatku ruského zemního plynu, Dukovany a Temelín vyráběly elektřinu bez ohledu na situaci v plynovodech. Jak zdůraznil Zronek, ČEZ navíc rychle diverzifikoval dodavatele jaderného paliva a přešel od ruského dodavatele TVEL k americkému Westinghouse a francouzskému Framatome. Tím odstranil strategickou zranitelnost spojenou se závislostí na ruském palivu.
Aktuální zdražování energií, které souvisí s konfliktem na Blízkém východě a napětím v globálních dodávkách zkapalněného zemního plynu (LNG), znovu tlačí velkoobchodní ceny plynu i elektřiny vzhůru. Jádro opět funguje jako pojistka, která tlumí fyzickou závislost Česka na dovážených fosilních palivech. Obě krize navíc podle odborníků potvrdily, že spoléhat se na dovoz elektřiny ze sousedních zemí, které samy odstavují uhelné i jaderné zdroje, je rizikové.
Nepůjde o jednu megazakázku
Prodloužení životnosti jaderných elektráren je trendem i v dalších zemích. Jan Wandrol, ředitel divize Integrita a technický inženýring a člen představenstva společnosti ÚJV Řež, připomněl příklad Spojených států, kde je nyní schváleno prodloužení provozu devíti bloků. K původním 40 letům jim bylo postupně přidáno dalších 40 let, tedy dvě dvacetiletá období. Mohou tak fungovat až 80 let.
„V případě dalších třinácti probíhají analýzy regulátora. A dokonce začala výzkumná příprava až na 100 let provozu,“ sdělil Wandrol. V Česku existují příklady prodlužování životnosti elektráren, dosud však šlo o tepelné zdroje. Jedním z nich je elektrárna Třebovice v Ostravě, která dodala první elektřinu do sítě v roce 1933. Od té doby prošla několika výraznými modernizacemi a stále je v provozu.
Podle expertů ÚJV Řež je pro každou jadernou elektrárnu důležité zejména takzvané radiační stárnutí tlakové nádoby reaktoru (TNR). Jde o postupné zhoršování mechanických vlastností oceli v důsledku dlouhodobého působení rychlých neutronů při vysokém tlaku a teplotě. Hodnotí se také stav opěrných prvků reaktoru, pevnost kabelů a další důležité technické parametry.
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ČEZ digitalizuje provoz Temelína a Dukovan. Do modernizace dá přes 5 miliard ročně
Prodloužení životnosti jaderných elektráren nevyžaduje jednu velkou zakázku, zvýší však dlouhodobé roční investice do obnovy a modernizace. ČEZ počítá s tím, že do každé z elektráren bude investovat o pět až šest miliard korun ročně více. V součtu tak půjde o deset až dvanáct miliard korun ročně. Dodatečné investice se naplno rozběhnou přibližně od roku 2034 a společnost je bude hradit z vlastních zdrojů.
Přechod na osmdesátiletý provoz Temelína a Dukovan bude postupný. Změny se budou provádět za běžného provozu i během plánovaných odstávek. Počítá se s výměnou klíčových zařízení mimo tlakové nádoby reaktorů. Ty jsou ve velmi dobrém stavu, podléhají přísnému monitoringu a jejich výměna není nutná. Obměňovat se budou ostatní komponenty, které se blíží ke konci své životnosti, například řídicí a bezpečnostní systémy, turbíny, parogenerátory, odbočkové transformátory či rozsáhlé inženýrské sítě.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vydává povolení k provozu jaderných elektráren na dobu neurčitou. Podmiňuje je však průběžným plněním přísných bezpečnostních požadavků a pravidelným periodickým hodnocením bezpečnosti, které se provádí v desetiletých cyklech. Splnění těchto hodnocení bude pro pokračování provozu až do 80 let klíčové.